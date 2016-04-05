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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6320632163226323
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 11:39

  Schmit написав:Про нашу основну проблему, яка привела до війни.

Люди це джерело богатства окремих громадян в Україні.
Наприклад, відсотків під 70 вірять в те, що не можна (заборонено) купляти - продавати нерухомість без ріелтора.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 11:47

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Тобто, ти знаешь, що Путін хоче знищити Україну, але ти цікавишься на яких умовах він готовий припинити війну ?
А-А-А-А :)

Така розмова, була б доречна до 24.02.2022 року.
Але Путін не тільки хоче знищити Украіну, він це намагається робити
От сьогодні зранку він це знов робив ракетними ударами

То, з якого дива він захоче припиняти цю війну ? Якщо він цю війну розпочав
І припиняти цю війну він не буде
Поки не отримає мзди або не здохне

Він намагається це робити з року так 2004. Коли він отруїв президента нашої держави.
Нажаль більшість(і ти як я зрозумів) цього не замітили. А замітили це коли ракети почали падати на голову.

Звичайно що ця розмова не доречна. Я не збираюсь нікому нічого доказувати. Мене цікавить питання: на яких умовах він готовий припинити війну?
Відповідь "припиняти цю війну він не буде" не підходить, тому що в такому разі не було б стамбульських перемовин, не було б і мінських угод в кінці кінців.

Звертаючи увагу на наглість та боягузство окурка , ймовірно всю Україну , за винятком закарпаття яке відійде орбану.
Vadim_
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