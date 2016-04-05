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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6323632463256326
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 16:08

  Hotab написав: Как вы это представляете например для старшего офицера?

Та отож.
Картина: генерал-полковника поліції відправили у військо. Кажись сержантом. Під Бахмутом.
От тільки нюанс -- поруч з ним майор в якості охоронця. І на вигляд далеко не простий, а спецназ.
Той ходить, як на шашликах..., ще й старшого офіцера спецназу від нормальних завдань відірвали.

Воно-то не проблема. Справа не у коронах на головах. Бачив я і варти, де вартові майори на постах.
Але тоді звання і овсім у підлогу втоплюється. Тоді про яку дисципліну та субордиацію у війську може бути мова.
Вона і так зараз на підгрунті "домовлятися".

І є ще така річ, як підпорядкування згідно військових звань. Наприклад, як будь-який лейтенант є начальником для будь-якого рядового. Тобто право віддавати накази і вимагати їх виконання. Хоч на вулиці випадково зустрілися у відпустках з різних частин та родів військ.
Тобто кулеметник-майор зможе керувати і сержантами в роті... Всупереч ротному. Образно всупереч, бо все ж таки посада є визначальною, але фактично буде збій -- поки підлеглий буде пояснювати одному, що вже виконує наказ другого; або другому доповідати, що отримав наказ від першого.
І для нього майора-кулеметника будь-який бригадний генерал, генерал-лейтенант вже не начальники. Тільки своєї бригади.

Кароче: порядок проходження вслужби не з балди визначений. Хотєлки тут недоречні.
Бо інакше навіть формат *мужики у зелених штанях* буде рганізованіше виглядати.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 січ, 2024 16:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 16:11

katso ,
Сколько вы будете нести эту чушь?
Когда я поступал, зарплата офицера была несколько десятков долларов и ту не платили.
Когда выпускался, продолжались по полгода задержки зп. Ух и розжирел на наследии совка.
Все что в жизни имею - заработано не в Украине (это в продолжение темы о сочной бюджетной сиське) .
Получил от государства диплом? Так я ему потом 20 + лет отдал. Из которых 9 в состоянии войны. В том числе в пресловутых «окопах», «землянках» , с вонючими керосиновыми обогревателями, буржуйками и тд.
Что вы плять мелете вообще?
Лицензию гражданского пилота получал за свои деньги. В Украине это не этот прайс что вы написали.
Hotab
 
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