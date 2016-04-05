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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:28
Игорь Алексеевич написав:
Да не какой он не вояка и не летун ООН. Пантовитый... и одинокий..., который нашёл слушателей здесь на форуме.
Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК,
щось легенда не контачить як євровилка із штатівським штепселем.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:28
detroytred написав: Schmit написав:
Ну поясніть, що ж таке сталось, що темп впав нижче плінтуса?
Бо це були не промислові масштаби. Це був початок. А далі..
Клімкін вказав, що ніхто)) не дасть. Все під контролем)), зайвих у цю сферу не допустять.
Інопланетяни мабуть.
Мабуть. Як тільки Зе став до руля - прилетіли і заборонили включати ракети в держоборонзамовлення. Якось так? Цікаво, ці косміти часом не з планети кремлін прилетіли?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:30
Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав:
Ну поясніть, що ж таке сталось, що темп впав нижче плінтуса?
Бо це були не промислові масштаби. Це був початок. А далі..
Клімкін вказав, що ніхто)) не дасть. Все під контролем)), зайвих у цю сферу не допустять.
Інопланетяни мабуть.
Мабуть. Як тільки Зе став до руля - прилетіли і заборонили включати ракети в держоборонзамовлення. Якось так? Цікаво, ці косміти часом не з кремля?
був договір обмеження і не росповсюдження стратегічних озброєнь, а там ракети 500км+,
тут ще писали за створення ядрьоної бімби щоб показати кузькіну маму
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:31
flyman
,
Він в ЗСУ,
І тут в мухарскому коді посипались критичні помилки 😂
Є хтось щоб йому клєми приєднати? 😀
До яєць, бо інші варіанти не дієві вже!!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:31
Василь-Рівне написав: холява написав:
Ви коли небудь читали то що ви пишете ?
Чоловік якій не може коротко і ясно висловлювати своі думки .(висновки , хай буде робити кожний собі )
Проблема в тому що там Данніга Крюгера, я не раз його допитувався чому професійний військовий призивного віку не виконує свій професійний обов'язок як от мій кум і ще набирається нахабності відправляти інших на фронт які ні разу і близько не професійні військові і не смоктали все життя бюджетну сиську, а з іншої сторони думаю, може це і добре що от такий Данніг Крюгер не в ЗСУ, бо ...
І після відповіді тобі на всі ці твої питання, аргументованої відповіді за що всл отримує грошове забезпечення і що таке контрактна служба, ти що робив?
Ти зливався. Змовкав.
Не спростувавши жодного твердження в цій аргументації.
А потім знов вистрибував з цими ж питаннями.
І я тобі вже тоді вказував, що мої питання чому ти або Прохожий не на фронті, були винятково у відповідь на твої до мене.
Я вам надавав розгорнуту відповідь на ваші ці питання і прохав тепер ви.
А ви? Ти чому досі не дійшов за два роки? Що заважає?
Зливались тоді і зараз.
Так у кого Крюгер-то?
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 13 січ, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:32
flyman написав:
Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК
муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц? Им нафиг не нужны форумы, где непонятно кто тут бомж, кто одинокий дед. С такими деньгами открывается доступ к любому кругу общению, политики, бизнесмены, топ менеджеры, звезды шоу бизнеса. А он выбирает форум. Ну не смешно? Ладно бы уже писал что то про инвестиции. Муйню ж пишет.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:34
flyman написав: Schmit написав: detroytred написав:
Бо це були не промислові масштаби. Це був початок. А далі..
Клімкін вказав, що ніхто)) не дасть. Все під контролем)), зайвих у цю сферу не допустять.
Інопланетяни мабуть.
Мабуть. Як тільки Зе став до руля - прилетіли і заборонили включати ракети в держоборонзамовлення. Якось так? Цікаво, ці косміти часом не з кремля?
був договір обмеження і не росповсюдження стратегічних озброєнь, а там ракети 500км+,
тут ще писали за створення ядрьоної бімби щоб показати кузькіну маму
Ну так Вільха, Нептун, Сапсан... до 500 км. Можна було клепати при бажанні.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 13 січ, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:35
vitaliiangel
,
муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц?
приймаємо! Раком ставить віталіка чувак з зп 1 кує. Я зовсім не проти.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 22:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:35
Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав:
Ну поясніть, що ж таке сталось, що темп впав нижче плінтуса?
Бо це були не промислові масштаби. Це був початок. А далі..
Клімкін вказав, що ніхто)) не дасть. Все під контролем)), зайвих у цю сферу не допустять.
Інопланетяни мабуть.
Мабуть. Як тільки Зе став до руля - прилетіли і заборонили включати ракети в держоборонзамовлення. Якось так? Цікаво, ці косміти часом не з планети кремлін прилетіли?
Клімкін вів мову про партнерів з Заходу. Про перешкоди від східняків не було і натяку.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:35
vitaliiangel написав: flyman написав:
Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК
муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц? Им нафиг не нужны форумы, где непонятно кто тут бомж, кто одинокий дед. С такими деньгами открывается доступ к любому кругу общению, политики, бизнесмены, топ менеджеры, звезды шоу бизнеса. А он выбирает форум. Ну не смешно? Ладно бы уже писал что то про инвестиции. Муйню ж пишет.
Думаю, що там свій комьюніті "сікс діджіт $ інкам", але хотаба в нього не прийняли, або він ще не знайшов де вхід.
Тут клуб "карусельщиків" на $200 добавки до пенсії, валютних воротил на спреді 5.10 копійок для пайки еквівалентом 100К грн між обмінкою та банком, та Бафетів грейс періода та кешбеку
Хотаб, як ЗСУ із 8..10куе вже би давно міг оформити Варшавський під єосельних 3% в грн.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 22:42, всього редагувалось 4 разів.
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