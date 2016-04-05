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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6319632063216322
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 08:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будівельник
Нарешті!
Нарешті ти зрозумів, що я ТЕПЕР навіть не намагаюсь розбиратися в твоїх єралашиках. ЧАС, коли я їх тобі розкладая по полицях, минув.
Зроби з цього тепер висновки і не ліпи їх далі для мене, а почни вивчати Сміта...Бальцерочича.
1 Так суть в тому що і навколишні зрозуміли що ти самозакоханий фазан , який 25 років будучи на Державній службі не зміг перейти на Державну мову..
2 І твоє щастя , що ти здурі зявився тут і я+ такі як я вправили тобі мізки і ти на 5-му році війни перейшов на Державну що в майбутньому дасть тобі шанс не отримувати по писку від успіха або бобуа....

Висновок
Те що ти зрозумів що влазити в економіку, це виглядати дурнем-похвально
Тепер тобі залишилось зрозуміти маленьку дурничку
Тепер треба ще навчитись виглядати патріотом який закликає до Перемоги, а не совковим пенсом який хоче щоб всім було гірше ніж йому, а тому закликає нічого не робити.

І понеслись по черговому колу ті ж самі прибрехенки-вигадки зі стелі...
Про мову, про свою роль у вправлянні мізків, про набиття писку, дурня, бажання щоб усім було гірше, заклики нічого не робити.

Хоча прогрес -- нічого нового не згенерив. А тільки отой же вже багаторічний брехливий фундамент для будівництва.
Висновок один - місія твоя провалена. Краще зробити доповідь скільки твоїх робітників, сусідів підійшло до дзеркала ..., стало мільйонерами і т.д.
Практично працюй..., там і побачиш чого варті твої мильні фантазійні бульбашки і брехня.

Я ж свої твердження беру у практиків і у тих, хто дійсно має досягнення у економіці ринків, реформуванні країн, а не заробив статки у магазині СОБІ і вважає, що фахівець.
Сусідів, робітників хоча б своїх зміни, навчи, щоб вони змогли стати мільйонерами...
Тоді я тебе буду вивчати. Для того, щоб взнати, як воно працює і як воно повинно бути для покращення економіки і життя суспільства, країни.

А так, щоб самому стати мільйонером, так я краще а-ля Кіосакі і т.д. вивчу))
Або до свого сусіда мільйонера підійду!!!
І він мені за чаркою покаже і розкладе.
Але мова в нас не про те, як особі покращити своє життя. А про суспільство, країну, розвиток ринку країни. Це різні речі.

Тому почни зі Сміта... Може побачиш свої помилки.
Бо тільки людей в оману вводиш своєю безграмотністю.

А от з твоїми досягненнями *виглядати патріотом* я згоден. Саме виглядати ти майстер.
Бо відмінно пам'ятаю, як ти співав про і про причини звільнення з війська замість продовження служби в ЗСУ, і про 5 км. у мороз на лижах після запалення легенів, і про завтра буду в комбрига, якщо відмовишся від пенсії, і про на кулачках ... але тепер про давлєніє, спортивне серце. Патріот)) точніше майстер виглядати ним.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 січ, 2024 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 09:03

detroytred ,
Є така гадка сесксистська шутєйка:
Женщины говорят, что шоколад помогает для мозгов .. Но где доказательства??
Я точно не сексист, це так, до слова..
Ви читаєте багато отих розумних людей … А що це вам дає? Просто десь за чарочкою когось здивувати? Бо зазвичай скіли прокачують для покращення власної якості життя. Але вам саме в цьому аспекті знання не дають результату.. Наскільки я бачу. А бачу я можливо не все.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 09:09

  Hotab написав:detroytred ,
Є така гадка сесксистська шутєйка:
Женщины говорят, что шоколад помогает для мозгов .. Но где доказательства??
Я точно не сексист, це так, до слова..
Ви читаєте багато отих розумних людей … А що це вам дає? Просто десь за чарочкою когось здивувати? Бо зазвичай скіли прокачують для покращення власної якості життя. Але вам саме в цьому аспекті знання не дають результату.

