Та отож.
Картина: генерал-полковника поліції відправили у військо. Кажись сержантом. Під Бахмутом.
От тільки нюанс -- поруч з ним майор в якості охоронця. І на вигляд далеко не простий, а спецназ.
Той ходить, як на шашликах..., ще й старшого офіцера спецназу від нормальних завдань відірвали.
Воно-то не проблема. Справа не у коронах на головах. Бачив я і варти, де вартові майори на постах.
Але тоді звання і овсім у підлогу втоплюється. Тоді про яку дисципліну та субордиацію у війську може бути мова.
Вона і так зараз на підгрунті "домовлятися".
І є ще така річ, як підпорядкування згідно військових звань. Наприклад, як будь-який лейтенант є начальником для будь-якого рядового. Тобто право віддавати накази і вимагати їх виконання. Хоч на вулиці випадково зустрілися у відпустках з різних частин та родів військ.
Тобто кулеметник-майор зможе керувати і сержантами в роті... Всупереч ротному. Образно всупереч, бо все ж таки посада є визначальною, але фактично буде збій -- поки підлеглий буде пояснювати одному, що вже виконує наказ другого; або другому доповідати, що отримав наказ від першого.
І для нього майора-кулеметника будь-який бригадний генерал, генерал-лейтенант вже не начальники. Тільки своєї бригади.
Кароче: порядок проходження вслужби не з балди визначений. Хотєлки тут недоречні.
Бо інакше навіть формат *мужики у зелених штанях* буде рганізованіше виглядати.