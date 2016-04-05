27 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо надання морякам можливості виїжджати за кордон на контракти. Це чудовий шанс, який дозволить морякам заробляти гроші для себе та країни. Звичайно, на сьогоднішній день ще повністю незрозумілий механізм отримання дозволу на виїзд, але основні вимоги для виїзду на контракт такі:



1. наявність паспорта моряка. Тут усе зрозуміло;



2. "довідка" з військкомату, в якій має бути зазначене ставлення особи до військової служби. Це найцікавіший момент, оскільки неясно, які вимоги будуть висувати військкомати морякам для отримання таких довідок;



3. підтвердження у довільній формі від Морської Адміністрації про отримання копій освітніх та кваліфікаційних документів. Це "рідна гавань" для моряків, тому ми впевнені, що такий документ можна буде отримувати відносно безболісно;



4. чинний трудовий контракт на роботу на судні або лист від судновласника/оператора з наміром укласти контракт.



Для учнів морських освітніх установ необхідна довідка про необхідність пройти плавпрактику.



Теоретично послідовність дій має бути такою:

- у вас є контракт на роботу або ви його отримаєте найближчим часом;

- Ви звертаєтеся до Морської Адміністрації з проханням видати довідку про те, що вони отримали від вас копії морських документів (наприклад, робочого диплома чи сертифіката стюарду):

- протягом семи днів після отримання такої довідки , вам необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат) для того, щоб отримати заповітний дозвіл на виїзд.