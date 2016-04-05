Hotab написав:drevlyanin , для розумних і так очевидно що втрати є. Я знаю втрати по авіації. Хтось знає по своїм напрямкам. Вам точно треба тут все озвучити??? Для пересічного муха з віталіками треба одна інфо: втрати є! І завтра навіть він може стати ними. А може не стати. Якщо буде слухати що йому кажуть, то кратно зменшить вірогідність. Проте вони дятли, вони не чують нікого, тим болісніше буде
Та зрозуміло, що без втрат не буває війн. Я про те, що будувати якісь теорії не знаючи повної інформації, то чисто припущення і нічого більше. До того ж наші діалоги майже ні на що не впливають по суті, так, випустити пару. А чи варто через припущення та конспірологію нам тут між собою собачитися? Від того тільки москалям радість.
detroytred написав:Цікаві діалоги: Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)? Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)? Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
Щоб пересічні могли на щось спиратися в цій дискусії, потрібно знати вхідні данні: 1) Реальні втрати України на сьогодні і бажано помісячно;
Я особисто не розумію як комусь допоможе прийняти рішення якщо він буде знати помісячні втрати на фронті. Ну напишу я вам що станом на сьогодні втрати загиблими в ЗСУ з початку повномасштабної війни - 75000 осіб. Як це вам чи ще комусь допоможе?
drevlyanin написав:2) Реальні умови перемир'я(чи миру), котрі не дізнаєшся, якшо не провести перемовин зараз, бо там буде якась торгівля та поступки сторін. Залізобетонну позицію може мати тільки беззастережний переможець а цього не має жодна зі сторін. Звідси висновок-без розсекречення тих відомостей всі ці діалоги-гадання на кофейній гущі і не варто через те поливати один одного брудом. Переконати цим опонента ви все одно не зможете, а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна.
А тепер про умови перемиря.. А вам хтось пропонував ці умови? зі сторони ворога? так він називає слово перемирья..але по факту це капітуляція... Так от Ми за 2 роки втратили 75000 військових+300000+ цивільних... Якщо погодимось на капітуляцію - в наступних 2 роки втратимо 300 000 мужчин у віці 18-60 років 1 000 000 цивільних 5 000 000 додатково емігрувавших...
то як Допомогли вам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?
Знову 25. Ну звідки ви взяли, що я щось вимагаю чи намагаюсь якесь рішення прийняти, замість президента чи ВР? Де це в моєму пості? Добре, напишу прямим текстом: може вже пора зупинитися зі срачами та не поливати помиями один одного? Жодна людина тут не має достатньо інформації для безапеляційних узагальнень, та важелів впливу для зміни ситуації в країні на свій розсуд. Поговорили, обмінялися думками, дізналися може щось нове та розійшлися. Навіщо радувати кацапів нашим постійними сварками?
["Hotab"]katso 2022 год.. дальше даже не не стал читать ЕЩЕ РАЗ: Все гражданские АК с арендными вертолетами у МО вернули машины. Военная миссия так же вышла из Африки летом 22 года.
Тогда остается либо частник либо нерезидент и вопрос "а имеет ли право выезжающий вертолетчик обвинять невыезжающего плиточника в ухилянстве" вообще играет новыми красками (в этом же основная претензия - а так летайте себе на здоровье, "за кратность" и т.п...)
Так тим хто офіційно працює допомога, медстрах і безоплатне житло скасовуються. Ростіше сидіти на допомозі чим працювати.
Ну так саме ті, хто зараз ВЖЕ працює, в більшості залишаться. Вони вже адаптовані. А ті, хто на виплатах, просто чекають коли їх під жопу штовхнуть додому. Це пасивна маса. Всюди, в будь-якій країні. Вони все ж більшість з 8 млн (я приймаю цю цифру, бо це не принципово зараз) Виключно серед моїх знайомих (або про кого я чув) . 20% налаштовані триматись там і залишатись. Вже навчаються і працюють, 10% працюють, але потім хотіли б повернутись. Вже з мовою (англ) і досвідом роботи. (Але можливо і н повернуться). 70% сидять бо «мені з дитиною дають стільки, що краще бути там». Ясно що вони всі назад. Якщо мужика не знайдуть.
Не совсем так.
Кейсы других стран говорят о возвращении 60-80%, если эмиграция длилась менее года, 40-50% — от года до двух, а дальше минус 10% каждый следующий год. ........ Согласно опросу компании Gradus, проведенному в октябре 2023-го, большинство мигрантов (62%) адаптировались в стране пребывания. А доля тех, кто планирует остаться, выросла за год с 8% до 18%. В то же время доля украинцев, планирующих вернуться домой, сократилась с 67% до 63%
Надеяться на "великую аграрную державу" также нет смысла: каким бы успешным ни было сельское хозяйство, ни в одной из богатых стран оно не является драйвером роста. Поэтому единственная надежда — на экспорт интеллектуальных услуг и инноваций.
Сколько лет меня за это называют здесь совком. И ещё о демографии и перспективах/вариантах после войны - https://minfin.com.ua/2024/01/11/119443642/. Советую, кому интересно. Статья небольшая, всё очень наглядно и понятно.
Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)?
Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)?
Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
Щоб пересічні могли на щось спиратися в цій дискусії, потрібно знати вхідні данні: 1) Реальні втрати України на сьогодні і бажано помісячно; 2) Реальні умови перемир'я(чи миру), котрі не дізнаєшся, якшо не провести перемовин зараз, бо там буде якась торгівля та поступки сторін. Залізобетонну позицію може мати тільки беззастережний переможець а цього не має жодна зі сторін. Звідси висновок-без розсекречення тих відомостей всі ці діалоги-гадання на кофейній гущі і не варто через те поливати один одного брудом. Переконати цим опонента ви все одно не зможете, а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна.
Hotab написав:katso 2022 год.. дальше даже не не стал читать ЕЩЕ РАЗ: Все гражданские АК с арендными вертолетами у МО вернули машины. Военная миссия так же вышла из Африки летом 22 года.
А чи варто через припущення та конспірологію нам тут між собою собачитися? Від того тільки москалям радість.
Відповідь - так. Бо ще більша радість москалям, це «миротворці», які готові спинку прогнути глибше і попку відтопирити ще вчора. Аби лише їх особисто не чіпали.
Ти бажаєш відтопирити попку? Ай молодчина! Батько колись після повернення з Джелалабаду покатав трохи тебе на гвинтокрилі, тобі знесло башту і вже десь років iз 20ть ти "оХфицерВВС - военновоздушныесилы!(голосом Бугаёва-Бананана)" Клімакс у дам після 40 це тяжке захворювання
вообще непонятно о чем вы.. Какое «тогда остается»?? Украинские АК сейчас либо имеют свои машины, либо арендные, но арендные уже не в МО (повторюсь, все повозвращали). Но компании украинские, сотрудники с трудовыми книжками и платят все налоги. Суммы как вы понимаете немаленькие. Те, кто работают давно (стаж) и имеют гражданские серьезные инструкторские допуски и хороший уровень англ (доплата) - до 15 Куе/ месяц. Старт с 9 Куе. (Чистыми уже!!) Понятное дело что резать курей, которые несут такие яйца в бюджет , никто не будет. Но если нам (стране) таки насыпят машин партнеры, то позовут под ружье. То что я слышал в разговорах, большинство пойдет. Мне тоже несложно пойти, для меня это все не ново и не страшно. Расценивайте это все как авиационный моб.резерв. Который не лежит на диване, утрачивая навыки, а наоборот постоянно их поддерживает. Недурственно отстегивая в держбюджет Украины