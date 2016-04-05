Додано: Нед 14 січ, 2024 08:53

budivelnik написав: detroytred написав: Будівельник

Нарешті!

Нарешті ти зрозумів, що я ТЕПЕР навіть не намагаюсь розбиратися в твоїх єралашиках. ЧАС, коли я їх тобі розкладая по полицях, минув.

Зроби з цього тепер висновки і не ліпи їх далі для мене, а почни вивчати Сміта...Бальцерочича. БудівельникНарешті!Нарешті ти зрозумів, що я ТЕПЕР навіть не намагаюсь розбиратися в твоїх єралашиках. ЧАС, коли я їх тобі розкладая по полицях, минув.Зроби з цього тепер висновки і не ліпи їх далі для мене, а почни вивчати Сміта...Бальцерочича. 1 Так суть в тому що і навколишні зрозуміли що ти самозакоханий фазан , який 25 років будучи на Державній службі не зміг перейти на Державну мову..

2 І твоє щастя , що ти здурі зявився тут і я+ такі як я вправили тобі мізки і ти на 5-му році війни перейшов на Державну що в майбутньому дасть тобі шанс не отримувати по писку від успіха або бобуа....



Висновок

Те що ти зрозумів що влазити в економіку, це виглядати дурнем-похвально

Тепер тобі залишилось зрозуміти маленьку дурничку

Тепер треба ще навчитись виглядати патріотом який закликає до Перемоги, а не совковим пенсом який хоче щоб всім було гірше ніж йому, а тому закликає нічого не робити. 1 Так суть в тому що і навколишні зрозуміли що ти самозакоханий фазан , який 25 років будучи на Державній службі не зміг перейти на Державну мову..2 І твоє щастя , що ти здурі зявився тут і я+ такі як я вправили тобі мізки і ти на 5-му році війни перейшов на Державну що в майбутньому дасть тобі шанс не отримувати по писку від успіха або бобуа....ВисновокТе що ти зрозумів що влазити в економіку, це виглядати дурнем-похвальноТепер тобі залишилось зрозуміти маленьку дурничкуТепер треба ще навчитись виглядати патріотом який закликає до Перемоги, а не совковим пенсом який хоче щоб всім було гірше ніж йому, а тому закликає нічого не робити.

І понеслись по черговому колу ті ж самі прибрехенки-вигадки зі стелі...Про мову, про свою роль у вправлянні мізків, про набиття писку, дурня, бажання щоб усім було гірше, заклики нічого не робити.Хоча прогрес -- нічого нового не згенерив. А тільки отой же вже багаторічний брехливий фундамент для будівництва.Висновок один - місія твоя провалена. Краще зробити доповідь скільки твоїх робітників, сусідів підійшло до дзеркала ..., стало мільйонерами і т.д.Практично працюй..., там і побачиш чого варті твої мильні фантазійні бульбашки і брехня.Я ж свої твердження беру у практиків і у тих, хто дійсно має досягнення у економіці ринків, реформуванні країн, а не заробив статки у магазині СОБІ і вважає, що фахівець.Сусідів, робітників хоча б своїх зміни, навчи, щоб вони змогли стати мільйонерами...Тоді я тебе буду вивчати. Для того, щоб взнати, як воно працює і як воно повинно бути для покращення економіки і життя суспільства, країни.А так, щоб самому стати мільйонером, так я краще а-ля Кіосакі і т.д. вивчу))Або до свого сусіда мільйонера підійду!!!І він мені за чаркою покаже і розкладе.Але мова в нас не про те, як особі покращити своє життя. А про суспільство, країну, розвиток ринку країни. Це різні речі.Тому почни зі Сміта... Може побачиш свої помилки.Бо тільки людей в оману вводиш своєю безграмотністю.А от з твоїми досягненнями *виглядати патріотом* я згоден. Саме виглядати ти майстер.Бо відмінно пам'ятаю, як ти співав про і про причини звільнення з війська замість продовження служби в ЗСУ, і про 5 км. у мороз на лижах після запалення легенів, і про завтра буду в комбрига, якщо відмовишся від пенсії, і про на кулачках ... але тепер про давлєніє, спортивне серце. Патріот)) точніше майстер виглядати ним.