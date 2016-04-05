Додано: Суб 13 січ, 2024 21:02

detroytred написав: Ви, як і завжди, перекрутили -- спеціально впустили факт - я вивчаю не тільки класиків а-ля Сміта, і теоретиків, а і практиків --- тих, хто практично займався економікою ринків і реформами --- Кейнс, Фрідман, Бальцерович...



А те, що ви на практиці досягли успіху на рівні економіки ларьків, ну ніяким чином не може виправдати ваше незнання елементарних економіки ринків. Починаючи зі Сміта. Ви, як і завжди, перекрутили -- спеціально впустили факт - я вивчаю не тільки класиків а-ля Сміта, і теоретиків, а і практиків --- тих, хто практично займався економікою ринків і реформами --- Кейнс, Фрідман, Бальцерович...А те, що ви на практиці досягли успіху на рівні економіки ларьків, ну ніяким чином не може виправдати ваше незнання елементарних економіки ринків. Починаючи зі Сміта.

спробую пояснити полковнику авіації( без жодної години нальоту) на авіаційних прикладах...Уявімо собі дві книжки з однаковою назвоюОдну написав практик керування літаками( умовний Бальцерович)Другу теоретик (умовний Сміт)Правда є проблемка - назви книг однакові, але одна для кукурузника , а друга для Ф-35І от ці книги проштудіював визначний флотоводець , командир атомного підводного човна, але при всіх регаліях - без досвіду керування навіть планером в досааф...І от зустрічається кеп 1 рангу(це ти) з простим пілотом МІГ-21(це я , пілот МІГ-21 по своїм знанням кваліфікації знаходиться приблизно на тому самому місці між пілотом кукурузника і пілотом Ф-35 , що і я в бізнесі..між початківцем і Коломойським)І пробує цьому пілоту щось розповісти про керування....Тому моя тобі порадаСпробуй розібратисьЧомудля країни в якої достатнім капіталом володіє менше 5% населення- ріст кількості власників капіталу - це благоа для країни в якої достатнім капіталом володіє більше 30% населення- ріст кількості власників капіталу-це кризащо для країни в якої 5% власників капіталу - треба приміняти одні економічні правилаа для країни в якої 30% - зовсім інші...Спочатку розберисьПотім напиши мені в приватну скриньку-щоб не осоромитисьІ тільки після того як зрозумієш що ти виглядаєш як той підводник який пробуєш давати поради літунам - тоді в тебе зявиться можливість по новому перечитати книжки авторів яких ти цитуєш як папуга.