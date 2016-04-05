|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:32
flyman написав:
А яка мета наразі 500К?
Наразі - замінити 200х, 300х, + тих, що списались "по догляду", ну і замінити Успіхів вздовж лінії фронту
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5849
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:35
alex lem написав: Hotab написав:katso
Да, во время войны авиации всегда легче. Особенно наземному авиационному персоналу, так как пилоты хоть летят туда, где по ним стреляют.
Пехоте, танкистам на порядок сложнее.
Якщо зараз потрібно поповнення особовим складом ,то можливо вже прийшов час формувати авіапольові частини як німці у 2 світову війну? З персоналу авіаційних частин
Вже давно є...
Що воно з себе представляє, краще промовчу.
Але не вистачає все рівно саме "кулеметників" -- рядового та сержантського складу.
Можна канешна запропонувати офіцерські полки, як ото у хфільму про чапайова --- але це вже буде визнанням-ознакою кінця. Тобто ніякої ролі не відіграє.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27636
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:42
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
автозаками накидают 500 тысяч немотивированного балласта, прикрутят скотчем к рукам оружие и погонят в окопы.
всё?
досвід ч.мобіків показує ефективність такого методу в обороні.
статистика військових однозначно показала, що ці мобіки або лишають позиціїї або здаються. насильно мобілізовані шкодять
так а как это вообще решает задачу победы?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1649
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:43
Успіх написав: flyman написав:
А яка мета наразі 500К?
Наразі - замінити 200х, 300х, + тих, що списались "по догляду", ну і замінити Успіхів вздовж лінії фронту
де це написано? чи ти придумав бо тобі так хочеться?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33866
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1571 раз.
- Подякували: 2736 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:45
Бетон
,
насильно мобілізовані шкодять
Успіх також насильно мобілізований. Він шкодить?
І таких більшість.
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
А яка мета наразі 500К?
Наразі - замінити 200х, 300х, + тих, що списались "по догляду", ну і замінити Успіхів вздовж лінії фронту
де це написано? чи ти придумав бо тобі так хочеться?
Що треба замість 200-х , 300-х та звільнених мобілізувати нових? У військових підручниках. Скоро ознайомишся. Поки що просто вір на слово
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 січ, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10708
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:48
Бетон написав:
статистика військових однозначно показала, що ці мобіки або лишають позиціїї або здаються. насильно мобілізовані шкодять
За такою логікою ми б мали розгромити весь фронт після осінньої мобілізації москалів в 2022.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2099
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:57
Дюрі-бачі написав:
Може бути, статистики по Україні не знаю, але серед моїх знайомих 50% втрат саме в останні місяці оборони Бахмута, 40% в Северодонецьку і 5% в перші дні контрнаступу і 5% при наступі на Херсон. І масова мобілізація була якраз за місяць-два до втрат.
Це ти про 128-у і 101-у бригади кажеш?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2486
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:59
unicdima написав:
Це ти про 128-у і 101-у бригади кажеш?
так
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2099
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:07
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
статистика військових однозначно показала, що ці мобіки або лишають позиціїї або здаються. насильно мобілізовані шкодять
За такою логікою ми б мали розгромити весь фронт після осінньої мобілізації москалів в 2022.
так і було б, якби дали зброю.
добре, припустимо, назбирають за рік 300..400 тисяч.
що далі? орки припустимо мобілізують млн.
який план?
по розрахунках, моб резерв вже вичерпано, тому шукають вихід відміни відстрочок інвалідам наприклад.
після цього, де брати людей?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1649
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:18
Бетон выражу свое имхо. Запад и рф уже договорились, до чего не знаю. Скорее всего до того что и так есть. В обмен на обещание русни снизить интенсивность аттак, запад нам снижает военную помощь. Чтобы "сохранить лицо" и власть Зеленский объявляет большую мобилизацию и провал на фронте списывает на провал мобилизации (ухылянтов попрятались - мы бы и рады воевать до границ 91, но некому). Ни в одном другом случае сохранить власть не получится. Войной "до последнего украинца" то что он сейчас дефакто декларирует, тем более. Все понимают это утопия и что тягаться мясом с рф мы не в состоянии.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21669
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2358 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|158208
|
|
|6076
|546871
|
|
|1
|19300
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|