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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 січ, 2024 00:03
katso написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК
муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц? Им нафиг не нужны форумы, где непонятно кто тут бомж, кто одинокий дед. С такими деньгами открывается доступ к любому кругу общению, политики, бизнесмены, топ менеджеры, звезды шоу бизнеса. А он выбирает форум. Ну не смешно? Ладно бы уже писал что то про инвестиции. Муйню ж пишет.
Это профессиональная деформация летного состава связанная с длительным временем ожидания заказов, загрузки, обслуживания и т.п. на вилле в гостинице или в кабине откуда и деться некуда и делать нечего только ожидание проводимое в разговорах (раньще) и видимо в интернете (сейчас) - как результатм раньше приобреталась повышенная болтливость (у моряков тоже самое) - ну а потом появился интернет и все, человек подсел...
я пробовал бросить. удалялся, пробовал бухать, спортзал, ядерное оружие - тик-ток.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 00:07
Україна допоможе Британії, якщо на неї нападе Росія, — прем'єр Шмигаль
Згідно з укладеним договором про гарантії безпеки, не лише британці повинні допомагати Україні. У разі військової агресії проти Сполученого Королівства Україна «має бути здатна сама прийти на допомогу». Це випливає із пункту 7 частини II договору.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 00:51
katso
,
арендовавшие в свое время сделанные при плохом СССРе вертолеты у Мин.Обороны Украины (моральность этой схемы оставив за скобками, это ж не ухилянты это другое правда?). И кстати вертолетчики в основном получили квалификацию бесплатно при плохом СССР а теперь шаровую квалификацию превращают в коммерческую зарплату (да, зп там большие может быть и 10к но там и квалификация и риск и комары), я бы посмотрел много бы из них сейчас смогло за обучение отстегнуть от 50к уе рыночной цены.
Слишком много «мимо».
И вертолеты все АК (имевшие их в аренде у МО) вернули в страну . Сейчас нет их в Африке.
И подготовка пилота в 50 куев вопрос спорный. Ну да ладно..,
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Додано: Нед 14 січ, 2024 00:53
Бетон написав:
я пробовал бросить. удалялся, пробовал бухать, спортзал, ядерное оружие - тик-ток.
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Спасибо за коммент, сделали мне вечер, улыбка не сходит с лица. Удачи!
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katso
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Додано: Нед 14 січ, 2024 01:00
Не розумію претензій до частини тих хто тянув з держави як тут пишуть за сіську. Бо я деяких таких знаю, той що конкретно потянув/розпродавав, пів тіла не двигається і таким вже не 50 і навіть не 60. А ті що молодші такі як звичайні викладачі в мене на кафедрі ну від слова взагалі не про військо, дай бог їм сил молодняка повчити.
Фантазією було б почати з поліцейських/оперів/товстих дядь по кабінетам в сбу, які купували свої місця за гроші, і до сих пір там, а ще краще почати відправляти їх будинками щоб всі в місті це побачили, а всі це помітять в перший же день.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
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