патриоты тебе завидуют. А ещё ноют как отдали 20 лет непонятно на что и теперь по Африкам пресмыкаются.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 20:53
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:56
По кодировке псих.заболеваний как называется это, когда Виталик говорит «нет у тебя денег «, а через 5 минут «в африках шабашит».
Это 2 разных Виталика, или один, но шизофрения?
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:57
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До речі про мобілізацію: сьогодні заходив сусід позичити гроші, має досвід служби в ТРО ~4 місяці на початку війни, поранення, вже рік ховається від ТЦК, без роботи.
Хотів би йти знову воювати, але тільки за 2 умов:
1. Вибору взводу в якому служити.
2. Обмеженого терміну контракту, максимум рік.
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
народ однозначно ответил "нет" насильственной мобилизации.
власти придётся придумать что-то другое.
если с каждого марафона звучит лозунг "перемога", значит есть план, как её достичь.
этот план никому неизвестен. и, судя по всему, неинтересен.
последняя тысяча страниц плана перемоги здесь - мобилизация.
что будет после? автозаками накидают 500 тысяч немотивированного балласта, прикрутят скотчем к рукам оружие и погонят в окопы.
всё?
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:06
так само як плиточники шабашать в Польщах, напевне, в благодійних цілях ...
на квиток гроші знайдуть (навіть, якщо в борг)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 січ, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:07
flyman передай хотабу у кого деньги есть по шабашкам не ездит. Чё то он решил, что все гастарбайтеры миллионеры.
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