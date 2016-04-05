Додано: Суб 13 січ, 2024 22:31

Василь-Рівне написав: холява написав: Ви коли небудь читали то що ви пишете ?



Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі ) Ви коли небудь читали то що ви пишете ?Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі )

Проблема в тому що там Данніга Крюгера, я не раз його допитувався чому професійний військовий призивного віку не виконує свій професійний обов'язок як от мій кум і ще набирається нахабності відправляти інших на фронт які ні разу і близько не професійні військові і не смоктали все життя бюджетну сиську, а з іншої сторони думаю, може це і добре що от такий Данніг Крюгер не в ЗСУ, бо ... Проблема в тому що там Данніга Крюгера, я не раз його допитувався чому професійний військовий призивного віку не виконує свій професійний обов'язок як от мій кум і ще набирається нахабності відправляти інших на фронт які ні разу і близько не професійні військові і не смоктали все життя бюджетну сиську, а з іншої сторони думаю, може це і добре що от такий Данніг Крюгер не в ЗСУ, бо ...

І після відповіді тобі на всі ці твої питання, аргументованої відповіді за що всл отримує грошове забезпечення і що таке контрактна служба, ти що робив?Ти зливався. Змовкав.Не спростувавши жодного твердження в цій аргументації.А потім знов вистрибував з цими ж питаннями.І я тобі вже тоді вказував, що мої питання чому ти або Прохожий не на фронті, були винятково у відповідь на твої до мене.Я вам надавав розгорнуту відповідь на ваші ці питання і прохав тепер ви.А ви? Ти чому досі не дійшов за два роки? Що заважає?Зливались тоді і зараз.Так у кого Крюгер-то?