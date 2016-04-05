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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:41
detroytred
,
В сенсі не відчуваю?
Я його ось тут постійно бачу.
Тобі тримайтесь. Наснаги вам.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:41
Юлия Тимошенко: Мы защитили людей от произвола и отстояли принципы справедливой и эффективной мобилизации
Скандальный законопроект о мобилизации, который убивал доверие украинцев к государству – снят с рассмотрения Верховной Рады. Благодаря позиции Юлии Тимошенко украинцам можно не бояться унизительных репрессивных норм.
Юлия Тимошенко, которая первой категорически выступила против антиконституционных методов мобилизации, добилась того, что Парламент и военное руководство согласовали новые, справедливые нормы. Они позволят ВСУ без нарушения прав человека пополнить нашу армию новыми бойцами, а героям, более 18 месяцев воюющим на фронте, дать возможность восстановиться.
Сегодня в армию нужно привлекать в первую очередь силовиков, а не тех, кто не успел спрятаться. Теперь украинцам можно больше не бояться уголовной ответственности за неявку в военкомат, неоткрытие электронного кабинета или несвоевременное прохождение ВЛК.
Не будут призывать в армию ученых, интернов, педагогов, студентов и аспирантов, последовательно получающих образование. Также не будут забирать на фронт людей с ІІІ группой инвалидности, многодетных родителей и мужчин, которые заботятся о тяжелобольной жене или родителях. Остается отсрочка для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей. Отдельно стоит добавить, как ранее уже заявляла Тимошенко, новомобилизованные могут попасть на фронт не раньше 6 месяцев специальной военной подготовки.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:42
detroytred написав:
Якщо ваша екстраполяція мікроеконміки на макро була лише помилкою, то оці викрутаси з літаками-пілотами-книжками --- це єралашики.
Бачиш , ти настільки зациклений на собі примітив в економіці-що навіть не пробуєш розібратись в прикладі.
Уявімо собі дві книжки з однаковою назвою
Інструкція керування літаком.
Одну написав практик керування літаками( умовний Бальцерович)
Другу теоретик (умовний Сміт)
Правда є проблемка - назви книг однакові, але одна для кукурузника , а друга для Ф-35
І от ці книги проштудіював визначний флотоводець , командир атомного підводного човна, але при всіх регаліях - без досвіду керування навіть планером в досааф...
І от зустрічається кеп 1 рангу(це ти) з простим пілотом МІГ-21(це я , пілот МІГ-21 по своїм знанням кваліфікації знаходиться приблизно на тому самому місці між пілотом кукурузника і пілотом Ф-35 , що і я в бізнесі..між початківцем і Коломойським)
І пробує цьому пілоту щось розповісти про керування
Поважний полковник навіть не в стані зрозуміти пояснення старлея,
що кукурузник - це запросто для Міг-21
А Ф-35 - це заскладно для Міг-21
І те що інструкції написали поважні люди - не роблять полковника підводного флоту, який прочитав ці інструкції - навіть авіаційним техніком, який ці літаки заправляє, бо кукурузник заправляється бензином, а ф-35 керосином ф-34, ф-35 а Міг-21 керосином ф-57
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:44
vitaliiangel
, це знову ж «я просто приношу новини, але не обовʼязково поділяю думку..» (ну і тд)
Десь як генерал СВР
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:51
vitaliiangel
Всё правильно. В первую очередь силовиков и им подобным на передовую. Они изначально получали оружия, зная, что надо будет им воспользоваться в будущем. А то многие шли в военные училище ради пенсии в 45 и хорошего потом довольствия. А теперь некоторые пишут из них, а ты налоги платишь?. Эти налоги уже сполна оплачены им простыми людьми за все годы их тунеядства. Теперь пришло время этим воякам не в тылу жопы на стульях перед комп. протирать, а именно пришло время применить оружия и отдать жизнь. Или они не готовы умирать, а готовы только др. учить, как надо Родину любить?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 13 січ, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:55
Игорь Алексеевич
,
Эти налоги уже сполна оплачены им простыми людьми за все годы их тунеядства.
С этого момента плиз подробнее…
Когда вы были «простыми людьми» и сколько именно вы заплатили?
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