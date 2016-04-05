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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:41
Юлия Тимошенко: Мы защитили людей от произвола и отстояли принципы справедливой и эффективной мобилизации
Скандальный законопроект о мобилизации, который убивал доверие украинцев к государству – снят с рассмотрения Верховной Рады. Благодаря позиции Юлии Тимошенко украинцам можно не бояться унизительных репрессивных норм.
Юлия Тимошенко, которая первой категорически выступила против антиконституционных методов мобилизации, добилась того, что Парламент и военное руководство согласовали новые, справедливые нормы. Они позволят ВСУ без нарушения прав человека пополнить нашу армию новыми бойцами, а героям, более 18 месяцев воюющим на фронте, дать возможность восстановиться.
Сегодня в армию нужно привлекать в первую очередь силовиков, а не тех, кто не успел спрятаться. Теперь украинцам можно больше не бояться уголовной ответственности за неявку в военкомат, неоткрытие электронного кабинета или несвоевременное прохождение ВЛК.
Не будут призывать в армию ученых, интернов, педагогов, студентов и аспирантов, последовательно получающих образование. Также не будут забирать на фронт людей с ІІІ группой инвалидности, многодетных родителей и мужчин, которые заботятся о тяжелобольной жене или родителях. Остается отсрочка для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей. Отдельно стоит добавить, как ранее уже заявляла Тимошенко, новомобилизованные могут попасть на фронт не раньше 6 месяцев специальной военной подготовки.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:42
detroytred написав:
Якщо ваша екстраполяція мікроеконміки на макро була лише помилкою, то оці викрутаси з літаками-пілотами-книжками --- це єралашики.
Бачиш , ти настільки зациклений на собі примітив в економіці-що навіть не пробуєш розібратись в прикладі.
Уявімо собі дві книжки з однаковою назвою
Інструкція керування літаком.
Одну написав практик керування літаками( умовний Бальцерович)
Другу теоретик (умовний Сміт)
Правда є проблемка - назви книг однакові, але одна для кукурузника , а друга для Ф-35
І от ці книги проштудіював визначний флотоводець , командир атомного підводного човна, але при всіх регаліях - без досвіду керування навіть планером в досааф...
І от зустрічається кеп 1 рангу(це ти) з простим пілотом МІГ-21(це я , пілот МІГ-21 по своїм знанням кваліфікації знаходиться приблизно на тому самому місці між пілотом кукурузника і пілотом Ф-35 , що і я в бізнесі..між початківцем і Коломойським)
І пробує цьому пілоту щось розповісти про керування
Поважний полковник навіть не в стані зрозуміти пояснення старлея,
що кукурузник - це запросто для Міг-21
А Ф-35 - це заскладно для Міг-21
І те що інструкції написали поважні люди - не роблять полковника підводного флоту, який прочитав ці інструкції - навіть авіаційним техніком, який ці літаки заправляє, бо кукурузник заправляється бензином, а ф-35 керосином ф-34, ф-35 а Міг-21 керосином ф-57
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:44
vitaliiangel
, це знову ж «я просто приношу новини, але не обовʼязково поділяю думку..» (ну і тд)
Десь як генерал СВР
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Hotab
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:51
vitaliiangel
Всё правильно. В первую очередь силовиков и им подобным на передовую. Они изначально получали оружия, зная, что надо будет им воспользоваться в будущем. А то многие шли в военные училище ради пенсии в 45 и хорошего потом довольствия. А теперь некоторые пишут из них, а ты налоги платишь?. Эти налоги уже сполна оплачены им простыми людьми за все годы их тунеядства. Теперь пришло время этим воякам не в тылу жопы на стульях перед комп. протирать, а именно пришло время применить оружия и отдать жизнь. Или они не готовы умирать, а готовы только др. учить, как надо Родину любить?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 13 січ, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:55
Игорь Алексеевич
,
Эти налоги уже сполна оплачены им простыми людьми за все годы их тунеядства.
С этого момента плиз подробнее…
Когда вы были «простыми людьми» и сколько именно вы заплатили?
Когда будет время и желание, напишите, как именно к вам обратился в ЛС Виталик-ангел с просьбой не обижать его на этом форуме. После чего вы удалили все выпады в его адрес в военной ветке.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 22:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:05
Игорь Алексеевич
,
оплатили налогов прибл. 18тыс дол. за 10 лет, пока она была ФОПом
Помиловать!! Чемпион плять!! Я за год счас так плачу.
Так а Виталик там в ЛС с чем пришел? Чтоб 2 раза не вставать..,
О чем просил?? Давай уже честно.. ясно, что ты не зря удалял свои выпады к нему..
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:07
Будівельник
Нарешті!
Нарешті ти зрозумів, що я ТЕПЕР навіть не намагаюсь розбиратися в твоїх єралашиках. ЧАС, коли я їх тобі розкладая по полицях, минув.
Зроби з цього тепер висновки і не ліпи їх далі для мене, а почни вивчати Сміта...Бальцерочича.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 13 січ, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:09
Hotab написав:
Помиловать!! Чемпион плять!! Я за год счас так плачу.
Молодец.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:09
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Когда будет время и желание, напишите, как именно к вам обратился в ЛС Виталик-ангел с просьбой не обижать его на этом форуме. После чего вы удалили все выпады в его адрес в военной ветке
В личку мне не какой Виталик не обращался, т.к. я никогда никого не оскорблял. Может Вас где то трясануло с памятью?
Он сегодня ебанутый, больше чем обычно. Теперь ему грезятся какие то обидчики.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:27
Игорь Алексеевич написав:
Да не какой он не вояка и не летун ООН. Пантовитый... и одинокий..., который нашёл слушателей здесь на форуме.
Скорее он ищет с кем поконфликтовать. Пишет типа провокационные тексты. Откуда дураку знать, что здесь уже все взрослые с сформированными самооценками и позициями, мне на его тексты в стиле шарикова реально насрать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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