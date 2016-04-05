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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6323632463256326
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 16:08

  Hotab написав: Как вы это представляете например для старшего офицера?

Та отож.
Картина: генерал-полковника поліції відправили у військо. Кажись сержантом. Під Бахмутом.
От тільки нюанс -- поруч з ним майор в якості охоронця. І на вигляд далеко не простий, а спецназ.
Той ходить, як на шашликах..., ще й старшого офіцера спецназу від нормальних завдань відірвали.

Воно-то не проблема. Справа не у коронах на головах. Бачив я і варти, де вартові майори на постах.
Але тоді звання і овсім у підлогу втоплюється. Тоді про яку дисципліну та субордиацію у війську може бути мова.
Вона і так зараз на підгрунті "домовлятися".

І є ще така річ, як підпорядкування згідно військових звань. Наприклад, як будь-який лейтенант є начальником для будь-якого рядового. Тобто право віддавати накази і вимагати їх виконання. Хоч на вулиці випадково зустрілися у відпустках з різних частин та родів військ.
Тобто кулеметник-майор зможе керувати і сержантами в роті... Всупереч ротному. Образно всупереч, бо все ж таки посада є визначальною, але фактично буде збій -- поки підлеглий буде пояснювати одному, що вже виконує наказ другого; або другому доповідати, що отримав наказ від першого.
І для нього майора-кулеметника будь-який бригадний генерал, генерал-лейтенант вже не начальники. Тільки своєї бригади.

Кароче: порядок проходження вслужби не з балди визначений. Хотєлки тут недоречні.
Бо інакше навіть формат *мужики у зелених штанях* буде рганізованіше виглядати.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 січ, 2024 16:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 16:11

katso ,
Сколько вы будете нести эту чушь?
Когда я поступал, зарплата офицера была несколько десятков долларов и ту не платили.
Когда выпускался, продолжались по полгода задержки зп. Ух и розжирел на наследии совка.
Все что в жизни имею - заработано не в Украине (это в продолжение темы о сочной бюджетной сиське) .
Получил от государства диплом? Так я ему потом 20 + лет отдал. Из которых 9 в состоянии войны. В том числе в пресловутых «окопах», «землянках» , с вонючими керосиновыми обогревателями, буржуйками и тд.
Что вы плять мелете вообще?
Лицензию гражданского пилота получал за свои деньги. В Украине это не этот прайс что вы написали.

Да, во время войны авиации всегда легче. Особенно наземному авиационному персоналу, так как пилоты хоть летят туда, где по ним стреляют.
Пехоте, танкистам на порядок сложнее.
Ну так и на Холодной Горе сначала з Южного вокзала шли абитуриенты в летный ВВНЗ, а кого не взяли, те рядышком в танковое. Там всех подряд подгребали..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 16:34

  Hotab написав:
А чи варто через припущення та конспірологію нам тут між собою собачитися? Від того тільки москалям радість.


Відповідь - так.
Бо ще більша радість москалям, це «миротворці», які готові спинку прогнути глибше і попку відтопирити ще вчора. Аби лише їх особисто не чіпали.[/quote]

Ну добре, підійдемо з практичної точки зору: хтось на форумі змінив власну позицію після таких запеклих дискусій? Я прикладів не бачив, тому для читачив з-за "поребріка" ми лишаємось +- такими самими. Ці публічні чублення якось вплинули на хід війни? Дуже навряд.
Чи поглиблюють постійні сварки, розбіжності всередині України та напругу в суспільстві? Як на мене так. Яка має бути реакція наших союзників на такий розбрат і нетерпимість? Тут не певен але ІМХО це скоріше мінус ніж плюс.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:04

Древлянін
Я от на оце стареньке відео натрапив:
https://m.youtube.com/watch?v=RjCBxqyA4 ... FIAQ%3D%3D
Президент дійсно здивував, що настільки обізнаний, так би мовити, в курсі що і як, хто де коли що.

Так от тут наочно видно, що оці чублення дають лише негатив.
Бо у відповідь на одні звинувачення летить купа інших, да і самі звинувачення виявляються якось не такими, як спочатку надані.
В результаті всі нашару г-на наїлись, як у тому анекдоті про двох ковбоїв.
І до істини не докопались.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:23

  detroytred написав:Так от
В результаті всі нашару г-на наїлись, як у тому анекдоті про двох ковбоїв.
І до істини не докопались.

чого ж не докопались ?
Істина проста. Більшість воювати не хоче. І більшість за щоб це робив хтось інший. Хто цивільні ті ухиляються доступними їм способами . хто законно хто незаконно. Більшість з тих хто пішов раніше теж наврят чи пішли б зараз. Ну й дезертирувати більшість не буде. Хоча реальні втрати порівняні з дезертирством.
На даному етапі на фронті рівновага. Тільки минулого літа ми тисли на них, зара вони на нас.
Справа в іншому якщо руські проведуть свою мобілізацію після виборів? Яка буде наша відповідь?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:33

  Banderlog написав:. Більшість воювати не хоче. І більшість за щоб це робив хтось інший.

Це вже предмет минулих спорів. Час дав відповідь.
Зараз предметом є, як Ви вказали: що робити, що робитимуть далі?
Час теж дасть відповідь потім, але обговорення в тому і полягають -- хто як це бачить. І аргументація такого бачення.

Людей завжди цікавить саме невідоме))

До речі, як можуть потрапити на фронт ті, хто не хоче, якщо тут той, хто хоче, вже другий рік ніяк не може потрапити?
Тільки Успіха підкалує та в інших запитує чому не на фронті.
detroytred
 
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