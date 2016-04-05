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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 632763286329633063316332>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:І всяке інше бла-бла-бла, щоб професійний воєнний чілив на занзібарському фронті рубаючи 9куе капусти в місяць, замість того щоб захищати народ, який оплатив податками діяльність того найманця-ухилянта. Ти ж виконав на незадовільно послуги з оборони, при твоїй воєнній діяльності захоплено більше 20% території. Борг не хочеш повернути?

flyman, якщо б Сили оборони виконали свою задачу на незадовільно, то ти б у кадирівців був би чи то улюбленою дружиною, чи то найстаршою - і це в кращому варіанті.
В гіршому - тебе просто б пристрелили.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:57

Denik

Я вибачаюсь що заліз без дозволу в справи , але я вже і Хоттабичу писав , що ви нічого нікому не доведете . Люди увіровали в те, що вони ніколи не бачили . Хтось розповідав ... головний аргумент .
Між нами , тіх хто пройшов війну і зараз на війні і тими хто не був і не збираеться велика прирва .

Ситий голодному не віре .
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:58

  katso написав:
  Hotab написав:Получил от государства диплом? Так я ему потом 20 + лет отдал.


Да.
На оставшейстя от СССРа базе Вы получили диплом, но самое главное даже не это.

Это какое-то дрочиво на СССР

Сперва утверждать, что Hotab получил образование от СССР. Обломаться, переобуться в прыжке и утверждать про какую-то там базу

Не было тогда уже никакой базы от СССР.
Зарплат не было, курсанты самолёты чаще видели на картинках
С 1988 г. началось постепенное сокращение в частях училища, количество авиаэскадрилий было доведено до четырех. В 1989 - 1990-х годах училище полностью перешло на обучение курсантов только на самолетах Л-39. В 1991-1995 годах происходило дальнейшее сокращение штатов УАП, закрытие полевых аэродромов. В связи с нехваткой авиатоплива полеты стали производиться значительно реже.
С 1 июля 1995 г. был расформирован 703 УАП в г. Городне.
Черниговское Высшее Военное Авиационное училище летчиков было расформировано приказом МО Украины с 1 декабря 1995 г.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:59

  Denik написав:
  flyman написав:І всяке інше бла-бла-бла, щоб професійний воєнний чілив на занзібарському фронті рубаючи 9куе капусти в місяць, замість того щоб захищати народ, який оплатив податками діяльність того найманця-ухилянта. Ти ж виконав на незадовільно послуги з оборони, при твоїй воєнній діяльності захоплено більше 20% території. Борг не хочеш повернути?

flyman, якщо б Сили оборони виконали свою задачу на незадовільно, то ти б у кадирівців був би чи то улюбленою дружиною, чи то найстаршою - і це в кращому варіанті.
В гіршому - тебе просто б пристрелили.
если ты такой успешный герой прикрути себе орден и вперёд на Мариуполь и границы 91. С бучи орки сами ушли из за сложной логистики (там на белорусь одна дорога и вокруг болота)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Не було в нас велитенських втрат 200-ими під Бахмутом. 300 і з акубаротравмами - так дійсно не мало. Але в орків безповоротні втрати були чи в рази чи на порядок більшими

Може бути, статистики по Україні не знаю, але серед моїх знайомих 50% втрат саме в останні місяці оборони Бахмута, 40% в Северодонецьку і 5% в перші дні контрнаступу і 5% при наступі на Херсон. І масова мобілізація була якраз за місяць-два до втрат.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 20:02, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:02

  Hotab написав:katso ,

Вы получили налет


«Получить налет» - это не работая во благо в одну сторону, мою. Самый большой налет и опыт я получил в 2014-2015 годах, когда например на рассвете в 4 утра (летом 2014) вылетаешь с Мелитополя, летишь на восток, а возвращаешься с закатом . И так каждый день.
И тут вопрос, это мне государство дало налет, или я воевал за него??? Кто кому тут задолжал.

