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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6326632763286329
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Комусь вже була зарплата?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:31

Ігри масонів? ;)

  vitaliiangel написав:Бетон выражу свое имхо. Запад и рф уже договорились, до чего не знаю. Скорее всего до того что и так есть. В обмен на обещание русни снизить интенсивность аттак, запад нам снижает военную помощь. Чтобы "сохранить лицо" и власть Зеленский объявляет большую мобилизацию и провал на фронте списывает на провал мобилизации (ухылянтов попрятались - мы бы и рады воевать до границ 91, но некому). Ни в одном другом случае сохранить власть не получится. Войной "до последнего украинца" то что он сейчас дефакто декларирует, тем более. Все понимают это утопия и что тягаться мясом с рф мы не в состоянии.

...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так))
Ухилянти: "Фухххх, пронесло... - а то би нас загребли..."
Фронтовики: "Фухххх, добре що то вже нарешті закінчилось..."

І майже всі(крім родичів загиблих/інвалідів) +/- відносно раді такому варіанту...

А ще 18-20міс тому, майже усі б очі вицарапали за такий варіант!(заморозка/зупинка на тому, що є)

Тож, як завжди - розвели нас, як котят...
Зіграли свої ігри...
"Кіно завершилось, гасіть світло..."©

п.с.
А от дали б нам по-максимуму зборою/техніку в перші півроку, то...

Але це вже була б зовсім інша історія... ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 14 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:В обмен на обещание русни снизить интенсивность аттак, запад нам снижает военную помощь.
Ну тоді хуйло однозначно розвів захід як лохів, а нам пора пакувати валізи.
Навіть офіційно 24 і 25 бюджет у москалів - 1/3 на війну.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:35

Успіх , не слухай дурниць.
І налаштовуйся ще воювати.
Віталіку просто хочеться, щоб мобілізації не було, щоб його не зачепили. Тихенько капуселити приємніше, ніж сидіти в бліндажах. Тому він мріє про її зрив.
Все буде.тільки тобі від цього буде легше лише морально.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:36

Навіть така мотивація наберає обертів)))

  unicdima написав:Комусь вже була зарплата?

Ні.

І так дехто в нас і передбачав затримку з Нового року.
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  #<1 ... 6326632763286329
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