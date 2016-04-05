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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6323632463256326>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:55

  Успіх написав:Що я маю сказати своїм побратимам-добровольцям, які запитують: "Як так, що нам добровільно прийти/увійти - можна, а вийти добровільно - ні?"
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:57

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Я нікого не шукаю , вони шукають "ухилянтів"
про тверезість поговоримо після перемоги, массандра в достатку?

Хотаб , Вы знаете шо то таке масандра?

Це і я знаю, рідина зі спиртом в Мігах :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:02

  unicdima написав:Це і я знаю, рідина зі спиртом в Мігах :D

Та то Держслужбовчі
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:10

Не гадав, що так весело можна розказувати байки:
https://m.fishki.net/2067589-pro-spirt-v-aviacii.html

І це чувак ( лейтенант-двухгодичник) з *Автомобильной и Электрогазовой Роты*
В якого *САУшники, оружейники*))

Зам по ІАС приймає рішення додавати в спірт керосін...
Да його б навіть без авіапригоди з якимось ЛА за таке ...
Да хрін би хто його хоч в кубі отакий наказ виконав.

А комісії спирт?
Да їй натурального азейбарджанського кон'яку з Шамхору, Далляру, куди борти літають і з бочок у каністри лл'ють по 10 руб. літра, давали.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:38

  Hotab написав:katso ,


обвинять невыезжающего плиточника в ухилянстве


Не в ухылянстве, а нежелании быть на в.учете.
У государства должен быть выбор, кого им взять. А не ловить первого встречного у проходной завода.

Тогда остается либо частник либо нерезидент




вообще непонятно о чем вы.. Какое «тогда остается»??
Украинские АК сейчас либо имеют свои машины, либо арендные, но арендные уже не в МО (повторюсь, все повозвращали).
Но компании украинские, сотрудники с трудовыми книжками и платят все налоги. Суммы как вы понимаете немаленькие. Те, кто работают давно (стаж) и имеют гражданские серьезные инструкторские допуски и хороший уровень англ (доплата) - до 15 Куе/ месяц. Старт с 9 Куе. (Чистыми уже!!) Понятное дело что резать курей, которые несут такие яйца в бюджет , никто не будет.
Но если нам (стране) таки насыпят машин партнеры (тема про 45 машин MRH90 Taipan заиграла сейчас новыми красками) , то возможно позовут под ружье. То что я слышал в разговорах, большинство пойдет. Мне тоже несложно пойти, для меня это все не ново и не страшно. Расценивайте это все как авиационный моб.резерв. Который не лежит на диване, утрачивая навыки, а наоборот постоянно их поддерживает. Недурственно отстегивая в держбюджет Украины (в отличии от условного плиточника , которого выпустили бы в Польшу)


То есть в сухом остатке получив бесплатно от СССРа востребованную и через 30 лет квалификацию, гарантирующую (пока еще, но уже ходили слухи про случаи смены ВОСа против желания, вот тогда и посмотрим как "большинство пойдет") непризыв стрільцем, Вы оставляете за собой моральное право критиковать людей такой шары не получивших даже чисто по возрасту? Ну неуспевших родиться при СССР и получить нашару вот это все
"работают давно (стаж) и имеют гражданские серьезные инструкторские допуски"

Это цинизм уровня Jedem das Seine - самому попасть в числе избранных а других отправлять "на честный учет в ТЦК и в окопы" :?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:41

Что за маразм????

katso ,

самому попасть в числе избранных а других отправлять "на честный учет в ТЦК и в окопы" :?


В чем избранность?
я тоже на в.учете. И воевал немало,

сухом остатке получив бесплатно от СССРа


В СССР не учился и не служил.


ходили слухи про случаи смены ВОСа против желания,


Для солдата - да. Как вы это представляете например для старшего офицера?
Дать Детройту командовать механизированной бригадой, (ШПК Полковник) - это тоже самое что в самолет посадить командира танковой роты.
Чтобы из меня сейчас сделать хотя бы комбата, меня надо годы учить.
Сменить ВОС - это не переписать цифры . Людей учить надо, чтоб им дать в подчинение 5 сотен потом.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 15:50, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Що я маю сказати своїм побратимам-добровольцям, які запитують: "Як так, що нам добровільно прийти/увійти - можна, а вийти добровільно - ні?"

Ти вже приміряв на себе крісло верховного головнокомандувача щоб вирішувати такі питання? Га? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:44

  katso написав:То есть в сухом остатке получив бесплатно от СССРа востребованную и через 30 лет квалификацию, гарантирующую (пока еще, но уже ходили слухи про случаи смены ВОСа против желания, вот тогда и посмотрим как "большинство пойдет") непризыв стрільцем, Вы оставляете за собой моральное право критиковать людей такой шары не получивших даже чисто по возрасту? Ну неуспевших родиться при СССР и получить нашару вот это все

Ой как мимо ...

пане Hotab ничего не смог получить от СССР, в силу того, что на момент его учёбы, СССР благополучно уже сдох
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:47

  Vadim_ написав:
  холява написав:
  Hotab написав:Vadim_ Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.


Хоттабыч , він не прочитав ані запитання ані відповіді ...... так само гадаю що отруення суррогатом ,

Ответтьте на простой вопрос , где срочку служили , а вы 100500 сообщений в оправдание?

Лікарі не закликалися до СА
Мій батько після ординатури пішов добровільно! робити офіцером у Кр.Край бо зарплата у районах Крайньої північі була огого тоді від діячої для цівільного лікаря випускника у 25.
Тому мабуть до пенсії і не дотянув.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 16:05

  pesikot написав:
  katso написав:То есть в сухом остатке получив бесплатно от СССРа востребованную и через 30 лет квалификацию, гарантирующую (пока еще, но уже ходили слухи про случаи смены ВОСа против желания, вот тогда и посмотрим как "большинство пойдет") непризыв стрільцем, Вы оставляете за собой моральное право критиковать людей такой шары не получивших даже чисто по возрасту? Ну неуспевших родиться при СССР и получить нашару вот это все

Ой как мимо ...

пане Hotab ничего не смог получить от СССР, в силу того, что на момент его учёбы, СССР благополучно уже сдох


СССР может уже и сдох -а оставшаяся от него база для обучения "нашару" еще какое-то время работала и кто успел тогда вскочить "в струю" сейчас может вальяжно рассуждать про справедливость и про то какой плохой был СССР и какие сейчас плохие ухилянты, зная что его лично их перспектива пока не коснется. А те кто потом не успел то уже всё, вэлкам ту капитализм. Хоть может я и ошибаюсь и Хотаб обучился где то тут - https://www.catsaviation.com/pilot-trai ... e%20course. за 100 000 фунтов своих денег а потом вернулся в Украину по зову сердца - тогда извиняюсь
Approx £75,000 - £150,000 all-inclusive, dependent on options. Payments are made in instalments throughout the course.
katso
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