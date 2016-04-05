Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… https://www.unian.ua/war/zaginuv-ukraji ... 04594.html А наразі призов чі з 27 чі 25? Здорові хлопці і не в ЗСУ? Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган
не грай вар"ята, яка піхотна частина із сітківкою що відклеюється,
Муха, ще нема у нас таких законів, щоб ухилянт сам собі діагнози ставив. Коли буде висновок ВЛК в ТЦК - тоді зарахуємо тебе в «уже не горяч». А поки що гаряч, безкозирка і в долоні мрії про гарячу філіпінку.
А наразі призов чі з 27 чі 25?
Пілот це завжди офіцер . У офіцера нема такого нижнього обмеження.
. А не грести бабло лопатою і
Здається тут хтось вчора розкусив, що нема ніякого бабла.
із пілота (на навчання якого платники податків заплатили сотні тисяч $$) саме те
Підготовка оператора БПЛА не швидше, не коротше, і не дешевше для мене , в порівнянні з тобою. Марш на фронт!
хай це зроблять другосортні та баласт,
Колись же маєш вирости з баласту в першосотртні. Це твій шанс.
1куе податків в місяць (при дирі бюджета 40ярдів $$). Ти навіть Успіха не можеш утримати, платник вищосортний
Скільки «Успіхів» за місяць утримуєш ти? Чим діру в 40 ярдів затикаєш ти? Більше/менше? Так кого будем вчити на оператора БПЛА? Мені будемо другий ВОС давати, чи тобі хочаб перший?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 13:37, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_ написав:Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… https://www.unian.ua/war/zaginuv-ukraji ... 04594.html А наразі призов чі з 27 чі 25? Здорові хлопці і не в ЗСУ? Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган
С Афганистана в 1988 году начали выход и закончили в 1989 , если через два года то 90-91 ..... В какой же армии вы служили ?
Vadim_ написав:Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… https://www.unian.ua/war/zaginuv-ukraji ... 04594.html А наразі призов чі з 27 чі 25? Здорові хлопці і не в ЗСУ? Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган
С Афганистана в 1988 году начали выход и закончили в 1989 , если через два года то 90-91 ..... В какой же армии вы служили ?
Первую присягу давал народу СССР на плацу вч 15683, другу принудили дати народу Україні в окошке военкомата или не вернём паспорт. Вы в курсе что паспорт забирал военкомат при призыве на срочную , па закону? п.с. а вы где служили?
Vadim_ написав:Вы в курсе что паспорт забирал военкомат при призыве на срочную , па закону?
в академії паспорта були у командира роти в сейфі, солдату на руки військовий квіток (курсанту-курсантський квіток). десь у 1985р написали рапорт командиру щоб видав паспорт на тиждень (бо для подорожей аерофлотом потрібен паспорт, той не дуже хотів, але видав на канікули, потім повернули назад)
согласно Положению о паспорте моряка СССР, у моряка не могло находиться на руках два паспорта одновременно: гражданский и паспорт моряка. Паспорт моряка выдавался в обмен на предъявленный гражданский паспорт, который изымался и хранился в дипломно-паспортном отделе капитана порта, выдавшего паспорт моряка. Пока моряк находился в рейсе, его гражданский паспорт хранился в ДПО порта, уходил моряк в отпуск — шел в дипломно-паспортный отдел, сдавал свой паспорт моряка и получал гражданский. Если моряк планировался в рейс — отдел кадров пароходства выдавал ему специальную записку, которую моряк предъявлял в ДПО, сдавал свой гражданский паспорт и получал на руки паспорт моряка.
pesikot написав:Тобто, ти знаешь, що Путін хоче знищити Україну, але ти цікавишься на яких умовах він готовий припинити війну ? А-А-А-А
Така розмова, була б доречна до 24.02.2022 року. Але Путін не тільки хоче знищити Украіну, він це намагається робити От сьогодні зранку він це знов робив ракетними ударами
То, з якого дива він захоче припиняти цю війну ? Якщо він цю війну розпочав І припиняти цю війну він не буде Поки не отримає мзди або не здохне
Він намагається це робити з року так 2004. Коли він отруїв президента нашої держави. Нажаль більшість(і ти як я зрозумів) цього не замітили. А замітили це коли ракети почали падати на голову.
Звичайно що ця розмова не доречна. Я не збираюсь нікому нічого доказувати. Мене цікавить питання: на яких умовах він готовий припинити війну? Відповідь "припиняти цю війну він не буде" не підходить, тому що в такому разі не було б стамбульських перемовин, не було б і мінських угод в кінці кінців.
Дуже ставити таке запитання, після всього, що ти написав ... ну що ж
Ці умови неодноразово озвучувались - визнання "теріторіальних реалій", демілітарізація, денацифікація, нейтральний, позаблоковий статус
визнання "теріторіальних реалій" - віддати рашистам, як мінімум, Донецьку, Луганську, Запоріжську, Херсонську області та Крим
демілітарізація - знищення української армії
денацифікація - знищення всього українського. Бо для кожного рашиста, все українське - це нацистське
нейтральний, позаблоковий статус - щоб Україна не мала ніяких самостійних стосунків з іншими країнами. Проте рашисти будуть в Україні, як у себе вдома
Ну а потім, будуть вимоги обрати Медведчука президентом. Далі, щоб віддали рашистам Харьківську, Миколаївську та Одеську області