Hotab написав:



обвинять невыезжающего плиточника в ухилянстве







Тогда остается либо частник либо нерезидент





Не в ухылянстве, а нежелании быть на в.учете.У государства должен быть выбор, кого им взять. А не ловить первого встречного у проходной завода.вообще непонятно о чем вы.. Какое «тогда остается»??Украинские АК сейчас либо имеют свои машины, либо арендные, но арендные уже не в МО (повторюсь, все повозвращали).Но компании украинские, сотрудники с трудовыми книжками и платят все налоги. Суммы как вы понимаете немаленькие. Те, кто работают давно (стаж) и имеют гражданские серьезные инструкторские допуски и хороший уровень англ (доплата) - до 15 Куе/ месяц. Старт с 9 Куе. (Чистыми уже!!) Понятное дело что резать курей, которые несут такие яйца в бюджет , никто не будет.Но если нам (стране) таки насыпят машин партнеры (тема про 45 машин MRH90 Taipan заиграла сейчас новыми красками) , то возможно позовут под ружье. То что я слышал в разговорах, большинство пойдет. Мне тоже несложно пойти, для меня это все не ново и не страшно. Расценивайте это все как авиационный моб.резерв. Который не лежит на диване, утрачивая навыки, а наоборот постоянно их поддерживает. Недурственно отстегивая в держбюджет(в отличии от условного плиточника , которого выпустили бы в Польшу)