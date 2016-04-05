Додано: Нед 14 січ, 2024 16:08

Hotab написав: Как вы это представляете например для старшего офицера?

Как вы это представляете например для старшего офицера?

Та отож.Картина: генерал-полковника поліції відправили у військо. Кажись сержантом. Під Бахмутом.От тільки нюанс -- поруч з ним майор в якості охоронця. І на вигляд далеко не простий, а спецназ.Той ходить, як на шашликах..., ще й старшого офіцера спецназу від нормальних завдань відірвали.Воно-то не проблема. Справа не у коронах на головах. Бачив я і варти, де вартові майори на постах.Але тоді звання і овсім у підлогу втоплюється. Тоді про яку дисципліну та субордиацію у війську може бути мова.Вона і так зараз на підгрунті "домовлятися".І є ще така річ, як підпорядкування згідно військових звань. Наприклад, як будь-який лейтенант є начальником для будь-якого рядового. Тобто право віддавати накази і вимагати їх виконання. Хоч на вулиці випадково зустрілися у відпустках з різних частин та родів військ.Тобто кулеметник-майор зможе керувати і сержантами в роті... Всупереч ротному. Образно всупереч, бо все ж таки посада є визначальною, але фактично буде збій -- поки підлеглий буде пояснювати одному, що вже виконує наказ другого; або другому доповідати, що отримав наказ від першого.І для нього майора-кулеметника будь-який бригадний генерал, генерал-лейтенант вже не начальники. Тільки своєї бригади.Кароче: порядок проходження вслужби не з балди визначений. Хотєлки тут недоречні.Бо інакше навіть формат *мужики у зелених штанях* буде рганізованіше виглядати.