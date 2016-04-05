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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63156316631763186319>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
Юлия Тимошенко: Мы защитили людей от произвола и отстояли принципы справедливой и эффективной мобилизации

Скандальный законопроект о мобилизации, который убивал доверие украинцев к государству – снят с рассмотрения Верховной Рады. Благодаря позиции Юлии Тимошенко украинцам можно не бояться унизительных репрессивных норм.

Юлия Тимошенко, которая первой категорически выступила против антиконституционных методов мобилизации, добилась того, что Парламент и военное руководство согласовали новые, справедливые нормы. Они позволят ВСУ без нарушения прав человека пополнить нашу армию новыми бойцами, а героям, более 18 месяцев воюющим на фронте, дать возможность восстановиться.

Сегодня в армию нужно привлекать в первую очередь силовиков, а не тех, кто не успел спрятаться. Теперь украинцам можно больше не бояться уголовной ответственности за неявку в военкомат, неоткрытие электронного кабинета или несвоевременное прохождение ВЛК.

Не будут призывать в армию ученых, интернов, педагогов, студентов и аспирантов, последовательно получающих образование. Также не будут забирать на фронт людей с ІІІ группой инвалидности, многодетных родителей и мужчин, которые заботятся о тяжелобольной жене или родителях. Остается отсрочка для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей. Отдельно стоит добавить, как ранее уже заявляла Тимошенко, новомобилизованные могут попасть на фронт не раньше 6 месяцев специальной военной подготовки.
Блєванув. Знайшли чий піар репостить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:37

Faceless ,

Блєванув.


Не чекайте від віталіка зайвого
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:37

Faceless форум это обмен мнениями. Я не фанат ювт если шо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Игорь Алексеевич ,

оплатили налогов прибл. 18тыс дол. за 10 лет, пока она была ФОПом


Помиловать!! Чемпион плять!! Я за год счас так плачу.
Не плачте, все налагодиться
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:42

Faceless ,

Не плачте, все налагодиться


Та це зрозуміло.
Але , як кажуть десантники (перекручено) «чому знову ми?»
Ясно , що краще платити 1+ куя податків з 9 куїв , чим типа у війську нічого з 1.5 куя. Але де плять внесок оцих віталіків?? І мух?

vitaliiangel ,


форум это обмен мнениями. Я не фанат ювт если шо.



не зашло читателям, и Виталик вдруг не фанат.. )))

А генерал СВР там как поживает? Ты еще фанат, или такое?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Не плачте, все налагодиться
Я и не плачу. Платили налоги, но и зарабатывали. Я дал ответ тем, кто не понимает мозгами, куда шли налоги и кто потом с этих налогов получал з. плату. Теперь пришло время некоторым из них отработать все то что дало им гос-во. Но, некоторые из них теперь в кусты и типа давай общую мобил. В армии Израиля проф. военный на которого гос- во тратило деньги может один уничтожить до 1000 чел. противника и при этом получить лишь царапину. А у нас шли в военные училища ради погонов и хорошего отдыха в кабинетах.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:53

Игорь Алексеевич ,

Платили налоги,


Так а по суммам там что?
«Как в Израиле»?? Или чуток таки меньше?
А вы как в Израиле, спали с винтовкой пол кроватью??
Вот ваш кореш sens , кстати выпускник более чем затребованного сейчас военного КВИРТУ, сказал, что он не нищий , чтоб воевать. Он достаточно богат, чтоб на это ложить куй.
Вы шерите его поинт оф вью?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:54

  flyman написав:Хотаб, як ЗСУ із 8..10куе вже би давно міг оформити Варшавський під єосельних 3% в грн
как минимум тетрис холл или особняк в закрытом коттеджном городке. Говорят нельзя скрыть большие деньги, большую любовь и большие проблемы. Хотабу удается скрыть из этого списка всё, кроме проблем.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:55

  vitaliiangel написав:Faceless форум это обмен мнениями. Я не фанат ювт если шо.


ти брехло, сьогодні тупо русняву пропаганду писав, а не свою думку
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:56

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:Мабуть. Як тільки Зе став до руля - прилетіли і заборонили включати ракети в держоборонзамовлення. Якось так? Цікаво, ці косміти часом не з планети кремлін прилетіли?

Клімкін вів мову про партнерів з Заходу. Про перешкоди від східняків не було і натяку.

Розробляти - не перешкоджали, провести випробування - не перешкоджали, прийняти на озброєння - не перешкоджали, закупити обладнання для виробничих ліній, налагодити серійне виробництво - не перешкоджали. Замовити на склад більше ніж 100 шт Вільхи - заборонили. Що, навіть Стугну заборонили замовляти?
Маячня.
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