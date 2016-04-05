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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:59
vitaliiangel
,
Говорят нельзя скрыть большие деньги
нет их у меня. Угомонись, чучело. Налоги в Дие есть, а прибыли нет. Ну бывает так. Наверное,
В твоем «манямирок» и ты единый психолох)) Допистелся, щеки дул. Пока наотмашь не получил. Тут так же. Все легко ж проверить. Лишь твои деньги и готовность проверять !!
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 січ, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:02
flyman написав:
Хотаб, як ЗСУ із 8..10куе вже би давно міг оформити Варшавський під єосельних 3% в грн.
І шо? Під час кожної масованої ракетної чи шахедної атаки молитися за нього?)) Це ж не кавалірка у пішій доступності до шрт)))
ПС. Відписався мій морпіх. Отримав контузію, лежить у лікарні. Радіє, що всі частини тіла цілі. Має намір повернутися на фронт, бо вважає себе там потрібним.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:06
fler написав: flyman написав:
Хотаб, як ЗСУ із 8..10куе вже би давно міг оформити Варшавський під єосельних 3% в грн.
І шо? Під час кожної масованої ракетної чи шахедної атаки молитися за нього?)) Це ж не кавалірка у пішій доступності до шрт)))
ПС. Відписався мій морпіх. Отримав контузію, лежить у лікарні. Радіє, що всі частини тіла цілі. Має намір повернутися на фронт, бо вважає себе там потрібним.
Хай одужує
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:08
Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав:
Клімкін вів мову про партнерів з Заходу. Про перешкоди від східняків не було і натяку.
Розробляти - не перешкоджали, провести випробування - не перешкоджали, прийняти на озброєння - не перешкоджали, закупити обладнання для виробничих ліній, налагодити серійне виробництво - не перешкоджали. Замовити на склад більше ніж 100 шт Вільхи - заборонили. Що, навіть Стугну заборонили замовляти?
Маячня.
Мова ж була не про РСЗВ і тим паче не про ПТРК.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:12
fler написав:
Станом на 30 листопада 2023р 4,27 млн.українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Приблизний розподіл: жінки - 46,3%, діти - 33,3%, чоловіки - 20,4%.
Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють? (Риторичне)
Не скажу за всіх, особисто мої знайомі дівчата: дві викладають українську мову та літературу у школах нашім дітям, одна викладає англійською в університеті економіку, дві няні у дитячих садочках, одна відкрила свій салон-перукарню, інша працює перукарем, одна відкрила свій зубний кабінет, троє як працювали айтішницями, так і продовжують працювать, одна працює перекладачем з нашими військовими. Це тільки ті, кого швидко згадав. За гроші не знаю, але викладачка в універтитеті отримує більше, ніж ЗЕ "ляпнув" під час своєї виборчої компанії.
UPD: Ще одну згадав- сімейний лікар.
Востаннє редагувалось Water
в Суб 13 січ, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:12
fler
,
І шо? Під час кожної масованої ракетної чи шахедної атаки молитися за нього?)) Це ж не кавалірка у пішій доступності до шрт)))
Золоті слова. Наче і хотів би вкинути 150 куїв (колись захмарні гроші для мене) , але коли літають ракети що 5 днів (з повідомлень друзів) , то «таке».. може все ж Европа..
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:20
vitaliiangel написав:
муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц? Им нафиг не нужны форумы, где непонятно кто тут бомж, кто одинокий дед. С такими деньгами открывается доступ к любому кругу общению, политики, бизнесмены, топ менеджеры, звезды шоу бизнеса. А он выбирает форум. Ну не смешно? Ладно бы уже писал что то про инвестиции. Муйню ж пишет.
Ви хоч закусуйте.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:21
Игорь Алексеевич написав:
А у нас шли в военные училища ради погонов и хорошего отдыха в кабинетах.
Все відносно))
Колись порівняно з ЗАБВО, ЗАКВО тощо увесь Київський військовий округ вважався *кабінетом*.
Навіть полк Іл-76 в Арцизі, до якого пилити... на потягу від Одеси. Вже не кажучи про радіолокаційну точку з десятком солдат десь у лісі.
А потім так бігли у військові заклади, що 14 чоловік охочих на авіаспеціальність (яка ще й на цивильці дуже стане в пригоді, якщо що) на 40 млн. населення ніяк не могли знайти.
На піхотні спеціальності навіть не можу уявити, де відловлювали)) охочих за погонами та відпочинком в кабінетах. Не наче, як катували мабуть, щоб погодились.
І ніякі пенсії або квартири не заманювали.
Ви квартирну чергу подивіться. Там всл досі!!!! вже 30+ років квартиру очікують.
Ви. Це. Уявляєте?
Тобто щось аргументи трохи не співпадають з фактами.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 13 січ, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:27
Зеленский завтра примет участие в Давосском форуме. Согласно последнему официальном списку участников, ни один официальный российский делегат и ни одна фирма из России в Давос не приедут. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью о роли Франции в будущей Европе. Примут участие в работе Форума премьер-министры Бельгии, Нидерландов и Греции, а также Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. В списке гостей значится премьер-министр Китая Ли Цян,госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Прибудет и новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Рекордным будет количество представителей бизнеса Латинской Америки и Азиатского региона, что, по словам организаторов ВЭФ, отражает глобальную экономическую тенденцию в сторону «перестройки и перебалансировки» мирохозяйственных связей и механизмов функционирования глобальной экономики. Поэтому ожидается, что в Давосе будут присутствовать и руководители китайских компаний Foxconn, Hisense и Huawei.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:28
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
А у нас шли в военные училища ради погонов и хорошего отдыха в кабинетах.
Все відносно))
Колись порівняно з ЗАБВО, ЗАКВО тощо увесь Київський військовий округ вважався *кабінетом*.
Навіть полк Іл-76 в Арцизі, до якого пилити... на потягу від Одеси. Вже не кажучи про радіолокаційну точку з десятком солдат десь у лісі.
А потім так бігли у військові заклади, що 14 чоловік охочих на авіаспеціальність (яка ще й на цивильці дуже стане в пригоді, якщо що) на 40 млн. населення ніяк не могли знайти.
На піхотні спеціальності навіть не можу уявити, де відловлювали)) охочих за погонами та відпочинком в кабінетах. Не наче, як катували мабуть, щоб погодились.
Тобто щось аргументи трохи не співпадають з фактами.
а могли би вивчити англійську мову і як хотаб чілити на занзібарському фронті і мати 9куе в місяць і платити +2куе ПДФО+ВЗ, але ні, ліпше бути для держави баластом (військовим пенсом)
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 січ, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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