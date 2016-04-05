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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 січ, 2024 01:45
Hotab написав:drevlyanin
, для розумних і так очевидно що втрати є. Я знаю втрати по авіації. Хтось знає по своїм напрямкам. Вам точно треба тут все озвучити???
Для пересічного муха з віталіками треба одна інфо: втрати є! І завтра навіть він може стати ними. А може не стати. Якщо буде слухати що йому кажуть, то кратно зменшить вірогідність. Проте вони дятли, вони не чують нікого, тим болісніше буде
Та зрозуміло, що без втрат не буває війн. Я про те, що будувати якісь теорії не знаючи повної інформації, то чисто припущення і нічого більше. До того ж наші діалоги майже ні на що не впливають по суті, так, випустити пару. А чи варто через припущення та конспірологію нам тут між собою собачитися? Від того тільки москалям радість.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 01:48
katso
2022 год..
дальше даже не не стал читать
ЕЩЕ РАЗ:
Все гражданские АК с арендными вертолетами у МО вернули машины.
Военная миссия так же вышла из Африки летом 22 года.
А чи варто через припущення та конспірологію нам тут між собою собачитися? Від того тільки москалям радість.
Відповідь - так.
Бо ще більша радість москалям, це «миротворці», які готові спинку прогнути глибше і попку відтопирити ще вчора. Аби лише їх особисто не чіпали.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 02:27
budivelnik написав: drevlyanin написав: detroytred написав:
Цікаві діалоги:
Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)?
Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)?
Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
Щоб пересічні могли на щось спиратися в цій дискусії, потрібно знати вхідні данні:
1) Реальні втрати України на сьогодні і бажано помісячно;
Я особисто не розумію як комусь допоможе прийняти рішення якщо він буде знати помісячні втрати на фронті.
Ну напишу я вам що станом на сьогодні втрати загиблими в ЗСУ з початку повномасштабної війни - 75000 осіб.
Як це вам чи ще комусь допоможе?
drevlyanin написав:
2) Реальні умови перемир'я(чи миру), котрі не дізнаєшся, якшо не провести перемовин зараз, бо там буде якась торгівля та поступки сторін. Залізобетонну позицію може мати тільки беззастережний переможець а цього не має жодна зі сторін.
Звідси висновок-без розсекречення тих відомостей всі ці діалоги-гадання на кофейній гущі і не варто через те поливати один одного брудом. Переконати цим опонента ви все одно не зможете, а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна.
А тепер про умови перемиря..
А вам хтось пропонував ці умови? зі сторони ворога?
так він називає слово перемирья..але по факту це капітуляція...
Так от
Ми за 2 роки втратили 75000 військових+300000+ цивільних...
Якщо погодимось на капітуляцію - в наступних 2 роки втратимо
300 000 мужчин у віці 18-60 років
1 000 000 цивільних
5 000 000 додатково емігрувавших...
то як
Допомогли вам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?
Знову 25. Ну звідки ви взяли, що я щось вимагаю чи намагаюсь якесь рішення прийняти, замість президента чи ВР? Де це в моєму пості? Добре, напишу прямим текстом: може вже пора зупинитися зі срачами та не поливати помиями один одного? Жодна людина тут не має достатньо інформації для безапеляційних узагальнень, та важелів впливу для зміни ситуації в країні на свій розсуд. Поговорили, обмінялися думками, дізналися може щось нове та розійшлися. Навіщо радувати кацапів нашим постійними сварками?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 02:32
["Hotab"]katso 2022 год..
дальше даже не не стал читать
ЕЩЕ РАЗ:
Все гражданские АК с арендными вертолетами у МО вернули машины.
Военная миссия так же вышла из Африки летом 22 года.
Тогда остается либо частник либо нерезидент и вопрос "а имеет ли право выезжающий вертолетчик обвинять невыезжающего плиточника в ухилянстве" вообще играет новыми красками (в этом же основная претензия - а так летайте себе на здоровье, "за кратность" и т.п...)
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