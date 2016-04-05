Не в ухылянстве, а нежелании быть на в.учете. У государства должен быть выбор, кого им взять. А не ловить первого встречного у проходной завода.
Тогда остается либо частник либо нерезидент
вообще непонятно о чем вы.. Какое «тогда остается»?? Украинские АК сейчас либо имеют свои машины, либо арендные, но арендные уже не в МО (повторюсь, все повозвращали). Но компании украинские, сотрудники с трудовыми книжками и платят все налоги. Суммы как вы понимаете немаленькие. Те, кто работают давно (стаж) и имеют гражданские серьезные инструкторские допуски и хороший уровень англ (доплата) - до 15 Куе/ месяц. Старт с 9 Куе. (Чистыми уже!!) Понятное дело что резать курей, которые несут такие яйца в бюджет , никто не будет. Но если нам (стране) таки насыпят машин партнеры (тема про 45 машин MRH90 Taipan заиграла сейчас новыми красками) , то возможно позовут под ружье. То что я слышал в разговорах, большинство пойдет. Мне тоже несложно пойти, для меня это все не ново и не страшно. Расценивайте это все как авиационный моб.резерв. Который не лежит на диване, утрачивая навыки, а наоборот постоянно их поддерживает. Недурственно отстегивая в держбюджет Украины (в отличии от условного плиточника , которого выпустили бы в Польшу)
То есть в сухом остатке получив бесплатно от СССРа востребованную и через 30 лет квалификацию, гарантирующую (пока еще, но уже ходили слухи про случаи смены ВОСа против желания, вот тогда и посмотрим как "большинство пойдет") непризыв стрільцем, Вы оставляете за собой моральное право критиковать людей такой шары не получивших даже чисто по возрасту? Ну неуспевших родиться при СССР и получить нашару вот это все
"работают давно (стаж) и имеют гражданские серьезные инструкторские допуски"
Это цинизм уровня Jedem das Seine - самому попасть в числе избранных а других отправлять "на честный учет в ТЦК и в окопы"
самому попасть в числе избранных а других отправлять "на честный учет в ТЦК и в окопы"
В чем избранность? я тоже на в.учете. И воевал немало,
сухом остатке получив бесплатно от СССРа
В СССР не учился и не служил.
ходили слухи про случаи смены ВОСа против желания,
Для солдата - да. Как вы это представляете например для старшего офицера? Дать Детройту командовать механизированной бригадой, (ШПК Полковник) - это тоже самое что в самолет посадить командира танковой роты. Чтобы из меня сейчас сделать хотя бы комбата, меня надо годы учить. Сменить ВОС - это не переписать цифры . Людей учить надо, чтоб им дать в подчинение 5 сотен потом.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 15:50, всього редагувалось 5 разів.
katso написав:То есть в сухом остатке получив бесплатно от СССРа востребованную и через 30 лет квалификацию, гарантирующую (пока еще, но уже ходили слухи про случаи смены ВОСа против желания, вот тогда и посмотрим как "большинство пойдет") непризыв стрільцем, Вы оставляете за собой моральное право критиковать людей такой шары не получивших даже чисто по возрасту? Ну неуспевших родиться при СССР и получить нашару вот это все
Ой как мимо ...
пане Hotab ничего не смог получить от СССР, в силу того, что на момент его учёбы, СССР благополучно уже сдох
Hotab написав:Vadim_ Вадік, навіщо в неділю так пити. Завтра ж на роботу.
Хоттабыч , він не прочитав ані запитання ані відповіді ...... так само гадаю що отруення суррогатом ,
Ответтьте на простой вопрос , где срочку служили , а вы 100500 сообщений в оправдание?
Лікарі не закликалися до СА Мій батько після ординатури пішов добровільно! робити офіцером у Кр.Край бо зарплата у районах Крайньої північі була огого тоді від діячої для цівільного лікаря випускника у 25. Тому мабуть до пенсії і не дотянув.
katso написав:То есть в сухом остатке получив бесплатно от СССРа востребованную и через 30 лет квалификацию, гарантирующую (пока еще, но уже ходили слухи про случаи смены ВОСа против желания, вот тогда и посмотрим как "большинство пойдет") непризыв стрільцем, Вы оставляете за собой моральное право критиковать людей такой шары не получивших даже чисто по возрасту? Ну неуспевших родиться при СССР и получить нашару вот это все
Ой как мимо ...
пане Hotab ничего не смог получить от СССР, в силу того, что на момент его учёбы, СССР благополучно уже сдох
СССР может уже и сдох -а оставшаяся от него база для обучения "нашару" еще какое-то время работала и кто успел тогда вскочить "в струю" сейчас может вальяжно рассуждать про справедливость и про то какой плохой был СССР и какие сейчас плохие ухилянты, зная что его лично их перспектива пока не коснется. А те кто потом не успел то уже всё, вэлкам ту капитализм. Хоть может я и ошибаюсь и Хотаб обучился где то тут - https://www.catsaviation.com/pilot-trai ... e%20course. за 100 000 фунтов своих денег а потом вернулся в Украину по зову сердца - тогда извиняюсь
Approx £75,000 - £150,000 all-inclusive, dependent on options. Payments are made in instalments throughout the course.