От уявіть, що мені це цікаво.
І не цікаво, наприклад, те, що цікаво вам або будівельнику, або ще комусь.
Цікаво вивчати нове.
Цікаво як воно функціонує.
Чому саме так, а не інакше.

Це очевидні речі. Навіть для жінок.
І саме безглузде це замість намагання зрозуміти, що хтось інший, ніж ви, дивуватися або докоряти тощо йому в цьому.
Ось це з практичної точки зору абсолютно безглуздо.

А мені практично подобається вивчати, взнавати функціонування економіки і т.д.
Мені це хочеться...
Це мої хатєлки...
На відміну від чиїсь хатєлок.

Да. І що дало практично?
Без цього хрін би я зі своїм робоче-крестьянським)) походженням досяг своїх висот...
Не виграв би конкуренцію у блатних тощо, да і у інших робочих лошадок.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 09:21

detroytred ,

Да. І що дало практично?
Без цього хрін би я зі своїм робоче-крестьянським)) походженням досяг своїх висот...
Не виграв би конкуренцію у блатних тощо, да і у інших робочих лошадок.


Тут не можу не погодитись. Полковник навіть в ВВНЗ це треба зуміти досягти.
Але чому зупинились потім? Вихід на пенсію - не приговор. А розмір пенсії не такий вже, щоб ні в чому собі не відмовляти.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 09:41

  drevlyanin написав:
Знову 25. Ну звідки ви взяли, що я щось вимагаю чи намагаюсь якесь рішення прийняти, замість президента чи ВР? Де це в моєму пості? Добре, напишу прямим текстом: може вже пора зупинитися зі срачами та не поливати помиями один одного? Жодна людина тут не має достатньо інформації для безапеляційних узагальнень, та важелів впливу для зміни ситуації в країні на свій розсуд. Поговорили, обмінялися думками, дізналися може щось нове та розійшлися. Навіщо радувати кацапів нашим постійними сварками?

ніби ж рускім по бєлому тобі тут написали: "сорт візшій може нагинати раком сорт нізшій і примушувати до різних форм прімусу"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 09:45

  барабашов написав:
  Hotab написав:katso 2022 год..
дальше даже не не стал читать
ЕЩЕ РАЗ:
Все гражданские АК с арендными вертолетами у МО вернули машины.
Военная миссия так же вышла из Африки летом 22 года.


А чи варто через припущення та конспірологію нам тут між собою собачитися? Від того тільки москалям радість.


Відповідь - так.
Бо ще більша радість москалям, це «миротворці», які готові спинку прогнути глибше і попку відтопирити ще вчора. Аби лише їх особисто не чіпали.

Ти бажаєш відтопирити попку?
Ай молодчина!
Батько колись після повернення з Джелалабаду покатав трохи тебе на гвинтокрилі, тобі знесло башту і вже десь років iз 20ть ти "оХфицерВВС - военновоздушныесилы!(голосом Бугаёва-Бананана)"
Клімакс у дам після 40 це тяжке захворювання



і кур нєсущій золоті бейци получающій по фісташці
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 січ, 2024 09:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 09:47

  Hotab написав:detroytred ,

Да. І що дало практично?
Без цього хрін би я зі своїм робоче-крестьянським)) походженням досяг своїх висот...
Не виграв би конкуренцію у блатних тощо, да і у інших робочих лошадок.


Тут не можу не погодитись. Полковник навіть в ВВНЗ це треба зуміти досягти.
Але чому зупинились потім? Вихід на пенсію - не приговор. А розмір пенсії не такий вже, щоб ні в чому собі не відмовляти.

Зупинитися я повинен був ще одразу після народження, коли лікарі сказали, що не виживе, залишайте.
Але вижив, і мучився зі здоров'ям всі роки...

Ну а так -- хз.
До самоаналізу я не прихильний.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 09:58

Про нашу основну проблему, яка привела до війни.
Schmit
 
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