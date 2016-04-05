Hotab написав:Получил от государства диплом? Так я ему потом 20 + лет отдал.
Да. [u][u][u]На оставшейстя от СССРа базе Вы получили диплом[/u][/u][/u], но самое главное даже не это. Дипломы и после нормально печатали, и сейчас печатают. Самое главное что на оставшейся от СССРа базе (а может я ошибаюсь и Вы летали не на семействе Ми, а на Huey и Sikorsky - тогда прошу прощения) Вы получили (ну не получили а заработали конечно, труд и учебу мы не снимаем но вопрос не меняется) - Вы получили налет. С которым Вы сразу стали уважаемым профессионалом в глазах любого работодателя от МО Украины до перуанских пожарников - https://www.janes.com/defence-news/news ... rest-fires А вот тем кто уже родился позже (и которых Вы сейчас призываете идти в ТЦК то есть в окопы, а они тоже были бы рады отдать 20 лет летной работе только кто ж возьмет без налета, не так ли?) уже не так повезло, в этом и есть цинизм призывать других зная что самого эта участь минула.
Hotab написав:alex lem , у нас поки що не німецький 45.. По державі бігають лоби, яких ще призивати і призивати. Але те що кажете ви колись може трапитись. Насправді не обовʼязково саме радянська техніка. Європейська чи американська теж підійде. Навіть краще. І зрозуміло, що перевчитися на нову в рази простіше, ніж готовити нового з нуля.
Перша авіаполева дівізія почала формуватися у грудні 42 року. Який 45-й ? Якраз неповний другий рік війни.
Hotab написав:ви не в курсі яка зараз ситуація з виїздом для моряків? Відповідно до законів і реально? Що в новому проекті для них?
чесно кажучи, не цікавився...бо всі знайомі (і не знайомі за кордоном)і повертатись до перемоги не планують(на жаль)
27 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо надання морякам можливості виїжджати за кордон на контракти. Це чудовий шанс, який дозволить морякам заробляти гроші для себе та країни. Звичайно, на сьогоднішній день ще повністю незрозумілий механізм отримання дозволу на виїзд, але основні вимоги для виїзду на контракт такі:
1. наявність паспорта моряка. Тут усе зрозуміло;
2. "довідка" з військкомату, в якій має бути зазначене ставлення особи до військової служби. Це найцікавіший момент, оскільки неясно, які вимоги будуть висувати військкомати морякам для отримання таких довідок;
3. підтвердження у довільній формі від Морської Адміністрації про отримання копій освітніх та кваліфікаційних документів. Це "рідна гавань" для моряків, тому ми впевнені, що такий документ можна буде отримувати відносно безболісно;
4. чинний трудовий контракт на роботу на судні або лист від судновласника/оператора з наміром укласти контракт.
Для учнів морських освітніх установ необхідна довідка про необхідність пройти плавпрактику.
Теоретично послідовність дій має бути такою: - у вас є контракт на роботу або ви його отримаєте найближчим часом; - Ви звертаєтеся до Морської Адміністрації з проханням видати довідку про те, що вони отримали від вас копії морських документів (наприклад, робочого диплома чи сертифіката стюарду): - протягом семи днів після отримання такої довідки, вам необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат) для того, щоб отримати заповітний дозвіл на виїзд.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 14 січ, 2024 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: Скільки «Успіхів» за місяць утримуєш ти? Чим діру в 40 ярдів затикаєш ти? Більше/менше? Так кого будем вчити на оператора БПЛА? Мені будемо другий ВОС давати, чи тобі хочаб перший?
В тебе тут одні пред"яви: - довідку про податки подай, - висновок ВЛК покажи, - ВОС назови, - добровольцем запишись...
І всяке інше бла-бла-бла, щоб професійний воєнний чілив на занзібарському фронті рубаючи 9куе капусти в місяць, замість того щоб захищати народ, який оплатив податками діяльність того найманця-ухилянта. Ти ж виконав на незадовільно послуги з оборони, при твоїй воєнній діяльності захоплено більше 20% території. Борг не хочеш повернути?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 січ, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
«Получить налет» - это не работая во благо в одну сторону, мою. Самый большой налет и опыт я получил в 2014-2015 годах, когда например на рассвете в 4 утра (летом 2014) вылетаешь с Мелитополя, летишь на восток, а возвращаешься с закатом . И так каждый день. И тут вопрос, это мне государство дало налет, или я воевал за него??? Кто кому тут задолжал.
Или так же получение опыта будучи в армии в миссиях ООН на топливе ООН. Государство зарабатывало в месяц миллионы долл от ООН , давало мне 3-4 Куе. Скажете и так норм? Ок, но за эту работу на ООН частная АК (которая на секунду сама чинит машины за доллары, у нее нет авторемонтных заводов , а не на государственном авиазаводе) платит пилоту в 3-4 раза больше. Так кто на ком зарабатывал, пилот на государстве, или государство на пилоте? Потому еще раз - налет военному пилоту это не благо ему от государства. Он это государство защищал и набирался опыта. У вас выходит наверное и частный врач, отпахавший на государство жизнь, а на пенсии открыл свою практику, обязан государству, что оно дало ему набраться опыта?
Борг не хочеш повернути?
Пиши в ЛС суму і куди тобі занести. На карту ні, а то раптом не дійде.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.