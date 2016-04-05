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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:31
Hotab написав:detroytred
,
Самі ж відкрили пістак (сорян, ящик Пандори) на Флая та ін., і заслужено отримуєте у відповідь.
Але я вмію їм його закрити. Побачимо як ви.
Я зобов'язаний це вміти?
Можу хоч ігнорити...
Отут дійсно можна, як самому хочеться.
Ви постійно чогось від мене хочете.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:32
andrijk777 написав: antey1969 написав:
Беда в том, что орки не хотят никаких соглашений на текущий момент. У них явно выросли аппетиты.
А які у них апетити? Які були у них апетити весною 2023(якщо зараз "явно выросли" то напевно тоді були менші)? Які були у них умови в Стамбулів в 2022? Нуль інформації.
Ніхто чомусь цього не озвучує. Це питання дуже важливе, але його ніхто не обговорює, а просто відбиваються штампами типу "путін миру не хоче" і все.
Що в 2004 році(може, пам"ятаєшь як Путін Яника три рази поздоровляв з перемогою), що в 2010 році, що в 2014 році, що в 2019 році, що в 2022 році, що в 2023 році, що в 2024 році
Путін хоче одного - капітуляції України та зникнення нашої держави
А оці всі розмови, про аппетити - не більше, ніж розмови
А про Стамбул, взагалі говорити смішно. Там були такі російські "переговорники", які навіть швабрами, на той час, вже ніде не керували
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 13 січ, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:38
detroytred
,
Ви постійно чогось від мене хочете.
Не я.
Ви полковник ЗСУ. Невже ви не відчуваєте суспільне очікування?
Я просто пілот (хоч і старший офіцер) . І я постійно моніторю , що там у нашому середовищі?? Поки мені кажуть «та ми тут самі не знаємо, куди своїх застосувати» , пʼю віскі (у Занзібарі.. хоча навіть неадекватним мухам має бути зрозуміло де про відпочинок, де про вйобувати)
Але коли буде «нам дали з Австралії MRH90 Taipan« і треба на них пілоти, про це можна подумати.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:55
холява написав:
Ви коли небудь читали то що ви пишете ?
Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі )
Проблема в тому що там Данніга Крюгера, я не раз його допитувався чому професійний військовий призивного віку не виконує свій професійний обов'язок як от мій кум і ще набирається нахабності відправляти інших на фронт які ні разу і близько не професійні військові і не смоктали все життя бюджетну сиську, а з іншої сторони думаю, може це і добре що от такий Данніг Крюгер не в ЗСУ, бо ...
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:05
Hotab написав:
Перестань мене читати, дівчино!! Ти ж обіцяла!))
МКБ–10 F64. скажешь психиатру. он поймёт
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:05
pesikot написав:
Що в 2004 році(може, пам"ятаєшь як Путін Яника три рази поздоровляв з перемогою), що в 2010 році, що в 2014 році, що в 2019 році, що в 2022 році, що в 2023 році, що в 2024 році
Путін хоче одного - капітуляції України та зникнення нашої держави
А оці всі розмови, про аппетити - не більше, ніж розмови
А про Стамбул, взагалі говорити смішно. Там були такі російські "переговорники", які навіть швабрами, на той час, вже ніде не керували
Ще раз:
Мене не цікавить що хоче путін. Те що він ХОЧЕ знищення України це очевидно.
Мене цікавить на яких умовах він готовий припинити війну.
Мені зовсім не смішно говорити про Стамбул. Умови "миру" з боку РФ не озвучені до сих пір. Нуль інформації по цьому питанню.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:18
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Перестань мене читати, дівчино!! Ти ж обіцяла!))
МКБ–10 F64. скажешь психиатру. он поймёт
Чувак, я розумію що ти не реалізований шкільний психолог. Якого свого часу не взяли навіть на держслужбу.
Знаєш в чому твоя помилка??
Коли ти пробуєш вумнічати про MMPI та іншу чухню , тобі мабуть дивно, але у мене червоний диплом психолога. За 500 дол я тобі його в ЛС кину.
Тому , обізяна, вгамуйся. Бачили ми таких як ти)) І не раз))
Скажи краще, чому ти не виконуєш обіцянки і читаєш мене?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:26
Hotab
Хоттабыч , вадюля десь зник .....
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