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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 632763286329633063316332>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Комусь вже була зарплата?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:31

Ігри масонів? ;)

  vitaliiangel написав:Бетон выражу свое имхо. Запад и рф уже договорились, до чего не знаю. Скорее всего до того что и так есть. В обмен на обещание русни снизить интенсивность аттак, запад нам снижает военную помощь. Чтобы "сохранить лицо" и власть Зеленский объявляет большую мобилизацию и провал на фронте списывает на провал мобилизации (ухылянтов попрятались - мы бы и рады воевать до границ 91, но некому). Ни в одном другом случае сохранить власть не получится. Войной "до последнего украинца" то что он сейчас дефакто декларирует, тем более. Все понимают это утопия и что тягаться мясом с рф мы не в состоянии.

...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так))
Ухилянти: "Фухххх, пронесло... - а то би нас загребли..."
Фронтовики: "Фухххх, добре що то вже нарешті закінчилось..."

І майже всі(крім родичів загиблих/інвалідів) +/- відносно раді такому варіанту...

А ще 18-20міс тому, майже усі б очі вицарапали за такий варіант!(заморозка/зупинка на тому, що є)

Тож, як завжди - розвели нас, як котят...
Зіграли свої ігри...
"Кіно завершилось, гасіть світло..."©

п.с.
А от дали б нам по-максимуму зборою/техніку в перші півроку, то...

Але це вже була б зовсім інша історія... ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 14 січ, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:В обмен на обещание русни снизить интенсивность аттак, запад нам снижает военную помощь.
Ну тоді хуйло однозначно розвів захід як лохів, а нам пора пакувати валізи.
Навіть офіційно 24 і 25 бюджет у москалів - 1/3 на війну.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:35

Успіх , не слухай дурниць.
І налаштовуйся ще воювати.
Віталіку просто хочеться, щоб мобілізації не було, щоб його не зачепили. Тихенько капуселити приємніше, ніж сидіти в бліндажах. Тому він мріє про її зрив.
Все буде.тільки тобі від цього буде легше лише морально.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:36

Навіть така мотивація наберає обертів)))

  unicdima написав:Комусь вже була зарплата?

Ні.

І так дехто в нас і передбачав затримку з Нового року.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так))
це могло спрацювати в травні 2022, а от після вересня 2022 - це такий же фантастичний варіант, як і контрнаступ до набережної Ялти... Нажаль, єдиний шанс на перемогу - дочекатись коли санкції таки придушать москалів, а це навіть за повного сприяння Заходу, мінімум 2026 рік.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:46

  Успіх написав:А от дали б нам по-максимуму зборою/техніку в перші півроку, то...
то есть свою оборонку просрали, а дать должны. Ну хоть ты не включай дурака. Украина не центр вселенной.
  Успіх написав:І так дехто в нас і передбачав затримку з Нового року
это тебе ответ, будет ли новая мобилизация. За какие ши-ши? Одних намерений мало.
  Дюрі-бачі написав:оді хуйло однозначно розвів захід як лохів
в каком месте? Он что напал на страны НАТО? Или воспрепятствовал вхождению в НАТО Финляндии? Если бы Украина была нужна Западу, нас бы приняли в ЕС и НАТО вместе с Польшей.

Война была предсказуема с момента газовых конфликтов. Помните, когда Ющенко подписал контракт с РосУкрЭнерго и что до этого было? Как перекрыли вентиль Европе.

Скорее мы нужны как нейтральная буферная зона и дешёвая раб сила. Зная это путен и пошел войной, "если вам не надо тогда я себе заберу"
  Успіх написав:...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так))
Ухилянти: "Фухххх, пронесло... - а то би нас загребли..."
Фронтовики: "Фухххх, добре що то вже нарешті закінчилось..."

І майже всі(крім родичів загиблих/інвалідів) +/- відносно раді такому варіанту
если ты так думаешь, значит у Зеленского 150% так думают, как то тебе удаётся читать их мысли
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 січ, 2024 23:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До речі, як можуть потрапити на фронт ті, хто не хоче, якщо тут той, хто хоче, вже другий рік ніяк не може потрапити?

Знову професійний військовий мирного часу інших, ні разу не військових, на фронт відправляє, багато толкових форумчан радили йому стулити пісдак, але ні - Данніга Крюгера у всій красі - бетонна макітра - нічим її не прошибеш, весь у бойових діях на дивані і тонни безглуздого флуду та офтопу.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:04

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  холява написав:Успіх

Зараз ВИ , друже , дуже класно описали перші симптоми сердцевого нападу .
Сходіть до лікара , у вас ще 2-3 тижні

Або можете не ходити ,це в тім випадку що вас швидко спромогнутся доставити до реанімаціі .
Та яка реанімація і яке може бути "швидко" :mrgreen: (наш батерейний "док" і то десь за хвилин 40 може тільки добратись, щоб евакуювати хвророго, чи пораненого, чи того, кому стало погано...)
Та й кабани/ящики ношу/тягаю(правда періодично, а не щодня) вже 22міс, як Арнольд Шварценеггер :lol: - так, несу... - якщо вже декілька заніс, то коли несу наступний кабан, то по дорозі зупинюсь, поблюю... :mrgreen: і далі йду.
(і це не від алкоголю, так як рідко вживаю) :oops:
Тому, отакий "міцний горішок", вже 22міс не може зрозуміти, як то "піднімати штангу, а в трусах яєць не мати зовсім"? :shock:

Тож, як там в пісні співається - "хулі ти ноєш?"©😁
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 14 січ, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Война была предсказуема с момента газовых конфликтов. Помните когда Ющенко подписал контракт с РосУкрЭнерго и что до этого было. Как перекрыли вентиль Европе.

Нагадайте шо до цьго було, хто зробив цю кацоенерго та вимагав підписання договорів. Також цікаво як і коли перекрили вєнтіль Европі.
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