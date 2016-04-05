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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:19
холява написав:
Як і завжди одне лайно .
Ага , де вы пан бурсак срочку служили , так и не удосужились ответить а встрять умняком успели
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Vadim_
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:21
Vadim_ Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
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Hotab
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:21
_hunter написав:
А если не 75000 а 400000? И якщо не погодимось на капітуляцію
- в наступних 2 роки всеравно втратимо
5 000 000 додатково емігрувавших...
то да -- вполне
Допомогли нам данні помісячних втрат щоб прийняти рішення?
Історія нічому тебе не вчить
Голодомор 1932-1933 років, що знищити українців, а потім завезти россіян. Які через 80 років будуть волати, та мої діди тут 500 років жили
Депортація українців з ЗУ 1939 року
Депортація українців з ЗУ 1944 року
Звірста та вбивста мирних українців в лютому-березні 2022 року
Тому вважати, що капітуляція України може зберегти життя українців - це примара. Якщо не повна дурість
Якщо капітуляція відбудеться, не дай Боже, то рашисти продовжать знищувати українців.
Але вони робити це будуть, як вони це люблять - завзято, жорстоко і безкарно
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:21
холява написав:
Это был 1980 год Архангельск .
В отличии от вас ,присягу УКРАИНЕ я принял с БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ и ГОРДОСТЬЮ !
Україні в Архангельску?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:26
Hotab написав:Vadim_
Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Де взяти пілотів для гвинтокрилів ЗСУ якщо офіцери з'ібалися за кордон?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:28
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Де взяти пілотів для гвинтокрилів ЗСУ якщо офіцери з'ібалися за кордон?
Ви шукаєте пілотів? Навіщо вони вам в неділю, да ще і коли ви нетверезі. Що ви будете з ними робити?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:28
Hotab
Хоттабыч , про своїх .....
Після 60 випускають без проблем .
Ті що молоді , в Польщі , і звідти плигають в рейс .
Посадка не в Европі , десь в Азії , чі в Китаї , Південній КореЇ .Контейнеровози чі автомобилевози .
Підписують 4 місяці .На 6 місяців відмовляются .
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:29
UA написав: Schmit написав:
Про нашу основну проблему, яка привела до війни.
Люди це джерело богатства окремих громадян в Україні.
Наприклад, відсотків під 70 вірять в те, що не можна (заборонено) купляти - продавати нерухомість без ріелтора.
ти диви, ще хтось дивиться цього виродка.
А чому це чмо не в армії?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:34
Hotab написав:Vadim_
Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Хоттабыч , він не прочитав ані запитання ані відповіді ...... так само гадаю що отруення суррогатом ,
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:36
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Де взяти пілотів для гвинтокрилів ЗСУ якщо офіцери з'ібалися за кордон?
Ви шукаєте пілотів? Навіщо вони вам в неділю, да ще і коли ви нетверезі. Що ви будете з ними робити?
Я нікого не шукаю , вони шукають "ухилянтів"
про тверезість поговоримо після перемоги, массандра в достатку?
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