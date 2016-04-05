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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63166317631863196320>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:59

vitaliiangel ,


Говорят нельзя скрыть большие деньги


нет их у меня. Угомонись, чучело. Налоги в Дие есть, а прибыли нет. Ну бывает так. Наверное,

В твоем «манямирок» и ты единый психолох)) Допистелся, щеки дул. Пока наотмашь не получил. Тут так же. Все легко ж проверить. Лишь твои деньги и готовность проверять !! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 січ, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:02

  flyman написав:Хотаб, як ЗСУ із 8..10куе вже би давно міг оформити Варшавський під єосельних 3% в грн.

І шо? Під час кожної масованої ракетної чи шахедної атаки молитися за нього?)) Це ж не кавалірка у пішій доступності до шрт)))


ПС. Відписався мій морпіх. Отримав контузію, лежить у лікарні. Радіє, що всі частини тіла цілі. Має намір повернутися на фронт, бо вважає себе там потрібним.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  flyman написав:Хотаб, як ЗСУ із 8..10куе вже би давно міг оформити Варшавський під єосельних 3% в грн.

І шо? Під час кожної масованої ракетної чи шахедної атаки молитися за нього?)) Це ж не кавалірка у пішій доступності до шрт)))


ПС. Відписався мій морпіх. Отримав контузію, лежить у лікарні. Радіє, що всі частини тіла цілі. Має намір повернутися на фронт, бо вважає себе там потрібним.
Хай одужує
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:08

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Клімкін вів мову про партнерів з Заходу. Про перешкоди від східняків не було і натяку.

Розробляти - не перешкоджали, провести випробування - не перешкоджали, прийняти на озброєння - не перешкоджали, закупити обладнання для виробничих ліній, налагодити серійне виробництво - не перешкоджали. Замовити на склад більше ніж 100 шт Вільхи - заборонили. Що, навіть Стугну заборонили замовляти?
Маячня.

Мова ж була не про РСЗВ і тим паче не про ПТРК.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:12

  fler написав:Станом на 30 листопада 2023р 4,27 млн.українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Приблизний розподіл: жінки - 46,3%, діти - 33,3%, чоловіки - 20,4%.
Більша частина - жінки з дітьми. Де вони працюють? (Риторичне)

Не скажу за всіх, особисто мої знайомі дівчата: дві викладають українську мову та літературу у школах нашім дітям, одна викладає англійською в університеті економіку, дві няні у дитячих садочках, одна відкрила свій салон-перукарню, інша працює перукарем, одна відкрила свій зубний кабінет, троє як працювали айтішницями, так і продовжують працювать, одна працює перекладачем з нашими військовими. Це тільки ті, кого швидко згадав. За гроші не знаю, але викладачка в універтитеті отримує більше, ніж ЗЕ "ляпнув" під час своєї виборчої компанії.
UPD: Ще одну згадав- сімейний лікар.
Востаннє редагувалось Water в Суб 13 січ, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:12

fler ,


І шо? Під час кожної масованої ракетної чи шахедної атаки молитися за нього?)) Це ж не кавалірка у пішій доступності до шрт)))


Золоті слова. Наче і хотів би вкинути 150 куїв (колись захмарні гроші для мене) , але коли літають ракети що 5 днів (з повідомлень друзів) , то «таке».. може все ж Европа..
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:20

  vitaliiangel написав:муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц? Им нафиг не нужны форумы, где непонятно кто тут бомж, кто одинокий дед. С такими деньгами открывается доступ к любому кругу общению, политики, бизнесмены, топ менеджеры, звезды шоу бизнеса. А он выбирает форум. Ну не смешно? Ладно бы уже писал что то про инвестиции. Муйню ж пишет.

Ви хоч закусуйте.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:21

  Игорь Алексеевич написав: А у нас шли в военные училища ради погонов и хорошего отдыха в кабинетах.

Все відносно))
Колись порівняно з ЗАБВО, ЗАКВО тощо увесь Київський військовий округ вважався *кабінетом*.
Навіть полк Іл-76 в Арцизі, до якого пилити... на потягу від Одеси. Вже не кажучи про радіолокаційну точку з десятком солдат десь у лісі.

А потім так бігли у військові заклади, що 14 чоловік охочих на авіаспеціальність (яка ще й на цивильці дуже стане в пригоді, якщо що) на 40 млн. населення ніяк не могли знайти.
На піхотні спеціальності навіть не можу уявити, де відловлювали)) охочих за погонами та відпочинком в кабінетах. Не наче, як катували мабуть, щоб погодились.
І ніякі пенсії або квартири не заманювали.
Ви квартирну чергу подивіться. Там всл досі!!!! вже 30+ років квартиру очікують.
Ви. Це. Уявляєте?

Тобто щось аргументи трохи не співпадають з фактами.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 січ, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:27

Зеленский завтра примет участие в Давосском форуме. Согласно последнему официальном списку участников, ни один официальный российский делегат и ни одна фирма из России в Давос не приедут. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью о роли Франции в будущей Европе. Примут участие в работе Форума премьер-министры Бельгии, Нидерландов и Греции, а также Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. В списке гостей значится премьер-министр Китая Ли Цян,госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Прибудет и новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Рекордным будет количество представителей бизнеса Латинской Америки и Азиатского региона, что, по словам организаторов ВЭФ, отражает глобальную экономическую тенденцию в сторону «перестройки и перебалансировки» мирохозяйственных связей и механизмов функционирования глобальной экономики. Поэтому ожидается, что в Давосе будут присутствовать и руководители китайских компаний Foxconn, Hisense и Huawei.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:28

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав: А у нас шли в военные училища ради погонов и хорошего отдыха в кабинетах.

Все відносно))
Колись порівняно з ЗАБВО, ЗАКВО тощо увесь Київський військовий округ вважався *кабінетом*.
Навіть полк Іл-76 в Арцизі, до якого пилити... на потягу від Одеси. Вже не кажучи про радіолокаційну точку з десятком солдат десь у лісі.

А потім так бігли у військові заклади, що 14 чоловік охочих на авіаспеціальність (яка ще й на цивильці дуже стане в пригоді, якщо що) на 40 млн. населення ніяк не могли знайти.
На піхотні спеціальності навіть не можу уявити, де відловлювали)) охочих за погонами та відпочинком в кабінетах. Не наче, як катували мабуть, щоб погодились.

Тобто щось аргументи трохи не співпадають з фактами.

а могли би вивчити англійську мову і як хотаб чілити на занзібарському фронті і мати 9куе в місяць і платити +2куе ПДФО+ВЗ, але ні, ліпше бути для держави баластом (військовим пенсом)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 січ, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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