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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 січ, 2024 09:41
drevlyanin написав:
Знову 25. Ну звідки ви взяли, що я щось вимагаю чи намагаюсь якесь рішення прийняти, замість президента чи ВР? Де це в моєму пості? Добре, напишу прямим текстом: може вже пора зупинитися зі срачами та не поливати помиями один одного? Жодна людина тут не має достатньо інформації для безапеляційних узагальнень, та важелів впливу для зміни ситуації в країні на свій розсуд. Поговорили, обмінялися думками, дізналися може щось нове та розійшлися. Навіщо радувати кацапів нашим постійними сварками?
ніби ж рускім по бєлому тобі тут написали: "сорт візшій може нагинати раком сорт нізшій і примушувати до різних форм прімусу"
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Додано: Нед 14 січ, 2024 09:45
барабашов написав: Hotab написав:katso
2022 год..
дальше даже не не стал читать
ЕЩЕ РАЗ:
Все гражданские АК с арендными вертолетами у МО вернули машины.
Военная миссия так же вышла из Африки летом 22 года.
А чи варто через припущення та конспірологію нам тут між собою собачитися? Від того тільки москалям радість.
Відповідь - так.
Бо ще більша радість москалям, це «миротворці», які готові спинку прогнути глибше і попку відтопирити ще вчора. Аби лише їх особисто не чіпали.
Ти бажаєш відтопирити попку?
Ай молодчина!
Батько колись після повернення з Джелалабаду покатав трохи тебе на гвинтокрилі, тобі знесло башту і вже десь років iз 20ть ти "оХфицерВВС - военновоздушныесилы!(голосом Бугаёва-Бананана)"
Клімакс у дам після 40 це тяжке захворювання
і кур нєсущій золоті бейци получающій по фісташці
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 січ, 2024 09:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 09:47
Hotab написав:detroytred
,
Да. І що дало практично?
Без цього хрін би я зі своїм робоче-крестьянським)) походженням досяг своїх висот...
Не виграв би конкуренцію у блатних тощо, да і у інших робочих лошадок.
Тут не можу не погодитись. Полковник навіть в ВВНЗ це треба зуміти досягти.
Але чому зупинились потім? Вихід на пенсію - не приговор. А розмір пенсії не такий вже, щоб ні в чому собі не відмовляти.
Зупинитися я повинен був ще одразу після народження, коли лікарі сказали, що не виживе, залишайте.
Але вижив, і мучився зі здоров'ям всі роки...
Ну а так -- хз.
До самоаналізу я не прихильний.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 10:21
budivelnik написав: drevlyanin написав: detroytred написав:
Цікаві діалоги:
Одні питають: так скільки ви згодні заплатити заради того, щоб не йти на поступки, які вас не влаштовують (тобто на (тимчасову?) здачу територій)?
Другі - так скільки ви згодні поступитися заради того, щоб отримати умови, які вас влаштовують (тобто паузу у бойових діях)?
Єдине що однакове у відповідях обох сторін опонентам -- наслідки вашої позиції (пропозицій) будуть катастрофічними.
Щоб пересічні могли на щось спиратися в цій дискусії, потрібно знати вхідні данні:
1) Реальні втрати України на сьогодні і бажано помісячно;
Я особисто не розумію як комусь допоможе прийняти рішення якщо він буде знати помісячні втрати на фронті.
Ну напишу я вам що станом на сьогодні втрати загиблими в ЗСУ з початку повномасштабної війни - 75000 осіб.
Як це вам чи ще комусь допоможе?
drevlyanin написав:
2) Реальні умови перемир'я(чи миру), котрі не дізнаєшся, якшо не провести перемовин зараз, бо там буде якась торгівля та поступки сторін. Залізобетонну позицію може мати тільки беззастережний переможець а цього не має жодна зі сторін.
Звідси висновок-без розсекречення тих відомостей всі ці діалоги-гадання на кофейній гущі і не варто через те поливати один одного брудом. Переконати цим опонента ви все одно не зможете, а користь від нашого розбрату матиме самі знаєте хто. Хоча остання теза для декого мабуть не очевидна.
А тепер про умови перемиря..
А вам хтось пропонував ці умови? зі сторони ворога?
так він називає слово перемирья..але по факту це капітуляція...
Так от
Ми за 2 роки втратили 75000 військових+300000+ цивільних...
Якщо погодимось на капітуляцію - в наступних 2 роки втратимо
300 000 мужчин у віці 18-60 років
1 000 000 цивільних
5 000 000 додатково емігрувавших...
то як
Допомогли вам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?
А если не 75000 а 400000? И якщо не погодимось на капітуляцію - в наступних 2 роки всеравно втратимо
5 000 000 додатково емігрувавших...
то да -- вполне
Допомогли нам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:21
_hunter написав:
А если не 75000 а 400000? И якщо не погодимось на капітуляцію - в наступних 2 роки всеравно втратимо
5 000 000 додатково емігрувавших...
то да -- вполне
Допомогли нам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?
а ще порівняйте з втратами серед тих, хто потрапив у полон або в окупацію. допомагає, щоб зрозуміти, що надо захищатися.
