Додано: Нед 14 січ, 2024 13:00



не грай вар"ята, яка піхотна частина із сітківкою що відклеюється,







А наразі призов чі з 27 чі 25?







. А не грести бабло лопатою і







із пілота (на навчання якого платники податків заплатили сотні тисяч $$) саме те







хай це зроблять другосортні та баласт,







1куе податків в місяць (при дирі бюджета 40ярдів $$). Ти навіть Успіха не можеш утримати, платник вищосортний







Муха, ще нема у нас таких законів, щоб ухилянт сам собі діагнози ставив. Коли буде висновок ВЛК в ТЦК - тоді зарахуємо тебе в «уже не горяч». А поки що гаряч, безкозирка і в долоні мрії про гарячу філіпінку.Пілот це завжди офіцер . У офіцера нема такого нижнього обмеження.Здається тут хтось вчора розкусив, що нема ніякого бабла.Підготовка оператора БПЛА не швидше, не коротше, і не дешевше для мене , в порівнянні з тобою. Марш на фронт!Колись же маєш вирости з баласту в першосотртні. Це твій шанс.Скільки «Успіхів» за місяць утримуєш ти? Чим діру в 40 ярдів затикаєш ти? Більше/менше? Так кого будем вчити на оператора БПЛА? Мені будемо другий ВОС давати, чи тобі хочаб перший?