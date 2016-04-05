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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63286329633063316332>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:05

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав: Про нашу. Коли ТРО загрузили і повезли на передову а також хапали всіх підряд на рейдах... У москалів і без мобілізації поки добровольців хватає за гроші воювати.

У травні 2022 хапали всіх ? ...

У тебе пам"ять, як у золотої рибки - 5 секунд

Шо - не хапали?
Те мои знакомые, что не служили вообще и пропали безвести под Артёмовском наверно сами туда поехали(за шампанским к 8 марта) и потерялись?

В 2022 году ? или в 2023 году ?

Под Артёмовском ? Не под Бахмутом ?

Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:07

  Hotab написав:Бо ще більша радість москалям, це «миротворці», які готові спинку прогнути глибше і попку відтопирити ще вчора. Аби лише їх особисто не чіпали.

ще недавно було мотто "атопутіннападьот", тепер "атобурятвпопкусуньот"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:09

  flyman написав:атобурятвпопкусуньот
это его больная тема. Если ему всунули, значит всем всунут.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:10

flyman ,


недавно було мотто "атопутіннападьот", тепер "атобурятвпопкусуньот"


Хоробрий мух як не боявся що путєн нападьот (а він напав) , так не боїться бурята :lol:

Все вірно , муха, хоч таке статеве життя, все ж краще ніж ніяке, бо філіпінка довго не світить.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:11

  Banderlog написав: Справа в іншому якщо руські проведуть свою мобілізацію після виборів? Яка буде наша відповідь?

Проведуть шоби шо?
А яка мета наразі 500К?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Проведуть шоби шо?

У москалів завдання мінімум: захопити повністю Донецьку і Запорізьку області. Завдання максимум: захопити всю Україну.
В нас - протилежні завдання, мітімум - не дати нічого захопити москалям, максимум - вигнати їх за кордон.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:18

  Denik написав:
  flyman написав:І всяке інше бла-бла-бла, щоб професійний воєнний чілив на занзібарському фронті рубаючи 9куе капусти в місяць, замість того щоб захищати народ, який оплатив податками діяльність того найманця-ухилянта. Ти ж виконав на незадовільно послуги з оборони, при твоїй воєнній діяльності захоплено більше 20% території. Борг не хочеш повернути?

flyman, якщо б Сили оборони виконали свою задачу на незадовільно, то ти б у кадирівців був би чи то улюбленою дружиною, чи то найстаршою - і це в кращому варіанті.
В гіршому - тебе просто б пристрелили.

Або б вбили, або б зґвалтували. Одне з двох. Флуман і Віталік лишились живі. :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Може бути, статистики не знаю, але серед моїх знайомих 50% втрат саме в останні місяці оборони Бахмута, 40% в Северодонецьку і 5% в перші дні контрнаступу і 5% при наступі на Херсон. І масова мобілізація була якраз за місяць-два до втрат.

Ваша статистика як і моя може бути нерепрезинтативною. А ті хто знають справжні дані до кінця війни їх нікому не скажуть.
Хоча б судячи з того, що я трохи старший за Вас. Тоді ще військова підготовка була масовою та й значною мірою безкоштовною. Крім того, в мене фактично третина друзів
встигли десь послужити до війни. Відповідно мої знайомі якщо й воюють то десь офіцерами з використанням їх технічних навичок або технічних ВОС, а не солдатсько-сержантським складом за ВОС піхоти.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Друг террориста Гиркина рассказал о его роли в разжигании войны на Донбассе
Друг российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина-Стрелкова, Евгений Скрипник признался, что тот занимался подготовкой войны в Украине еще до 2014 года, когда работал в ФСБ.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский. Он сказал, что проект "Новороссия", который предполагал захват Россией части территории Украины, был разработан российскими спецслужбами еще до Евромайдана. И Гиркин, будучи офицером ФСБ, создавал в Украине агентурную сеть для реализации этого проекта еще до свержения тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

Надо же, а ЛАД утверждал, что это Порошенко виноват, что не как в Каталонии

Ах вот оно чё. Рашисты сами признаются в том, что и так было известно
Но ... многие, до сих пор, в это верить отказываются
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:26

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Проведуть шоби шо?

У москалів завдання мінімум: захопити повністю Донецьку і Запорізьку області. Завдання максимум: захопити всю Україну.
В нас - протилежні завдання, мітімум - не дати нічого захопити москалям, максимум - вигнати їх за кордон.

Отвєтім автопробєгом по бєздорожью (с)?
Що там із ешелованою лінією оборони? Чи теж як відсутні оззброєння замінять шкіряними торпедами (баби вже ненарожають)?
flyman
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