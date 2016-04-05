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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6312631363146315>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:31

  Hotab написав:detroytred ,

Самі ж відкрили пістак (сорян, ящик Пандори) на Флая та ін., і заслужено отримуєте у відповідь.


Але я вмію їм його закрити. Побачимо як ви.

Я зобов'язаний це вміти?

Можу хоч ігнорити...
Отут дійсно можна, як самому хочеться.

Ви постійно чогось від мене хочете.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:32

  andrijk777 написав:
  antey1969 написав:Беда в том, что орки не хотят никаких соглашений на текущий момент. У них явно выросли аппетиты.

А які у них апетити? Які були у них апетити весною 2023(якщо зараз "явно выросли" то напевно тоді були менші)? Які були у них умови в Стамбулів в 2022? Нуль інформації.

Ніхто чомусь цього не озвучує. Це питання дуже важливе, але його ніхто не обговорює, а просто відбиваються штампами типу "путін миру не хоче" і все.

Що в 2004 році(може, пам"ятаєшь як Путін Яника три рази поздоровляв з перемогою), що в 2010 році, що в 2014 році, що в 2019 році, що в 2022 році, що в 2023 році, що в 2024 році

Путін хоче одного - капітуляції України та зникнення нашої держави

А оці всі розмови, про аппетити - не більше, ніж розмови

А про Стамбул, взагалі говорити смішно. Там були такі російські "переговорники", які навіть швабрами, на той час, вже ніде не керували
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 13 січ, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:38

detroytred ,

Ви постійно чогось від мене хочете.


Не я.
Ви полковник ЗСУ. Невже ви не відчуваєте суспільне очікування?
Я просто пілот (хоч і старший офіцер) . І я постійно моніторю , що там у нашому середовищі?? Поки мені кажуть «та ми тут самі не знаємо, куди своїх застосувати» , пʼю віскі (у Занзібарі.. хоча навіть неадекватним мухам має бути зрозуміло де про відпочинок, де про вйобувати)
Але коли буде «нам дали з Австралії MRH90 Taipan« і треба на них пілоти, про це можна подумати.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Ви коли небудь читали то що ви пишете ?

Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі )

Проблема в тому що там Данніга Крюгера, я не раз його допитувався чому професійний військовий призивного віку не виконує свій професійний обов'язок як от мій кум і ще набирається нахабності відправляти інших на фронт які ні разу і близько не професійні військові і не смоктали все життя бюджетну сиську, а з іншої сторони думаю, може це і добре що от такий Данніг Крюгер не в ЗСУ, бо ...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:05

  pesikot написав:Що в 2004 році(може, пам"ятаєшь як Путін Яника три рази поздоровляв з перемогою), що в 2010 році, що в 2014 році, що в 2019 році, що в 2022 році, що в 2023 році, що в 2024 році

Путін хоче одного - капітуляції України та зникнення нашої держави

А оці всі розмови, про аппетити - не більше, ніж розмови

А про Стамбул, взагалі говорити смішно. Там були такі російські "переговорники", які навіть швабрами, на той час, вже ніде не керували

Ще раз:
Мене не цікавить що хоче путін. Те що він ХОЧЕ знищення України це очевидно.
Мене цікавить на яких умовах він готовий припинити війну.
Мені зовсім не смішно говорити про Стамбул. Умови "миру" з боку РФ не озвучені до сих пір. Нуль інформації по цьому питанню.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:32

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Що в 2004 році(може, пам"ятаєшь як Путін Яника три рази поздоровляв з перемогою), що в 2010 році, що в 2014 році, що в 2019 році, що в 2022 році, що в 2023 році, що в 2024 році

Путін хоче одного - капітуляції України та зникнення нашої держави

А оці всі розмови, про аппетити - не більше, ніж розмови

А про Стамбул, взагалі говорити смішно. Там були такі російські "переговорники", які навіть швабрами, на той час, вже ніде не керували

Ще раз:
Мене не цікавить що хоче путін. Те що він ХОЧЕ знищення України це очевидно.
Мене цікавить на яких умовах він готовий припинити війну.

