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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6317631863196320>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:29

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:Клімкін вів мову про партнерів з Заходу. Про перешкоди від східняків не було і натяку.

Розробляти - не перешкоджали, провести випробування - не перешкоджали, прийняти на озброєння - не перешкоджали, закупити обладнання для виробничих ліній, налагодити серійне виробництво - не перешкоджали. Замовити на склад більше ніж 100 шт Вільхи - заборонили. Що, навіть Стугну заборонили замовляти?
Маячня.

Мова ж була не про РСЗВ і тим паче не про ПТРК.

А, то Вільху значить не забороняли. Тільки і їх чомусь теж не замовляли
У Генштабі ЗСУ пояснили чому не закупають "Вільху" та розкрили кількість цих високоточних ракет Цікаво, яка тут причина, якщо вже не Байден?
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:29

  Hotab написав:fler ,
.. може все ж Европа..

Чому б ні? Придивляйся, важливо відчуття комфорту. Я багато де була, але лише в Парижі відчула себе "як вдома"(як у Києві), не знаю чому.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:33

  flyman написав:а могли би

Ні.
Могли би звільнитись, як Б.
Стати мільйонерами.
Але тоді, здається мені, у 2014 нову армію прийшлося б вже створювати ДІЙСНО з нуля.
І добровольці полетіли б на літаках і гвинтокрилах ... Робили б регламенти, підготовки та ремонт ЛА.
Одразу і з нуля.

Во було б диво дивне на весь світ.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:37

  vitaliiangel написав:
Зеленский завтра примет участие в Давосском форуме. Согласно последнему официальном списку участников, ни один официальный российский делегат и ни одна фирма из России в Давос не приедут. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью о роли Франции в будущей Европе. Примут участие в работе Форума премьер-министры Бельгии, Нидерландов и Греции, а также Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. В списке гостей значится премьер-министр Китая Ли Цян,госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Прибудет и новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Рекордным будет количество представителей бизнеса Латинской Америки и Азиатского региона, что, по словам организаторов ВЭФ, отражает глобальную экономическую тенденцию в сторону «перестройки и перебалансировки» мирохозяйственных связей и механизмов функционирования глобальной экономики.

Тобто майбутнє - це "світ без кацапії", але з Україною. 8)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:38

  Schmit написав:А, то Вільху значить не забороняли. Тільки і їх чомусь теж не замовляли
У Генштабі ЗСУ пояснили чому не закупають "Вільху" та розкрили кількість цих високоточних ракет Цікаво, яка тут причина, якщо вже не Байден?

З'явиться гідна уваги інфо, поділюсь.
Не треба іронізувати, зрозуміло, що до РСЗВ партнери наврядчи мають відношення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:42

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Да не какой он не вояка и не летун ООН. Пантовитый... и одинокий..., который нашёл слушателей здесь на форуме. :roll:

Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК,
щось легенда не контачить як євровилка із штатівським штепселем.


Вертолеты ЗСУ за кордоном не летают - там летают вертолеты частных компаний типа Украинские Вертолеты (да, он меня поправил что я знаю только одну, это так) арендовавшие в свое время сделанные при плохом СССРе вертолеты у Мин.Обороны Украины (моральность этой схемы оставив за скобками, это ж не ухилянты это другое правда?). И кстати вертолетчики в основном получили квалификацию бесплатно при плохом СССР а теперь шаровую квалификацию превращают в коммерческую зарплату (да, зп там большие может быть и 10к но там и квалификация и риск и комары), я бы посмотрел много бы из них сейчас смогло за обучение отстегнуть от 50к уе рыночной цены.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:44

  detroytred написав:
  Schmit написав:А, то Вільху значить не забороняли. Тільки і їх чомусь теж не замовляли
У Генштабі ЗСУ пояснили чому не закупають "Вільху" та розкрили кількість цих високоточних ракет Цікаво, яка тут причина, якщо вже не Байден?

З'явиться гідна уваги інфо, поділюсь.
Не треба іронізувати, зрозуміло, що до РСЗВ партнери наврядчи мають відношення.

Хм, тоді хто ж це може бути? Таке складне питання, здогадатись просто неможливо.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:46

  fler написав:
  flyman написав:Хотаб, як ЗСУ із 8..10куе вже би давно міг оформити Варшавський під єосельних 3% в грн.

І шо? Під час кожної масованої ракетної чи шахедної атаки молитися за нього?)) Це ж не кавалірка у пішій доступності до шрт)))




вы вообще представляете математическую вероятность повреждения конкретной квартиры? вероятность выиграть миллион в лотерею - больше.
те, кто был в Киеве видели - он какбэ - большой такой :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:51

  Schmit написав:Хм, тоді хто ж це може бути? Таке складне питання, здогадатись просто неможливо.

З догадками усе ясно. І я це не заперечую.
Мова про саме хто конкретно? І чому?
Хоч згоден, що це не знімає загальної відповідальності з Верховного.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:52

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК
муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц? Им нафиг не нужны форумы, где непонятно кто тут бомж, кто одинокий дед. С такими деньгами открывается доступ к любому кругу общению, политики, бизнесмены, топ менеджеры, звезды шоу бизнеса. А он выбирает форум. Ну не смешно? Ладно бы уже писал что то про инвестиции. Муйню ж пишет.


Это профессиональная деформация летного состава связанная с длительным временем ожидания заказов, загрузки, обслуживания и т.п. на вилле в гостинице или в кабине откуда и деться некуда и делать нечего только ожидание проводимое в разговорах (раньще) и видимо в интернете (сейчас) - как результатм раньше приобреталась повышенная болтливость (у моряков тоже самое) - ну а потом появился интернет и все, человек подсел...
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