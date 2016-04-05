detroytred написав:Клімкін вів мову про партнерів з Заходу. Про перешкоди від східняків не було і натяку.
Розробляти - не перешкоджали, провести випробування - не перешкоджали, прийняти на озброєння - не перешкоджали, закупити обладнання для виробничих ліній, налагодити серійне виробництво - не перешкоджали. Замовити на склад більше ніж 100 шт Вільхи - заборонили. Що, навіть Стугну заборонили замовляти? Маячня.
Ні. Могли би звільнитись, як Б. Стати мільйонерами. Але тоді, здається мені, у 2014 нову армію прийшлося б вже створювати ДІЙСНО з нуля. І добровольці полетіли б на літаках і гвинтокрилах ... Робили б регламенти, підготовки та ремонт ЛА. Одразу і з нуля.
Зеленский завтра примет участие в Давосском форуме. Согласно последнему официальном списку участников, ни один официальный российский делегат и ни одна фирма из России в Давос не приедут. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью о роли Франции в будущей Европе. Примут участие в работе Форума премьер-министры Бельгии, Нидерландов и Греции, а также Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. В списке гостей значится премьер-министр Китая Ли Цян,госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Прибудет и новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Рекордным будет количество представителей бизнеса Латинской Америки и Азиатского региона, что, по словам организаторов ВЭФ, отражает глобальную экономическую тенденцию в сторону «перестройки и перебалансировки» мирохозяйственных связей и механизмов функционирования глобальной экономики.
Тобто майбутнє - це "світ без кацапії", але з Україною.
Игорь Алексеевич написав:Да не какой он не вояка и не летун ООН. Пантовитый... и одинокий..., который нашёл слушателей здесь на форуме.
Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК, щось легенда не контачить як євровилка із штатівським штепселем.
Вертолеты ЗСУ за кордоном не летают - там летают вертолеты частных компаний типа Украинские Вертолеты (да, он меня поправил что я знаю только одну, это так) арендовавшие в свое время сделанные при плохом СССРе вертолеты у Мин.Обороны Украины (моральность этой схемы оставив за скобками, это ж не ухилянты это другое правда?). И кстати вертолетчики в основном получили квалификацию бесплатно при плохом СССР а теперь шаровую квалификацию превращают в коммерческую зарплату (да, зп там большие может быть и 10к но там и квалификация и риск и комары), я бы посмотрел много бы из них сейчас смогло за обучение отстегнуть от 50к уе рыночной цены.
flyman написав:Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК
муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц? Им нафиг не нужны форумы, где непонятно кто тут бомж, кто одинокий дед. С такими деньгами открывается доступ к любому кругу общению, политики, бизнесмены, топ менеджеры, звезды шоу бизнеса. А он выбирает форум. Ну не смешно? Ладно бы уже писал что то про инвестиции. Муйню ж пишет.
Это профессиональная деформация летного состава связанная с длительным временем ожидания заказов, загрузки, обслуживания и т.п. на вилле в гостинице или в кабине откуда и деться некуда и делать нечего только ожидание проводимое в разговорах (раньще) и видимо в интернете (сейчас) - как результатм раньше приобреталась повышенная болтливость (у моряков тоже самое) - ну а потом появился интернет и все, человек подсел...