Или так же получение опыта будучи в армии в миссиях ООН на топливе ООН. Государство зарабатывало в месяц миллионы долл от ООН , давало мне 3-4 Куе. Скажете и так норм? Ок, но за эту работу на ООН частная АК (которая на секунду сама чинит машины за доллары, у нее нет авторемонтных заводов , а не на государственном авиазаводе) платит пилоту в 3-4 раза больше. Так кто на ком зарабатывал, пилот на государстве, или государство на пилоте?
Потому еще раз - налет военному пилоту это не благо ему от государства. Он это государство защищал и набирался опыта.
У вас выходит наверное и частный врач, отпахавший на государство жизнь, а на пенсии открыл свою практику, обязан государству, что оно дало ему набраться опыта?


Борг не хочеш повернути?


Пиши в ЛС суму і куди тобі занести. На карту ні, а то раптом не дійде.

Який "борг" сюди хочуть приліпити? Що у людей в голові.
Є законодавство. Є безкоштовна військова освіта. І є перший 5-річний контракт, який за неї треба відслужити. І все. Далі все добровільно. Або наступний контракт. Або ніхто нікому нічого не винен. І хіба що 25 років вислуги дають право на військову пенсію.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:02

  vitaliiangel написав:если ты такой успешный герой прикрути себе орден и вперёд на Мариуполь и границы 91. С бучи орки сами ушли из за сложной логистики (там на белорусь одна дорога и вокруг болота)

А то, что орки под Бучей получили мзды, так это чистое совпадение
Как и под Черниговом

Если была такая сложная логистика, на хрена вообще припёрлись ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:02

  pesikot написав:
  katso написав:
  Hotab написав:Получил от государства диплом? Так я ему потом 20 + лет отдал.


Да.
На оставшейстя от СССРа базе Вы получили диплом, но самое главное даже не это.

Это какое-то дрочиво на СССР

Сперва утверждать, что Hotab получил образование от СССР. Обломаться, переобуться в прыжке и утверждать про какую-то там базу

Не было тогда уже никакой базы от СССР.
Зарплат не было, курсанты самолёты чаще видели на картинках
С 1988 г. началось постепенное сокращение в частях училища, количество авиаэскадрилий было доведено до четырех. В 1989 - 1990-х годах училище полностью перешло на обучение курсантов только на самолетах Л-39. В 1991-1995 годах происходило дальнейшее сокращение штатов УАП, закрытие полевых аэродромов. В связи с нехваткой авиатоплива полеты стали производиться значительно реже.
С 1 июля 1995 г. был расформирован 703 УАП в г. Городне.
Черниговское Высшее Военное Авиационное училище летчиков было расформировано приказом МО Украины с 1 декабря 1995 г.

А на чём он тогда учился летать в начале 2000х? На вертолётах нарисованных карандашом на А1?
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:03

vitaliiangel ,

. С бучи орки сами ушли из за сложной логистики (там на белорусь одна дорога и вокруг болота)


Прикольного все у Виталика. Все «сами ушли», и с Херсона , бо не нужен, и с бучи бо логистика.
А чего ж это она сложная, если на Киев есть еще дороги и из Чернигова, и из Сум, и из Вознесенска далее по Е95.. Аааа, наверное потому что где-то кто-то стоял насмерть в Чернигове, Сумах, Вознесенске, Николаеве, правда Виталик? Или все само у тебя?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 січ, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:04

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:Не було в нас велитенських втрат 200-ими під Бахмутом. 300 і з акубаротравмами - так дійсно не мало. Але в орків безповоротні втрати були чи в рази чи на порядок більшими

Може бути, статистики по Україні не знаю, але серед моїх знайомих 50% втрат саме в останні місяці оборони Бахмута, 40% в Северодонецьку і 5% в перші дні контрнаступу і 5% при наступі на Херсон. І масова мобілізація була якраз за місяць-два до втрат.

можно развернуть выборку, аналитег?
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