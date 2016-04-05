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Додано: Нед 14 січ, 2024 22:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Комусь вже була зарплата?
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:31
Ігри масонів? ;)
...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так))
Ухилянти: "Фухххх, пронесло... - а то би нас загребли..."
Фронтовики: "Фухххх, добре що то вже нарешті закінчилось..."
І майже всі(крім родичів загиблих/інвалідів) +/- відносно раді такому варіанту...
А ще 18-20міс тому, майже усі б очі вицарапали за такий варіант!(заморозка/зупинка на тому, що є)
Тож, як завжди - розвели нас, як котят...
Зіграли свої ігри...
"Кіно завершилось, гасіть світло..."©
п.с.
А от дали б нам по-максимуму зборою/техніку в перші півроку, то...
Але це вже була б зовсім інша історія...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 14 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну тоді хуйло однозначно розвів захід як лохів, а нам пора пакувати валізи.
Навіть офіційно 24 і 25 бюджет у москалів - 1/3 на війну.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:35
Успіх , не слухай дурниць.
І налаштовуйся ще воювати.
Віталіку просто хочеться, щоб мобілізації не було, щоб його не зачепили. Тихенько капуселити приємніше, ніж сидіти в бліндажах. Тому він мріє про її зрив.
Все буде.тільки тобі від цього буде легше лише морально.
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:36
Навіть така мотивація наберає обертів)))
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