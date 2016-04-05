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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6322632363246325>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:19

  холява написав:Як і завжди одне лайно .

Ага , де вы пан бурсак срочку служили , так и не удосужились ответить а встрять умняком успели
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:21

Vadim_ Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:21

  _hunter написав:А если не 75000 а 400000? И якщо не погодимось на капітуляцію - в наступних 2 роки всеравно втратимо
5 000 000 додатково емігрувавших...

то да -- вполне
Допомогли нам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?

Історія нічому тебе не вчить

Голодомор 1932-1933 років, що знищити українців, а потім завезти россіян. Які через 80 років будуть волати, та мої діди тут 500 років жили

Депортація українців з ЗУ 1939 року

Депортація українців з ЗУ 1944 року

Звірста та вбивста мирних українців в лютому-березні 2022 року

Тому вважати, що капітуляція України може зберегти життя українців - це примара. Якщо не повна дурість

Якщо капітуляція відбудеться, не дай Боже, то рашисти продовжать знищувати українців.
Але вони робити це будуть, як вони це люблять - завзято, жорстоко і безкарно
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:21

  холява написав:Это был 1980 год Архангельск .
В отличии от вас ,присягу УКРАИНЕ я принял с БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ и ГОРДОСТЬЮ !

Україні в Архангельску?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:26

  Hotab написав:Vadim_ Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.

Де взяти пілотів для гвинтокрилів ЗСУ якщо офіцери з'ібалися за кордон?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:28

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.

Де взяти пілотів для гвинтокрилів ЗСУ якщо офіцери з'ібалися за кордон?

Ви шукаєте пілотів? Навіщо вони вам в неділю, да ще і коли ви нетверезі. Що ви будете з ними робити?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:28

Hotab

Хоттабыч , про своїх .....
Після 60 випускають без проблем .
Ті що молоді , в Польщі , і звідти плигають в рейс .
Посадка не в Европі , десь в Азії , чі в Китаї , Південній КореЇ .Контейнеровози чі автомобилевози .
Підписують 4 місяці .На 6 місяців відмовляются .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:29

  UA написав:
  Schmit написав:Про нашу основну проблему, яка привела до війни.

Люди це джерело богатства окремих громадян в Україні.
Наприклад, відсотків під 70 вірять в те, що не можна (заборонено) купляти - продавати нерухомість без ріелтора.

ти диви, ще хтось дивиться цього виродка.
А чому це чмо не в армії?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:34

  Hotab написав:Vadim_ Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.


Хоттабыч , він не прочитав ані запитання ані відповіді ...... так само гадаю що отруення суррогатом ,
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:36

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.

Де взяти пілотів для гвинтокрилів ЗСУ якщо офіцери з'ібалися за кордон?

Ви шукаєте пілотів? Навіщо вони вам в неділю, да ще і коли ви нетверезі. Що ви будете з ними робити?

Я нікого не шукаю , вони шукають "ухилянтів"
про тверезість поговоримо після перемоги, массандра в достатку?
Vadim_
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