А наразі призов чі з 27 чі 25?
Здорові хлопці і не в ЗСУ?
Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:59
Українському пілоту було 23 роки
Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш…
А наразі призов чі з 27 чі 25?
Здорові хлопці і не в ЗСУ?
Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган
Додано: Нед 14 січ, 2024 13:00
flyman ,
Муха, ще нема у нас таких законів, щоб ухилянт сам собі діагнози ставив. Коли буде висновок ВЛК в ТЦК - тоді зарахуємо тебе в «уже не горяч». А поки що гаряч, безкозирка і в долоні мрії про гарячу філіпінку.
Пілот це завжди офіцер . У офіцера нема такого нижнього обмеження.
Здається тут хтось вчора розкусив, що нема ніякого бабла.
Підготовка оператора БПЛА не швидше, не коротше, і не дешевше для мене , в порівнянні з тобою. Марш на фронт!
Колись же маєш вирости з баласту в першосотртні. Це твій шанс.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2024 13:14
С Афганистана в 1988 году начали выход и закончили в 1989 , если через два года то 90-91 .....
В какой же армии вы служили ?
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