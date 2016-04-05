Додано: Нед 14 січ, 2024 23:25

Василь-Рівне написав: detroytred написав: До речі, як можуть потрапити на фронт ті, хто не хоче, якщо тут той, хто хоче, вже другий рік ніяк не може потрапити? До речі, як можуть потрапити на фронт ті, хто не хоче, якщо тут той, хто хоче, вже другий рік ніяк не може потрапити?

Знову професійний військовий мирного часу інших, ні разу не військових, на фронт відправляє, багато толкових форумчан радили йому стулити пісдак, але ні - Данніга Крюгера у всій красі - бетонна макітра - нічим її не прошибеш, весь у бойових діях на дивані і тонни безглуздого флуду та офтопу. Знову професійний військовий мирного часу інших, ні разу не військових, на фронт відправляє, багато толкових форумчан радили йому стулити пісдак, але ні - Данніга Крюгера у всій красі - бетонна макітра - нічим її не прошибеш, весь у бойових діях на дивані і тонни безглуздого флуду та офтопу.

Знов ти впускаєш головне підгрунтя -- "інші" - це саме ти і ще пара таких же, яких я у відповідь запитую.Так у кого Крюгер-то?Ти і Ко відповіді на свої питання до мене отримали, а от самі замість того ж самого - відповісти на таке ж моє вам, мухлюєте.Надай відповідь і тоді генерь претензії зі стелі далі. В такому разі хоч якась логіка в цьому буде.Буду їх спростовувати.Поки нового з нашого діалогу може бути тільки одне: ваші відповіді про чому досі не на фронті.Розумієш, це буде новим.А не по сотому колу одне і те ж саме.Прохожого вже і Успіх запитав.Не я. А результат такий же самий.Як школяру, тобі розкладаю елементарне.