Тобто, ти знаешь, що Путін хоче знищити Україну, але ти цікавишься на яких умовах він готовий припинити війну ?
А-А-А-А :)

Така розмова, була б доречна до 24.02.2022 року.
Але Путін не тільки хоче знищити Украіну, він це намагається робити
От сьогодні зранку він це знов робив ракетними ударами

То, з якого дива він захоче припиняти цю війну ? Якщо він цю війну розпочав
І припиняти цю війну він не буде
Поки не отримає мзди або не здохне
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ви, як і завжди, перекрутили -- спеціально впустили факт - я вивчаю не тільки класиків а-ля Сміта, і теоретиків, а і практиків --- тих, хто практично займався економікою ринків і реформами --- Кейнс, Фрідман, Бальцерович...

А те, що ви на практиці досягли успіху на рівні економіки ларьків, ну ніяким чином не може виправдати ваше незнання елементарних економіки ринків. Починаючи зі Сміта.
спробую пояснити полковнику авіації( без жодної години нальоту) на авіаційних прикладах...
Уявімо собі дві книжки з однаковою назвою
Інструкція керування літаком.
Одну написав практик керування літаками( умовний Бальцерович)
Другу теоретик (умовний Сміт)
Правда є проблемка - назви книг однакові, але одна для кукурузника , а друга для Ф-35
І от ці книги проштудіював визначний флотоводець , командир атомного підводного човна, але при всіх регаліях - без досвіду керування навіть планером в досааф...

І от зустрічається кеп 1 рангу(це ти) з простим пілотом МІГ-21(це я , пілот МІГ-21 по своїм знанням кваліфікації знаходиться приблизно на тому самому місці між пілотом кукурузника і пілотом Ф-35 , що і я в бізнесі..між початківцем і Коломойським)

І пробує цьому пілоту щось розповісти про керування....
Тому моя тобі порада
Спробуй розібратись
Чому
для країни в якої достатнім капіталом володіє менше 5% населення- ріст кількості власників капіталу - це благо
а для країни в якої достатнім капіталом володіє більше 30% населення- ріст кількості власників капіталу-це криза
що для країни в якої 5% власників капіталу - треба приміняти одні економічні правила
а для країни в якої 30% - зовсім інші...

Спочатку розберись
Потім напиши мені в приватну скриньку-щоб не осоромитись
І тільки після того як зрозумієш що ти виглядаєш як той підводник який пробуєш давати поради літунам - тоді в тебе зявиться можливість по новому перечитати книжки авторів яких ти цитуєш як папуга.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:07

vitaliiangel , витос, мне не надо от тебя «поможет» . Мне достаточно, что ты мамкино недоразумение в конце концов убедилось, что не надо здесь пробовать кого-то удивить. Ты вообще никто в том вопросе , где себя пробуешь позиционировать. В психологии надо присутствовать . Постоянно. А не быть карусельной куйней, коей есть ты. Я надеюсь касательно психотестов ты свой пистак закроешь раз и навсегда.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:20

  Hotab написав: Невже ви не відчуваєте суспільне очікування?
Я просто ...

В сенсі не відчуваю?
Я його ось тут постійно бачу.
Що мене, також саме, як і вас, хочуть кулеметником.

Навіть пофіг на положення про проходження вслужби. Пофіг. І на ВОСи пофіг. Буде дійсно необхідно його змінять і призначать мене, вас кулеметниками.
Але я заморився пояснювати, що це буде після того, як увесь рядовий, сержантський та молофіцерський склад скінчиться на посадах кулеметників.
І Кривоноса потім теж, коли ми закінчимось.

Це нормальний хід речей. Такий і повинен бути. А те, що в когось свої якісь хотєлки, то з цього що?
Тут різних хотєлок купи куп.

Це я вже не торкаюся моралі в ринковій економіці та контрактів. І тим паче, як оце ж суспільство улюлюкало на військових у формі. Реально до бійок та поножовщини доходило лише за те, що ти у вформі.
Тепер рядовими сержантами молоофіц-ми вичерпують...
За своє відношення.
Каса на виході отака виявилася.
Це суха констатація факту.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 січ, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:27

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:для країни в якої достатнім капіталом володіє менше 5% населення- ріст кількості власників капіталу - це благо
а для країни в якої достатнім капіталом володіє більше 30% населення- ріст кількості власників капіталу-це криза
це теорія професора Шнобеля?
я бачу твоя сітківка читає тільки професуру а-ля шнобель?
На жаль ця професура має замало знань щоб уявити складність описаного мною предмета.
Тому тобі прийдеться почитати іншим оком.

Не ображайтеся, але ваші отакі аналогії -- це єралашики.
Якщо ваша екстраполяція мікроеконміки на макро була лише помилкою, то оці викрутаси з літаками-пілотами-книжками --- це єралашики.
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