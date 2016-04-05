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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6318631963206321>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 00:03

  katso написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Він в ЗСУ, але платить йому не бюджет, 8..10куе в місяць, але він не ухилянт в в ЧВК
муха ты видел людей зарабатывающих 8-10 куе в месяц? Им нафиг не нужны форумы, где непонятно кто тут бомж, кто одинокий дед. С такими деньгами открывается доступ к любому кругу общению, политики, бизнесмены, топ менеджеры, звезды шоу бизнеса. А он выбирает форум. Ну не смешно? Ладно бы уже писал что то про инвестиции. Муйню ж пишет.


Это профессиональная деформация летного состава связанная с длительным временем ожидания заказов, загрузки, обслуживания и т.п. на вилле в гостинице или в кабине откуда и деться некуда и делать нечего только ожидание проводимое в разговорах (раньще) и видимо в интернете (сейчас) - как результатм раньше приобреталась повышенная болтливость (у моряков тоже самое) - ну а потом появился интернет и все, человек подсел...

я пробовал бросить. удалялся, пробовал бухать, спортзал, ядерное оружие - тик-ток.
кароч, курить бросил. форум - нет
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 00:07

Україна допоможе Британії, якщо на неї нападе Росія, — прем'єр Шмигаль

Згідно з укладеним договором про гарантії безпеки, не лише британці повинні допомагати Україні. У разі військової агресії проти Сполученого Королівства Україна «має бути здатна сама прийти на допомогу». Це випливає із пункту 7 частини II договору.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 00:51

katso ,

арендовавшие в свое время сделанные при плохом СССРе вертолеты у Мин.Обороны Украины (моральность этой схемы оставив за скобками, это ж не ухилянты это другое правда?). И кстати вертолетчики в основном получили квалификацию бесплатно при плохом СССР а теперь шаровую квалификацию превращают в коммерческую зарплату (да, зп там большие может быть и 10к но там и квалификация и риск и комары), я бы посмотрел много бы из них сейчас смогло за обучение отстегнуть от 50к уе рыночной цены.


Слишком много «мимо».
И вертолеты все АК (имевшие их в аренде у МО) вернули в страну . Сейчас нет их в Африке.
И подготовка пилота в 50 куев вопрос спорный. Ну да ладно..,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 00:53

  Бетон написав:я пробовал бросить. удалялся, пробовал бухать, спортзал, ядерное оружие - тик-ток.
кароч, курить бросил. форум - нет


Спасибо за коммент, сделали мне вечер, улыбка не сходит с лица. Удачи!
katso
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 01:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не розумію претензій до частини тих хто тянув з держави як тут пишуть за сіську. Бо я деяких таких знаю, той що конкретно потянув/розпродавав, пів тіла не двигається і таким вже не 50 і навіть не 60. А ті що молодші такі як звичайні викладачі в мене на кафедрі ну від слова взагалі не про військо, дай бог їм сил молодняка повчити.
Фантазією було б почати з поліцейських/оперів/товстих дядь по кабінетам в сбу, які купували свої місця за гроші, і до сих пір там, а ще краще почати відправляти їх будинками щоб всі в місті це побачили, а всі це помітять в перший же день.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 01:05

  Бетон написав:
  fler написав:І шо? Під час кожної масованої ракетної чи шахедної атаки молитися за нього?)) Це ж не кавалірка у пішій доступності до шрт)))




вы вообще представляете математическую вероятность повреждения конкретной квартиры? вероятность выиграть миллион в лотерею - больше.
те, кто был в Киеве видели - он какбэ - большой такой :mrgreen:

Ну да, ну да.. Помню, что в ваш дом прилетело. У меня рядом с домом мопед сбили, много стёкол побило в соседних домах от взрывной волны, обломки мопеда упали на дорогу. А так да, Киев большооой, не всем прилетает... И на форуме никто ни разу не жаловался на прилеты по Киеву, все пишут про дорожай кржн))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 01:07

  detroytred написав:Будівельник
Нарешті!
Нарешті ти зрозумів, що я ТЕПЕР навіть не намагаюсь розбиратися в твоїх єралашиках. ЧАС, коли я їх тобі розкладая по полицях, минув.
Зроби з цього тепер висновки і не ліпи їх далі для мене, а почни вивчати Сміта...Бальцерочича.
1 Так суть в тому що і навколишні зрозуміли що ти самозакоханий фазан , який 25 років будучи на Державній службі не зміг перейти на Державну мову..
2 І твоє щастя , що ти здурі зявився тут і я+ такі як я вправили тобі мізки і ти на 5-му році війни перейшов на Державну що в майбутньому дасть тобі шанс не отримувати по писку від успіха або бобуа....

Висновок
Те що ти зрозумів що влазити в економіку, це виглядати дурнем-похвально
Тепер тобі залишилось зрозуміти маленьку дурничку
Тепер треба ще навчитись виглядати патріотом який закликає до Перемоги, а не совковим пенсом який хоче щоб всім було гірше ніж йому, а тому закликає нічого не робити.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 01:23

  vitaliiangel написав:
  drevlyanin написав:а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна
не выдумывайте, форумные срачи ни к чему не ведут. Каждый остаётся при своём мнении.


Так я це й написав! Де ви інше побачили?
Для довідки: "самі знаєте хто"=мокшани.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 01:34

  pesikot написав:Тобто, ти знаешь, що Путін хоче знищити Україну, але ти цікавишься на яких умовах він готовий припинити війну ?
А-А-А-А :)

Така розмова, була б доречна до 24.02.2022 року.
Але Путін не тільки хоче знищити Украіну, він це намагається робити
От сьогодні зранку він це знов робив ракетними ударами

То, з якого дива він захоче припиняти цю війну ? Якщо він цю війну розпочав
І припиняти цю війну він не буде
Поки не отримає мзди або не здохне

Він намагається це робити з року так 2004. Коли він отруїв президента нашої держави.
Нажаль більшість(і ти як я зрозумів) цього не замітили. А замітили це коли ракети почали падати на голову.

Звичайно що ця розмова не доречна. Я не збираюсь нікому нічого доказувати. Мене цікавить питання: на яких умовах він готовий припинити війну?
Відповідь "припиняти цю війну він не буде" не підходить, тому що в такому разі не було б стамбульських перемовин, не було б і мінських угод в кінці кінців.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 01:34

  Hotab написав:katso ,

арендовавшие в свое время сделанные при плохом СССРе вертолеты у Мин.Обороны Украины (моральность этой схемы оставив за скобками, это ж не ухилянты это другое правда?). И кстати вертолетчики в основном получили квалификацию бесплатно при плохом СССР а теперь шаровую квалификацию превращают в коммерческую зарплату (да, зп там большие может быть и 10к но там и квалификация и риск и комары), я бы посмотрел много бы из них сейчас смогло за обучение отстегнуть от 50к уе рыночной цены.


Слишком много «мимо».
И вертолеты все АК (имевшие их в аренде у МО) вернули в страну . Сейчас нет их в Африке.
И подготовка пилота в 50 куев вопрос спорный. Ну да ладно..,


ОК, вот єто вот все правда? - https://zn.ua/international/pochemu-nas ... ssiej.html
katso
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