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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6324632563266327
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 18:58

  Дюрі-бачі написав:yess ту в 500 тис., яку анонсували в грудні. Скоріш за все методами, як в травні 2022 кидали народ в Сєверодонецьк, або як рік тому в Бахмут...

стесняюсь спросить это вы о кацапской мобилизации или о чем???
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:01

  detroytred написав:

З.и. яке ставлення до сзч? Як до зрадників, це ваш власний вибір, пофіг або інший варіант?

1. бісять. особєнно на початку коли бігали по 2 рази на тиждень туди сюди. Вони бігають , а за ними тони макулатури. На вбитого 2 листка на сзч 6 і розслідування вернеться то ще 6) дивує їх кількість і поблажливе ставлення закону. може воно й так треба для зтравлювання пари...
але якщо зара наберуть кого ні попадя треба буде посилювати відповідальність. Ну й тиск пари тут стане багатократно вищим.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:стесняюсь спросить это вы о кацапской мобилизации или о чем???
Про нашу. Коли ТРО загрузили і повезли на передову а також хапали всіх підряд на рейдах... У москалів і без мобілізації поки добровольців хватає за гроші воювати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:21

  Hotab написав:katso
Да, во время войны авиации всегда легче. Особенно наземному авиационному персоналу, так как пилоты хоть летят туда, где по ним стреляют.
Пехоте, танкистам на порядок сложнее.

Якщо зараз потрібно поповнення особовим складом ,то можливо вже прийшов час формувати авіапольові частини як німці у 2 світову війну? З персоналу авіаційних частин, які втратили техніку. Нам же ніхто літаки та гелікоптери радянського типу вже не дасть, бо нема ? Залишити трохи щоб фальш-цілі з списаних літаків совали по аеродромах.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:24

alex lem , у нас поки що не німецький 45.. По державі бігають лоби, яких ще призивати і призивати. Здорові, потужні.
  vitaliiangel написав:сегодня был в 10 банках.

Знаєте скільки тут треба здоровʼя? Я б це як залік по фізпідготовці в ТЦК зарахував,
Але те що кажете ви колись може трапитись.
Насправді не обовʼязково треба чекати саме радянську техніка. Європейська чи американська теж підійде. Навіть краще. І зрозуміло, що перевчитися на нову в рази простіше, ніж готовити нового з нуля.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:28

  Hotab написав:alex lem , у нас поки що не німецький 45.. По державі бігають лоби, яких ще призивати і призивати. Але те що кажете ви колись може трапитись.
Насправді не обовʼязково саме радянська техніка. Європейська чи американська теж підійде. Навіть краще. І зрозуміло, що перевчитися на нову в рази простіше, ніж готовити нового з нуля.

Перша авіаполева дівізія почала формуватися у грудні 42 року. Який 45-й ?
alex lem
 
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