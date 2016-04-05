чим довше служить той набраний мільйон, тим безпечніше тим, по кого ще не прийшли.

масового "суспільного запиту" на обмеження терміну служби нема.

на РОЗУМІННІ чіткої дати, коли це все закінчиться для мене.

ритуальна жертва

цап-відбувайло, якого все одно вб'ють, питання лише у способі та термінах.

влади щось дійшло до того, як почнуться невпинні процеси.

Обмежити термін служби.

24 місяці

хто зараз ховається чи платить ВЛК, аби "не замели". Підкреслюю: багато хто це робить не тому, що він очкун, а тому що на прикладі інших побачив, що ЗСУ є рабством,

Озвучити втрати

має право знати, скільки коштує ця війна. Не лише грошей, але і життів. Може тоді їй "запече", і вона матиме більшу мотивацію хоч від повістки не ховатися.

воїни мають вимагати, суспільство має підтримати, а влада має зробити.

РезонансАвтор: Ірина КостюченкоПро важливість обмеження терміну служби12:50 07.09.2023 11 4400Про важливість обмеження терміну службиЛюди, які зараз воюють, чудово розуміють: їх принесли у жертву і списали. Бо термін служби не обмежений нічим, і ніхто не збирається його обмежувати.Суспільству, в принципі, норм, аби їх чи їхніх близьких не чіпали. Це зрозуміло:А мільйон у ЗСУ плюс 3-5 мільйонів родичів - це все одно меньше, ніж "решта суспільства".Саме томуІ, швидше за все, не буде. Але я спробую поволати в пустелі - знаю, що немає сенсу, але я хоч знатиму, що намагалася.Наведу особистий приклад. Мій чоловік служить понад 15 місяців. Протягом цього часу він не мав жодної ротації, жодної відпустки і навіть жодного вихідного. Протягом цього часу він не бачив дітей і мене. Звісно, можна сказати: ти звалила - він і не бачить. Але прикол у тому, що навіть якби ми були в Україні, то все одно його би не відпустили до родини, як не відпускають людей з його частини, в яких ніхто нікуди не поїхав. А везти дітей у місця, де були росіяни, і де все всіяно мінами - невиправданий ризик.Так, мій чоловік не в окопах, а в ППО. Але якщо протягом тижня йому вдається поспати хоча би одну ніч (про більше не ідеться), то це вдалий тиждень. А вдень є інша робота, ремонт техніки, обслуговування, забезпечення побуту тощо. Депривація сну - один з найстрашніших викликів війни, тихий убивця (знаю, що в Києві це виснажує людей теж, але уявіть: ви прокидаєтеся за сиреною, а хлопці не сплять за 2-5 годин ДО неї, бо чекають, і кілька годин ПІСЛЯ неї, бо шукають).Ще кажуть, що воїни "добре заробляють". Ніфіга. Як дизайнер мій чоловік заробляв більше, ніж зарплата у ЗСУ плюс бойові. А ще дизайнерська зарплата залишалася у нього, а не вкопувалася у техніку, зв'язок, інструменти, автотранспорт (так, їм "положено", але нема, і чоловік сам купив), форму, ліки, бензин (так, його теж "положено", але він він такий, що летить усе на світі, тож чоловік заливає за свої), їжу (бо дають багато вуглеводів, а мало м'яса чи сиру, бракує овочів). Тобто наші діти - на моєму забезпеченні, виключно; ще я надсилаю купу всього, що можна тут купити дешевше. Може в інших родинах гроші складають під матрас, може комусь щось надають волонтери - я не знаю, не бачила; у нас ось так, і це правда.