Додано: Суб 13 січ, 2024 23:42

flyman написав: Игорь Алексеевич написав: Да не какой он не вояка и не летун ООН. Пантовитый... и одинокий..., который нашёл слушателей здесь на форуме. Да не какой он не вояка и не летун ООН. Пантовитый... и одинокий..., который нашёл слушателей здесь на форуме.

Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК,

щось легенда не контачить як євровилка із штатівським штепселем. Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК,щось легенда не контачить як євровилка із штатівським штепселем.

Вертолеты ЗСУ за кордоном не летают - там летают вертолеты частных компаний типа Украинские Вертолеты (да, он меня поправил что я знаю только одну, это так) арендовавшие в свое время сделанные при плохом СССРе вертолеты у Мин.Обороны Украины (моральность этой схемы оставив за скобками, это ж не ухилянты это другое правда?). И кстати вертолетчики в основном получили квалификацию бесплатно при плохом СССР а теперь шаровую квалификацию превращают в коммерческую зарплату (да, зп там большие может быть и 10к но там и квалификация и риск и комары), я бы посмотрел много бы из них сейчас смогло за обучение отстегнуть от 50к уе рыночной цены.