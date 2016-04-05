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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:28
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Де взяти пілотів для гвинтокрилів ЗСУ якщо офіцери з'ібалися за кордон?
Ви шукаєте пілотів? Навіщо вони вам в неділю, да ще і коли ви нетверезі. Що ви будете з ними робити?
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Hotab
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:28
Hotab
Хоттабыч , про своїх .....
Після 60 випускають без проблем .
Ті що молоді , в Польщі , і звідти плигають в рейс .
Посадка не в Европі , десь в Азії , чі в Китаї , Південній КореЇ .Контейнеровози чі автомобилевози .
Підписують 4 місяці .На 6 місяців відмовляются .
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холява
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:38
холява написав: Hotab написав:Vadim_
Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Хоттабыч , він не прочитав ані запитання ані відповіді ...... так само гадаю що отруення суррогатом ,
Ответтьте на простой вопрос , где срочку служили , а вы 100500 сообщений в оправдание?
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Vadim_
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:38
unicdima написав:
ти диви, ще хтось дивиться цього виродка.
А чому це чмо не в армії?
От цікаво, у тебе всі виродки. Окрім, Безуглої та Верещук ...
Ще цікавіше, що всі, хто були на Майдані для тебе теж виродки
А чому він не в армії, так після операції на серці він інвалід другої групи.
І да, це було ще до 24.02.2022
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pesikot
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:41
Hotab написав: холява написав: Hotab написав:Vadim_
Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Хоттабыч , він не прочитав ані запитання ані відповіді ...... так само гадаю що отруення суррогатом ,
Нажаль він грішить часто таким на вихідних. Пише якусь дурь, відповіді не читає. Сьогодні написав йому про укомплектований штат пілотів АА, питає «де взяти пілотів для ЗСУ». Треба вже брати контакти його дружини, щоб вона у пʼяного забирала смартфон і спати вкладала.
Може відібрати військовий квиток?
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Vadim_
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:43
Привіт, кріпакам!
Кріпаки... таргани...🤔
Одні пішли самі... і їх закрили в банці.
Другі, ще бігають по-за банкою... Але вже і їх, як тарганів на кухні, ловлять і кидають в банку під кришку.
Десь, за рогом, голосно заридала свобода... і нервово закурила воля...
п.с.
Що я маю сказати своїм побратимам-добровольцям, які запитують: "Як так, що нам добровільно прийти/увійти - можна, а вийти добровільно - ні?"
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:45
Vadim_ написав: Hotab написав:
Я нікого не шукаю , вони шукають "ухилянтів"
про тверезість поговоримо після перемоги, массандра в достатку?
Хотаб , Вы знаете шо то таке масандра?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:51
Vadim_ написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Я нікого не шукаю , вони шукають "ухилянтів"
про тверезість поговоримо після перемоги, массандра в достатку?
Хотаб , Вы знаете шо то таке масандра?
Вадік, я розумію що вам під алкоголем хочеться багато спілкування. Але я з нетверизими це не люблю, тим більше коли людина і твереза не глибокого розуму. Може в реалі когось собі знайдіть, ви ж там не самі пили?
Про масандру чув давно, на літаках. На хелікоптерах не використовується.
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Hotab
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:53
Успіх написав:
Привіт, кріпакам!
Й Вам не хворіти!
Там вище ролік Пояркова. Де він розкриває ключове --- свободу українців, відсутність для них старших, начальників.
Правда, на жаль для Вас, уточнює -- якщо українець не вояк.
Отакі ось пироги))
Призначення на посаду, статус вояка, обов'язки вояка, колія.
А як у цей ланцюг потрапив -- добровільно чи інакше, ну абсолютно ніякої ролі не видіграє.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:55
pesikot написав:
От цікаво, у тебе всі виродки. Окрім, Безуглої та Верещук ...
Ще цікавіше, що всі, хто були на Майдані для тебе теж виродки
А чому він не в армії, так після операції на серці він інвалід другої групи.
І да, це було ще до 24.02.2022
Не всі, а Поярков виродок. М'яко кажучи.
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