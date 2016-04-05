З.и. яке ставлення до сзч? Як до зрадників, це ваш власний вибір, пофіг або інший варіант?
1. бісять. особєнно на початку коли бігали по 2 рази на тиждень туди сюди. Вони бігають , а за ними тони макулатури. На вбитого 2 листка на сзч 6 і розслідування вернеться то ще 6) дивує їх кількість і поблажливе ставлення закону. може воно й так треба для зтравлювання пари... але якщо зара наберуть кого ні попадя треба буде посилювати відповідальність. Ну й тиск пари тут стане багатократно вищим.
Hotab написав:katso Да, во время войны авиации всегда легче. Особенно наземному авиационному персоналу, так как пилоты хоть летят туда, где по ним стреляют. Пехоте, танкистам на порядок сложнее.
Якщо зараз потрібно поповнення особовим складом ,то можливо вже прийшов час формувати авіапольові частини як німці у 2 світову війну? З персоналу авіаційних частин, які втратили техніку. Нам же ніхто літаки та гелікоптери радянського типу вже не дасть, бо нема ? Залишити трохи щоб фальш-цілі з списаних літаків совали по аеродромах.
alex lem , у нас поки що не німецький 45.. По державі бігають лоби, яких ще призивати і призивати. Здорові, потужні.
vitaliiangel написав:сегодня был в 10 банках.
Знаєте скільки тут треба здоровʼя? Я б це як залік по фізпідготовці в ТЦК зарахував, Але те що кажете ви колись може трапитись. Насправді не обовʼязково треба чекати саме радянську техніка. Європейська чи американська теж підійде. Навіть краще. І зрозуміло, що перевчитися на нову в рази простіше, ніж готовити нового з нуля.
Hotab написав:alex lem , у нас поки що не німецький 45.. По державі бігають лоби, яких ще призивати і призивати. Але те що кажете ви колись може трапитись. Насправді не обовʼязково саме радянська техніка. Європейська чи американська теж підійде. Навіть краще. І зрозуміло, що перевчитися на нову в рази простіше, ніж готовити нового з нуля.
Перша авіаполева дівізія почала формуватися у грудні 42 року. Який 45-й ? Якраз неповний другий рік війни.
Hotab написав:Получил от государства диплом? Так я ему потом 20 + лет отдал.
Да. На оставшейстя от СССРа базе Вы получили диплом, но самое главное даже не это. Дипломы и после нормально печатали, и сейчас печатают. Самое главное что на оставшейся от СССРа базе (а может я ошибаюсь и Вы летали не на семействе Ми, а на Huey и Sikorsky - тогда прошу прощения) Вы получили (ну не получили а заработали конечно, труд и учебу мы не снимаем но вопрос не меняется) - Вы получили налет. С которым Вы сразу стали уважаемым профессионалом в глазах любого работодателя от МО Украины до перуанских пожарников - https://www.janes.com/defence-news/news ... rest-fires А вот тем кто уже родился позже (и которых Вы сейчас призываете идти в ТЦК то есть в окопы, а они тоже были бы рады отдать 20 лет летной работе только кто ж возьмет без налета, не так ли?) уже не так повезло, в этом и есть цинизм призывать других зная что самого эта участь минула.