Але найдивніше, що весь цей ппц (опустимо ще купу подробиць, це я так, загальними мазками окреслила) насправді можна витримати. Так, це важко, так, для цього треба бути сильними і терплячими. Але можна - якщо знаєш, що це закінчиться у визначений момент. Для конкретно твоєї родини, причому незалежно від ходу бойових дій, від того, що дасть Америка, від дати виборів чи навіть фази Місяця. Я це знаю, бо працювала на виборчих кампаніях по три доби без сну та їжі -Натомість, коли ти знаєш, що з того ЗСУшного рабства є тільки два виходи - у труну чи на очевидну важку інвалідність (тобто, наприклад, ти маєш залишитися без ноги чи без ока), триматися набагато важче. Бо ти (чи твій чоловік, син, батько, сестра) в будь-якому випадку- і чим довше ти служитимеш, тим краще більшості суспільства. Такий собіБо навіть якщо війна завершиться, і ти будеш живий, тебе доб'ють хвороби, отримані за роки служби в полях, депресія, почуття злості, образи і ненависті до "більшої частини суспільства".Єдина проблема: суспільство і влада (а вони в цьому питанні вони солідарні у своїх бажаннях і діях) забувають, що служать саме найактивніші та найсміливіші. Які вміють користуватися зброєю і не бояться цього робити. І наївно очікувати від одних і тих самих людей подвигів і звитяг на фронті - і рабської покірності та "нерозхитування човна". Рано чи пізно люди почнуть вимагати якоїсь справедливості. І дай Боже, аби це доЯ, звісно, диванний експерт. Але серед моїх читачів є ті, хто пам'ятає, як деякі речі я передбачила дуже заздалегідь. Навіть тоді, коли всі "професійні ютубери" стверджували щось інше.Так ось з позиції "диванного експерта" і взагалі "баби-дури", я скажу, що ТРЕБА зробити на законодавчому рівні, щоби уникнути ппця, здатного знести і владу, і знищити всі здобутки ЗСУ, і взагалі влаштувати апокаліпсис, на тлі якого Буча буде здаватися дитячим садочком.1.Чіткими, зрозумілими прозорими рамками. Хто на фронті в окопах - хай це буде 12 місяців, хто далі - хай це буде 18 чи. Незалежно від ротацій, відпусток чи чогось іще. Хоче людина служити - хай служить, задовбалася - після цього терміну отримує право вийти з гри.2. Дати демобілізованим воїнам вільний виїзд за кордон. Це дозволить "зняти піну" - прибрати з країни найбільш активних, дієвих, спроможних. Це дасть їм можливість або спробувати себе деінде, або просто відновити голови і тіла, налагодити сон, отримати інші, мирні виклики. Мало того: це простимулює служити тих,з якого лише два виходи - в труну та на інвалідність. І нормальна людина спитає в себе - я що, дебіл? Я що, хочу спочатку все вкочувати в службу, а потім змусити мою родину або ховати мене, або побиратися по ФБ і фондах на протез? Дати людям законне право виїхати через жорна служби у ЗСУ - це рішення. І для безпеки в країні, і для набору нових людей.3.. Це буде просто чесно і припинить маніпуляції. Бо людей уже пошивали в дурні, коли розповідали їм про шашлики та дороги. Але тоді ще людей не клали тисячами, їх не кидали напризволяще, як у Маріку. Тоді ще можна було надувати щоки і бавитися у сувору виховательку і наївних діточок у яслах. Зараз, коли будь-якої миті людина може загинути, вонаВласне, все. І не кажіть потім, що я не поперджала чи "була недостатньо переконливою". Бо коли я волала "вивезіть дітей до наступу", а потім росіяни таки пішли, або коли я говорила про дупу з доступом до укриттів, мені дехто закидав зайву "обережність у прогнозах" і "невпевненість у порадах". Зараз я кажу:Інакше накриє всіх. Не під час війни - то після. А революція - повірте мені як людині з потужним відчуттям історичних процесів - це набагато більший ппц за війну.P. S. Так, я в курсі, що нічого не розумію. І що зрадофіл. І тон у мене некошерний. І взагалі не маю права розтуляти рота, сидячи за кордоном, навіть якщо маю рацію тисячу разів. Бо я ж не ховаюся у підвалах з дітьми і взагалі. Але може я тому і не ховаюся, бо непогано розумію деякі речі, вмію їх озвучувати і брати їх до уваги у своїх рішеннях?Ірина Костюченко