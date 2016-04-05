budivelnik написав:

detroytred написав: я постійно нагадую -- є в мене помилка в думці, то з задоволенням вислухаю аргументовані спростовування. Мені ці аргументи цікаві. Мені вони потрібні. Для себе. Для зміни, корегування свого бачення. я постійно нагадую -- є в мене помилка в думці, то з задоволенням вислухаю аргументовані спростовування. Мені ці аргументи цікаві. Мені вони потрібні. Для себе. Для зміни, корегування свого бачення.

Ловіть1 Ви настільки далекий як від мікро так і від макроекономіки - що жодна прочитана вами книжка авторства А Смітта чи Кондратьєва - вам вже не допоможеАргументація - теорія без практики це нуль.Практика в економічній діяльності - у вас відсутня ( за виключенням сходив купив в магазин/на базар)2 Ви прямий продукт епохи популізму...Тобто ви типовий виборець зеленського...Аргументація - постійні заявки що все визначено ринком/кимось/можновладцями.Ви звичайно почнете щоа - все ви не заявляли а казали низьнько..низенько..але суті це не міняє3 Виходячи з п2 , ваші дописи шкодять тутешнім читачам і погіршують варіанти можливого розвитку...АргументиНародна мудрість розповідає про жабку яка бовталась в сметані, збила масло і відщтовхнувшись від нього - врятуваласьВи постійно своїми заявами демотивуєте присутніх.А тепер доведіть що я не правийПСнаєралашив - це саме те що ви хотіли..я можу висловити СВОЮ думку бо її маю і розумію..ви ж заявляєте що думки треба читати в фоліантах класиків і все що з цими фоліантами не стикується - є єралашом...Але успішні в цьому світі не ті хто прочитав всіх..а ті хто зробив по своєму.