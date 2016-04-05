Юлия Тимошенко: Мы защитили людей от произвола и отстояли принципы справедливой и эффективной мобилизации



Скандальный законопроект о мобилизации, который убивал доверие украинцев к государству – снят с рассмотрения Верховной Рады. Благодаря позиции Юлии Тимошенко украинцам можно не бояться унизительных репрессивных норм.



Юлия Тимошенко, которая первой категорически выступила против антиконституционных методов мобилизации, добилась того, что Парламент и военное руководство согласовали новые, справедливые нормы. Они позволят ВСУ без нарушения прав человека пополнить нашу армию новыми бойцами, а героям, более 18 месяцев воюющим на фронте, дать возможность восстановиться.



Сегодня в армию нужно привлекать в первую очередь силовиков, а не тех, кто не успел спрятаться. Теперь украинцам можно больше не бояться уголовной ответственности за неявку в военкомат, неоткрытие электронного кабинета или несвоевременное прохождение ВЛК.



Не будут призывать в армию ученых, интернов, педагогов, студентов и аспирантов, последовательно получающих образование. Также не будут забирать на фронт людей с ІІІ группой инвалидности, многодетных родителей и мужчин, которые заботятся о тяжелобольной жене или родителях. Остается отсрочка для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей. Отдельно стоит добавить, как ранее уже заявляла Тимошенко, новомобилизованные могут попасть на фронт не раньше 6 месяцев специальной военной подготовки.