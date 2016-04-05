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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6320632163226323
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:59

Українському пілоту було 23 роки

Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… https://www.unian.ua/war/zaginuv-ukraji ... 04594.html
А наразі призов чі з 27 чі 25?
Здорові хлопці і не в ЗСУ?
Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 13:00

flyman ,

не грай вар"ята, яка піхотна частина із сітківкою що відклеюється,


Муха, ще нема у нас таких законів, щоб ухилянт сам собі діагнози ставив. Коли буде висновок ВЛК в ТЦК - тоді зарахуємо тебе в «уже не горяч». А поки що гаряч, безкозирка і в долоні мрії про гарячу філіпінку.


А наразі призов чі з 27 чі 25?


Пілот це завжди офіцер . У офіцера нема такого нижнього обмеження.


. А не грести бабло лопатою і


Здається тут хтось вчора розкусив, що нема ніякого бабла.


із пілота (на навчання якого платники податків заплатили сотні тисяч $$) саме те


Підготовка оператора БПЛА не швидше, не коротше, і не дешевше для мене , в порівнянні з тобою. Марш на фронт! :D


хай це зроблять другосортні та баласт,


Колись же маєш вирости з баласту в першосотртні. Це твій шанс.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 13:14

  Vadim_ написав:Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… https://www.unian.ua/war/zaginuv-ukraji ... 04594.html
А наразі призов чі з 27 чі 25?
Здорові хлопці і не в ЗСУ?
Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган



С Афганистана в 1988 году начали выход и закончили в 1989 , если через два года то 90-91 .....
В какой же армии вы служили ?
холява
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