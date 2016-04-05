vitaliiangel написав:Бетон выражу свое имхо. Запад и рф уже договорились, до чего не знаю. Скорее всего до того что и так есть. В обмен на обещание русни снизить интенсивность аттак, запад нам снижает военную помощь. Чтобы "сохранить лицо" и власть Зеленский объявляет большую мобилизацию и провал на фронте списывает на провал мобилизации (ухылянтов попрятались - мы бы и рады воевать до границ 91, но некому). Ни в одном другом случае сохранить власть не получится. Войной "до последнего украинца" то что он сейчас дефакто декларирует, тем более. Все понимают это утопия и что тягаться мясом с рф мы не в состоянии.
...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так)) Ухилянти: "Фухххх, пронесло... - а то би нас загребли..." Фронтовики: "Фухххх, добре що то вже нарешті закінчилось..."
І майже всі(крім родичів загиблих/інвалідів) +/- відносно раді такому варіанту...
А ще 18-20міс тому, майже усі б очі вицарапали за такий варіант!(заморозка/зупинка на тому, що є)
vitaliiangel написав:Война была предсказуема с момента газовых конфликтов. Помните когда Ющенко подписал контракт с РосУкрЭнерго и что до этого было. Как перекрыли вентиль Европе.
Нагадайте шо до цьго було, хто зробив цю кацоенерго та вимагав підписання договорів. Також цікаво як і коли перекрили вєнтіль Европі.
ЧФ в Севастополе газовым шантажем продлили? Это звенья одной цепи. Ежу было понятно разрыв отношений и рф автоматом откусывает Крым, конфликт был вопросом времени. Почему бежал чивокуня он мог спокойно досидеть до конца срока, объявив что на новые выборы не идёт. Никто от него большего не ждал и не требовал. Но тогда бы не было и casus belli
Говорят должны были сбить русский самолёт , тогда война была бы объявлена официально, но перепутали и сбили малайзийский.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 січ, 2024 23:24, всього редагувалось 5 разів.
detroytred написав:До речі, як можуть потрапити на фронт ті, хто не хоче, якщо тут той, хто хоче, вже другий рік ніяк не може потрапити?
Знову професійний військовий мирного часу інших, ні разу не військових, на фронт відправляє, багато толкових форумчан радили йому стулити пісдак, але ні - Данніга Крюгера у всій красі - бетонна макітра - нічим її не прошибеш, весь у бойових діях на дивані і тонни безглуздого флуду та офтопу.
Знов ти впускаєш головне підгрунтя -- "інші" - це саме ти і ще пара таких же, яких я у відповідь запитую. Так у кого Крюгер-то?
Ти і Ко відповіді на свої питання до мене отримали, а от самі замість того ж самого - відповісти на таке ж моє вам, мухлюєте. Надай відповідь і тоді генерь претензії зі стелі далі. В такому разі хоч якась логіка в цьому буде. Буду їх спростовувати.
Поки нового з нашого діалогу може бути тільки одне: ваші відповіді про чому досі не на фронті. Розумієш, це буде новим. А не по сотому колу одне і те ж саме.
Прохожого вже і Успіх запитав. Не я. А результат такий же самий.