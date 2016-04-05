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Додано: Нед 14 січ, 2024 22:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Комусь вже була зарплата?
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:31
Ігри масонів? ;)
...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так))
Ухилянти: "Фухххх, пронесло... - а то би нас загребли..."
Фронтовики: "Фухххх, добре що то вже нарешті закінчилось..."
І майже всі(крім родичів загиблих/інвалідів) +/- відносно раді такому варіанту...
А ще 18-20міс тому, майже усі б очі вицарапали за такий варіант!(заморозка/зупинка на тому, що є)
Тож, як завжди - розвели нас, як котят...
Зіграли свої ігри...
"Кіно завершилось, гасіть світло..."©
п.с.
А от дали б нам по-максимуму зборою/техніку в перші півроку, то...
Але це вже була б зовсім інша історія...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 14 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну тоді хуйло однозначно розвів захід як лохів, а нам пора пакувати валізи.
Навіть офіційно 24 і 25 бюджет у москалів - 1/3 на війну.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:35
Успіх , не слухай дурниць.
І налаштовуйся ще воювати.
Віталіку просто хочеться, щоб мобілізації не було, щоб його не зачепили. Тихенько капуселити приємніше, ніж сидіти в бліндажах. Тому він мріє про її зрив.
Все буде.тільки тобі від цього буде легше лише морально.
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:36
Навіть така мотивація наберає обертів)))
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це могло спрацювати в травні 2022, а от після вересня 2022 - це такий же фантастичний варіант, як і контрнаступ до набережної Ялти... Нажаль, єдиний шанс на перемогу - дочекатись коли санкції таки придушать москалів, а це навіть за повного сприяння Заходу, мінімум 2026 рік.
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:46
то есть свою оборонку просрали, а дать должны. Ну хоть ты не включай дурака. Украина не центр вселенной.
это тебе ответ, будет ли новая мобилизация. За какие ши-ши? Одних намерений мало.
в каком месте? Он что напал на страны НАТО? Или воспрепятствовал вхождению в НАТО Финляндии? Если бы Украина была нужна Западу, нас бы приняли в ЕС и НАТО вместе с Польшей.
Война была предсказуема с момента газовых конфликтов. Помните, когда Ющенко подписал контракт с РосУкрЭнерго и что до этого было? Как перекрыли вентиль Европе.
Скорее мы нужны как нейтральная буферная зона и дешёвая раб сила. Зная это путен и пошел войной, "если вам не надо тогда я себе заберу"
если ты так думаешь, значит у Зеленского 150% так думают, как то тебе удаётся читать их мысли
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 січ, 2024 23:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Знову професійний військовий мирного часу інших, ні разу не військових, на фронт відправляє, багато толкових форумчан радили йому стулити пісдак, але ні - Данніга Крюгера у всій красі - бетонна макітра - нічим її не прошибеш, весь у бойових діях на дивані і тонни безглуздого флуду та офтопу.
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:04
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Та яка реанімація і яке може бути "швидко" (наш батерейний "док" і то десь за хвилин 40 може тільки добратись, щоб евакуювати хвророго, чи пораненого, чи того, кому стало погано...)
Та й кабани/ящики ношу/тягаю(правда періодично, а не щодня) вже 22міс, як Арнольд Шварценеггер - так, несу... - якщо вже декілька заніс, то коли несу наступний кабан, то по дорозі зупинюсь, поблюю... і далі йду.
(і це не від алкоголю, так як рідко вживаю)
Тому, отакий "міцний горішок", вже 22міс не може зрозуміти, як то "піднімати штангу, а в трусах яєць не мати зовсім"?
Тож, як там в пісні співається - "хулі ти ноєш?"©😁
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 14 січ, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нагадайте шо до цьго було, хто зробив цю кацоенерго та вимагав підписання договорів. Також цікаво як і коли перекрили вєнтіль Европі.
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