у окупації ви мені скажете, що якщо володієш російською, не займав проукраїнську позицію й сказати "слава путіну" - це не проблема - то можна пропетляти. в чомусь погоджусь, але є нюанс. якщо в тебе є що втрачати - автомобіль, файний будинок чи просто купа грошей - все це не допоможе, все одно доведеться віддати "асвабадителям". може це аргумент для вас більш вагомий?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:39
Schmit написав:
Про нашу основну проблему, яка привела до війни.
Люди це джерело богатства окремих громадян в Україні.
Наприклад, відсотків під 70 вірять в те, що не можна (заборонено) купляти - продавати нерухомість без ріелтора.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:47
andrijk777 написав: pesikot написав:
Тобто, ти знаешь, що Путін хоче знищити Україну, але ти цікавишься на яких умовах він готовий припинити війну ?
А-А-А-А
Така розмова, була б доречна до 24.02.2022 року.
Але Путін не тільки хоче знищити Украіну, він це намагається робити
От сьогодні зранку він це знов робив ракетними ударами
То, з якого дива він захоче припиняти цю війну ? Якщо він цю війну розпочав
І припиняти цю війну він не буде
Поки не отримає мзди або не здохне
Він намагається це робити з року так 2004. Коли він отруїв президента нашої держави.
Нажаль більшість(і ти як я зрозумів) цього не замітили. А замітили це коли ракети почали падати на голову.
Звичайно що ця розмова не доречна. Я не збираюсь нікому нічого доказувати. Мене цікавить питання: на яких умовах він готовий припинити війну?
Відповідь "припиняти цю війну він не буде" не підходить, тому що в такому разі не було б стамбульських перемовин, не було б і мінських угод в кінці кінців.
Звертаючи увагу на наглість та боягузство окурка , ймовірно всю Україну , за винятком закарпаття яке відійде орбану.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:20
Hotab написав:
вообще непонятно о чем вы.. Какое «тогда остается»??
Украинские АК сейчас либо имеют свои машины, либо арендные, но арендные уже не в МО (повторюсь, все повозвращали).
Но компании украинские, сотрудники с трудовыми книжками и платят все налоги. Суммы как вы понимаете немаленькие. Те, кто работают давно (стаж) и имеют гражданские серьезные инструкторские допуски и хороший уровень англ (доплата) - до 15 Куе/ месяц. Старт с 9 Куе. (Чистыми уже!!) Понятное дело что резать курей, которые несут такие яйца в бюджет , никто не будет.
Но если нам (стране) таки насыпят машин партнеры (тема про 45 машин MRH90 Taipan заиграла сейчас новыми красками) , то возможно позовут под ружье. То что я слышал в разговорах, большинство пойдет. Мне тоже несложно пойти, для меня это все не ново и не страшно. Расценивайте это все как авиационный моб.резерв. Который не лежит на диване, утрачивая навыки, а наоборот постоянно их поддерживает.
А вот здесь я Вас поддерживаю и +, але дивно чьому Ви не востребованы в ЗСУ наразі?
Hotab написав:
Недурственно отстегивая в держбюджет Украины (в отличии от условного плиточника , которого выпустили бы в Польшу)
Але і Держава недурственно витратила податків пересічних на навчання бойового пілота , а не на припустимо будівництво житла( я 15 років з народження прожив з мамою у гуртожитку
) , так чі ні?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:35
Vadim_
,
дивно чьому Ви не востребованы в ЗСУ наразі?
Частини АА повністю укомплектовані пілотами.
Можливо для когось дивно, але кузніца пілотів з Харкова виїхала, але кувати не перестала.
На відміну від піхотних частин. Де некомплект і де чекають «шкіряних торпед» муху з Віталіком, та шкіряну ФАБ-500 Барабашова.
Але і Держава недурственно витратила податків пересічних на навчання бойового пілота
І отримала з 2014 до 2023 від нього службу і участь у війні. Хто кому більше - рахувати нерахуємоє нема сенсу.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:54
Hotab написав:Vadim_
,
дивно чьому Ви не востребованы в ЗСУ наразі?
Частини АА повністю укомплектовані пілотами.
Можливо для когось дивно, але кузніца пілотів з Харкова виїхала, але кувати не перестала.
На відміну від піхотних частин. Де некомплект і де чекають «шкіряних торпед» муху з Віталіком, та шкіряну ФАБ-500 Барабашова.
Але і Держава недурственно витратила податків пересічних на навчання бойового пілота
І отримала з 2014 до 2023 від нього службу і участь у війні. Хто кому більше - рахувати нерахуємоє нема сенсу.
Хотаб, не грай вар"ята, яка піхотна частина для непридатних.
От оператор БПЛА із пілота (на навчання якого платники податків заплатили сотні тисяч $$) саме те. А не грести бабло лопатою і кричати патріотичні лозунги ухилянту з африканського фронту, замість віддавати борг Родінє: "хай це зроблять другосортні та баласт, а вищий сорт буде шабашити найманцями ЧВК ООН" бо 1куе податків в місяць (при дирі бюджета 40ярдів $$). Ти навіть Успіха не можеш утримати, платник вищосортний.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 січ, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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