У москалів завдання мінімум: захопити повністю Донецьку і Запорізьку області. Завдання максимум: захопити всю Україну. В нас - протилежні завдання, мітімум - не дати нічого захопити москалям, максимум - вигнати їх за кордон.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:І всяке інше бла-бла-бла, щоб професійний воєнний чілив на занзібарському фронті рубаючи 9куе капусти в місяць, замість того щоб захищати народ, який оплатив податками діяльність того найманця-ухилянта. Ти ж виконав на незадовільно послуги з оборони, при твоїй воєнній діяльності захоплено більше 20% території. Борг не хочеш повернути?
flyman, якщо б Сили оборони виконали свою задачу на незадовільно, то ти б у кадирівців був би чи то улюбленою дружиною, чи то найстаршою - і це в кращому варіанті. В гіршому - тебе просто б пристрелили.
Або б вбили, або б зґвалтували. Одне з двох. Флуман і Віталік лишились живі.
Дюрі-бачі написав:Може бути, статистики не знаю, але серед моїх знайомих 50% втрат саме в останні місяці оборони Бахмута, 40% в Северодонецьку і 5% в перші дні контрнаступу і 5% при наступі на Херсон. І масова мобілізація була якраз за місяць-два до втрат.
Ваша статистика як і моя може бути нерепрезинтативною. А ті хто знають справжні дані до кінця війни їх нікому не скажуть. Хоча б судячи з того, що я трохи старший за Вас. Тоді ще військова підготовка була масовою та й значною мірою безкоштовною. Крім того, в мене фактично третина друзів встигли десь послужити до війни. Відповідно мої знайомі якщо й воюють то десь офіцерами з використанням їх технічних навичок або технічних ВОС, а не солдатсько-сержантським складом за ВОС піхоти.
Друг российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина-Стрелкова, Евгений Скрипник признался, что тот занимался подготовкой войны в Украине еще до 2014 года, когда работал в ФСБ.
На это обратил внимание журналист Денис Казанский. Он сказал, что проект "Новороссия", который предполагал захват Россией части территории Украины, был разработан российскими спецслужбами еще до Евромайдана. И Гиркин, будучи офицером ФСБ, создавал в Украине агентурную сеть для реализации этого проекта еще до свержения тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.
Надо же, а ЛАД утверждал, что это Порошенко виноват, что не как в Каталонии
Ах вот оно чё. Рашисты сами признаются в том, что и так было известно Но ... многие, до сих пор, в это верить отказываются
У москалів завдання мінімум: захопити повністю Донецьку і Запорізьку області. Завдання максимум: захопити всю Україну. В нас - протилежні завдання, мітімум - не дати нічого захопити москалям, максимум - вигнати їх за кордон.
Отвєтім автопробєгом по бєздорожью (с)? Що там із ешелованою лінією оборони? Чи теж як відсутні оззброєння замінять шкіряними торпедами (баби вже ненарожають)?