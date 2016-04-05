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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63216322632363246325>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:59

Українському пілоту було 23 роки

Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… https://www.unian.ua/war/zaginuv-ukraji ... 04594.html
А наразі призов чі з 27 чі 25?
Здорові хлопці і не в ЗСУ?
Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 13:00

flyman ,

не грай вар"ята, яка піхотна частина із сітківкою що відклеюється,


Муха, ще нема у нас таких законів, щоб ухилянт сам собі діагнози ставив. Коли буде висновок ВЛК в ТЦК - тоді зарахуємо тебе в «уже не горяч». А поки що гаряч, безкозирка і в долоні мрії про гарячу філіпінку.


А наразі призов чі з 27 чі 25?


Пілот це завжди офіцер . У офіцера нема такого нижнього обмеження.


. А не грести бабло лопатою і


Здається тут хтось вчора розкусив, що нема ніякого бабла.


із пілота (на навчання якого платники податків заплатили сотні тисяч $$) саме те


Підготовка оператора БПЛА не швидше, не коротше, і не дешевше для мене , в порівнянні з тобою. Марш на фронт! :D


хай це зроблять другосортні та баласт,


Колись же маєш вирости з баласту в першосотртні. Це твій шанс.


1куе податків в місяць (при дирі бюджета 40ярдів $$). Ти навіть Успіха не можеш утримати, платник вищосортний



Скільки «Успіхів» за місяць утримуєш ти? Чим діру в 40 ярдів затикаєш ти? Більше/менше? Так кого будем вчити на оператора БПЛА? Мені будемо другий ВОС давати, чи тобі хочаб перший?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 13:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 13:14

  Vadim_ написав:Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… https://www.unian.ua/war/zaginuv-ukraji ... 04594.html
А наразі призов чі з 27 чі 25?
Здорові хлопці і не в ЗСУ?
Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган



С Афганистана в 1988 году начали выход и закончили в 1989 , если через два года то 90-91 .....
В какой же армии вы служили ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 13:45

  холява написав:
  Vadim_ написав:Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… https://www.unian.ua/war/zaginuv-ukraji ... 04594.html
А наразі призов чі з 27 чі 25?
Здорові хлопці і не в ЗСУ?
Мене в СА запросила Родина в 18 , и если бы на пару лет ранее то на войну в Афган



С Афганистана в 1988 году начали выход и закончили в 1989 , если через два года то 90-91 .....
В какой же армии вы служили ?

Первую присягу давал народу СССР на плацу вч 15683, другу принудили дати народу Україні в окошке военкомата или не вернём паспорт.
Вы в курсе что паспорт забирал военкомат при призыве на срочную , па закону?
п.с. а вы где служили?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это был 1980 год Архангельск .
В отличии от вас ,присягу УКРАИНЕ я принял с БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ и ГОРДОСТЬЮ !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Вы в курсе что паспорт забирал военкомат при призыве на срочную , па закону?


в академії паспорта були у командира роти в сейфі, солдату на руки військовий квіток (курсанту-курсантський квіток).
десь у 1985р написали рапорт командиру щоб видав паспорт на тиждень (бо для подорожей аерофлотом потрібен паспорт, той не дуже хотів, але видав на канікули, потім повернули назад)

согласно Положению о паспорте моряка СССР, у моряка не могло находиться на руках два паспорта одновременно: гражданский и паспорт моряка. Паспорт моряка выдавался в обмен на предъявленный гражданский паспорт, который изымался и хранился в дипломно-паспортном отделе капитана порта, выдавшего паспорт моряка. Пока моряк находился в рейсе, его гражданский паспорт хранился в ДПО порта, уходил моряк в отпуск — шел в дипломно-паспортный отдел, сдавал свой паспорт моряка и получал гражданский. Если моряк планировался в рейс — отдел кадров пароходства выдавал ему специальную записку, которую моряк предъявлял в ДПО, сдавал свой гражданский паспорт и получал на руки паспорт моряка.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:11

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Тобто, ти знаешь, що Путін хоче знищити Україну, але ти цікавишься на яких умовах він готовий припинити війну ?
А-А-А-А :)

Така розмова, була б доречна до 24.02.2022 року.
Але Путін не тільки хоче знищити Украіну, він це намагається робити
От сьогодні зранку він це знов робив ракетними ударами

То, з якого дива він захоче припиняти цю війну ? Якщо він цю війну розпочав
І припиняти цю війну він не буде
Поки не отримає мзди або не здохне

Він намагається це робити з року так 2004. Коли він отруїв президента нашої держави.
Нажаль більшість(і ти як я зрозумів) цього не замітили. А замітили це коли ракети почали падати на голову.

Звичайно що ця розмова не доречна. Я не збираюсь нікому нічого доказувати. Мене цікавить питання: на яких умовах він готовий припинити війну?
Відповідь "припиняти цю війну він не буде" не підходить, тому що в такому разі не було б стамбульських перемовин, не було б і мінських угод в кінці кінців.

Дуже ставити таке запитання, після всього, що ти написав ... ну що ж

Ці умови неодноразово озвучувались - визнання "теріторіальних реалій", демілітарізація, денацифікація, нейтральний, позаблоковий статус
  • визнання "теріторіальних реалій" - віддати рашистам, як мінімум, Донецьку, Луганську, Запоріжську, Херсонську області та Крим
  • демілітарізація - знищення української армії
  • денацифікація - знищення всього українського. Бо для кожного рашиста, все українське - це нацистське
  • нейтральний, позаблоковий статус - щоб Україна не мала ніяких самостійних стосунків з іншими країнами. Проте рашисти будуть в Україні, як у себе вдома
Ну а потім, будуть вимоги обрати Медведчука президентом. Далі, щоб віддали рашистам Харьківську, Миколаївську та Одеську області

А це і є поступове знищення України
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:12

  Hotab написав:
А наразі призов чі з 27 чі 25?


Пілот це завжди офіцер . У офіцера нема такого нижнього обмеження.


А верхне?
Тобто і пенсу паизношенному окопа не положено панюхать?
а вот получать бабло до инсульта есть силы защищать Украину в Африке?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 14 січ, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:15

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
А наразі призов чі з 27 чі 25?


Пілот це завжди офіцер . У офіцера нема такого нижнього обмеження.

А верхне?
Тобто і пенсу паизношенному окопа не положено панюхать?
І вот получать бабло до инсульта есть силы защищать Украину в Африке


Як і завжди одне лайно .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:16

prodigy , ви не в курсі яка зараз ситуація з виїздом для моряків? Відповідно до законів і реально? Що в новому проекті для них?

По моєму будинку в Херсоні (там з десяток моряків) майже всі не повертаються (не заїжджають) в Україну.


Тобто і пенсу паизношенному окопа не положено панюхать?


Ні.

бабло до инсульта


Інсульт на роботі це погано. Для цього є медкомісії, щоб виявити ДО.
Бабло - це добре. Заробляйте і ви. І податки платіть. Треба 40 ярдів діру латати.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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